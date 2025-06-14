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    Португальская молодежка не заметит поляков

    Португалия (U21) — Польша (U21). Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 14 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Португалия (U21) — Польша (U21)
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    Молодежная сборная Португалии
    14 июня во 2-м туре группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу сыграют Португалия (U21) и Польша (U21). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Португалия (U21) — Польша (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Группа C 14 Июня 2025 года

    Португалия U21

  • Лиссабон
    •  Португалия U21 22:00 Польша U21

    Польша U21

  • Варшава
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    Португалия (U21)

    Турнирное положение: Молодые португальцы традиционно сильны и амбициозны. Вот только не побеждала команда в 3 своих последних поединках.

    При этом Португалия (U21) просто обязана занимать одно из двух первых мест в группе. Да и в кадровом плане у команды полный порядок.

    Португалия U21 — Польша U21: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела относительно удачно. Молодые португальцы расписали мировую с французами (0:0).

    При этом чуть ранее Португалия (U21) уступила Англии (2:4). Да и поединок с румынами завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Португалия (U21) добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Молодые португальцы явно способны прибавить в плане реализации. Забивать в составе команды уж точно есть кому.

    При всем при этом Португалия (U21) традиционно успешно противостоит полякам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Молодые португальцы постараются оперативно вскрыть оборону соперника.

    Польша (U21)

    Турнирное положение: Поляки на молодежном уровне весьма ершисты. Да и на молодежном Евро команда еще пободается.

    Причем Польша (U21) пока пребывает на 4 месте в группе. Да и состав команды по именам выглядит скромненько.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Поляки уступили грузинским сверстникам (1:2).

    До того команда переиграла крепких украинцев (3:2). А вот чуть раньше она подписала мировую с Данией (3:3).

    Вообще же, Польша (U21) в 5 своих последних матчах добыла одну победу. Забила в них команда 11 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Поляки способны потрепать нервы оппонентам по своему квартету. Да и с реализацией у команды все вполне позитивно.

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    При этом Польша (U21) неизменно пропускала в 5 своих последних поединках. Причем команда весьма неплохо использует контратаки.

    Команда никому за здорово живешь не сдастся. При этом она способна прибавить во всех игровых компонентах.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Поляки не боятся никого, и явно намерены зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • Молодые португальцы не побеждали в 3 последних матчах

    • Поляки неизменно пропускали в 5 своих последних поединках

    • Португалия (U21) в нынешнем календарном году еще не побеждала

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Португалия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: Номинальные хозяева значительно превосходят соперника в классе, и наверняка будут активно атаковать.

    Молодые португальцы имеют весьма квалифицированный состав, к тому же способны поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Фора Португалии (U21) -1.5 за 2.42.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Португалия (U21) — Польша (U21)?

    Матч Португалия (U21) — Польша (U21) состоится 14 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Евро-2023 U21.

    Прогноз: какой прогноз на матч Португалия (U21) — Польша (U21)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Португалии (U21) -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Португалия (U21) — Польша (U21)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Португалии (U21) -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.42.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия (U21) — Польша (U21)?

    Смотреть матч турнира Евро-2023 U21 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Португалия (U21) — Польша (U21)?

    Коэффициенты букмекеров: Португалия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

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    Португалия (U21) — Польша (U21): прогноз и ставка за 2.42, статистика, коэффициенты матча 14.06.202522:00. Португальская молодежка не заметит поляков
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