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    Кызылжар — Актобе: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 14 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кызылжар» — «Актобе»
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    «Актобе»
    14 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Актобе». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кызылжар» — «Актобе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 14 Июня 2025 года

    Кызыл-Жар

  • Петропавловск
    •  Кызыл-Жар 16:00 Актобе

    Актобе

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Кызылжар»

    Турнирное положение: «Кызылжар» по итогам 11-ти поединков чемпионата страны набрал 13 баллов и скорее борется за выживание в элитном дивизионе, чем за выход в еврокубки.

    Команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице и на пять очков опережает зону вылета (12-14-я строчки), а также на 12 пунктов отстаёт от зоны еврокубков.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Окжетпеса» (2:3).

    Перед этим в 10-м туре национального первенства коллектив уже сумел набрать один балл, когда в домашних стенах сыграл вничью с «Елимаем» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кызылжар» не проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

    Такие результаты обещают хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своём поле, что, правда, будет непросто, если учесть более высокий класс соперника.

    Сенен Себай и Дарко Зорич — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

    «Актобе»

    Турнирное положение: «Актобе» по итогам 12-ти поединков национального первенства набрал 25 баллов и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает третью позицию, что в зоне еврокубков (первое-третье места), с отставанием в два балла от лидера «Астаны», а также в один — от второго в таблице «Кайрата».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своём поле проиграла «Кайрату» (1:2).

    Перед этим в 10-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Жетысу» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Актобе» проиграл после пяти побед кряду.

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    Такая форма вроде бы обещает гостям не лучшие шансы даже на один балл, особено на чужом поле, тем не менее, если учесть перевес над соперником в классе, они все же немалы.

    Жан Жайро — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из восьми последних матчей «Кызылжара» забивали больше 2,5 голов

    • в двух последних матчах «Актобе» проиграл

    • в пяти из семи последних матчей «Актобе» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.20, победа «Кызылжара» — в 3.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.68.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в пяти из восьми последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было и в их пяти из семи последних матчей.

    Ставка: «Актобе» победит за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кызылжар — Актобе?

    Матч Кызылжар — Актобе состоится 14 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кызылжар — Актобе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кызылжар — Актобе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кызылжар — Актобе?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кызылжар — Актобе?

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.20, победа «Кызылжара» — в 3.40.

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