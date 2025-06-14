Кызылжар — Актобе: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 14 июня 2025 года

14 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Актобе». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылжар» — «Актобе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» по итогам 11-ти поединков чемпионата страны набрал 13 баллов и скорее борется за выживание в элитном дивизионе, чем за выход в еврокубки.

Команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице и на пять очков опережает зону вылета (12-14-я строчки), а также на 12 пунктов отстаёт от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Окжетпеса» (2:3).

Перед этим в 10-м туре национального первенства коллектив уже сумел набрать один балл, когда в домашних стенах сыграл вничью с «Елимаем» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кызылжар» не проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

Такие результаты обещают хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своём поле, что, правда, будет непросто, если учесть более высокий класс соперника.

Сенен Себай и Дарко Зорич — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» по итогам 12-ти поединков национального первенства набрал 25 баллов и борется за чемпионский титул.

Команда занимает третью позицию, что в зоне еврокубков (первое-третье места), с отставанием в два балла от лидера «Астаны», а также в один — от второго в таблице «Кайрата».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своём поле проиграла «Кайрату» (1:2).

Перед этим в 10-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Жетысу» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Актобе» проиграл после пяти побед кряду.

Такая форма вроде бы обещает гостям не лучшие шансы даже на один балл, особено на чужом поле, тем не менее, если учесть перевес над соперником в классе, они все же немалы.

Жан Жайро — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Кызылжара» забивали больше 2,5 голов

в двух последних матчах «Актобе» проиграл

в пяти из семи последних матчей «Актобе» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.20, победа «Кызылжара» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.68.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в пяти из восьми последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было и в их пяти из семи последних матчей.

Ставка: «Актобе» победит за 2.10