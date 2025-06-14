Портленд Тимберс — Сан-Хосе. Ставка (к. 2.77) и прогноз на футбол, чемпионат МЛС, 14 июня 2025 года

Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
«Портленд Тимберс»
Турнирное положение: «Портленд Тимберс» находится на 4-м месте в таблице. У команды 29 набранных очков.
«Портленд Тимберс» одержал 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Разница мячей составляет 27-23.
Портленд Тимберс — Сан-Хосе Эрткуэйкс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Портленд Тимберс» выиграл два своих последних матча в МЛС.
Команда встречалась с «Колорадо Рэпидз» и «Сент-Луис Сити». Обе игры закончились победой «Колорадо Рэпидз» со счетом 2:1.
Состояние команды: «Портленд Тимберс» очень хорошо играет на своем поле. В предстоящей встрече у команды высокие шансы добиться положительного результата.
В родных стенах «Портленд Тимберс» последний раз терял очки еще 24 февраля. Тогда клуб дома уступил «Ванкуверу» со счетом 1:4.
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: «Сан-Хосе» занимает 8-ю позицию в таблице. В активе клуба 22 балла.
«Сан-Хосе» одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и 7 раз уступил. Команда забила 34 мяча и пропустила 28 голов.
Последние матчи: «Сан-Хосе» в мае провел 9 матчей. Клуб набирал очки почти во всех играх.
Команда потерпела поражение лишь в одной встрече. 31 мая «Сан-Хосе» уступил в гостях «Сент-Луис Сити» 1:2.
Состояние команды: «Сан-Хосе» нечасто побеждает на выезде. В 2025 году команда выиграла три гостевые встречи.
В связи с этим букмекеры считают «Сан-Хосе» андердогом. Клуб вряд ли сможет не проиграть «Портленд Тимберс».
В мае команды встречались дважды. В обоих матчах «Портленд Тимберс» оказался сильнее — были зафиксированы победы со счетом 4:1 и 1:0.
Статистика для ставок
- «Портленд Тимберс» выиграл два своих последних матча в МЛС
- «Сан-Хосе» в мае уступил лишь в одной встрече
- В мае «Портленд Тимберс» смог дважды обыграть «Сан-Хосе»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Портленд Тимберс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 4.00, победа «Сан-Хосе» — в 3.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.75.
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Прогноз: «Портленд Тимберс» показывает хорошие результаты в последних матчах. Команда стабильно набирает очки. Скорее всего, хозяева отпразднуют победу.
Ставка: победа «Портленд Тимберс» за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды плохо сыграют в атаке и не смогут забить друг другу.
Ставка: обе не забьют за 2.77