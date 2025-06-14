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    Команды не забьют друг другу?

    Портленд Тимберс — Сан-Хосе. Ставка (к. 2.77) и прогноз на футбол, чемпионат МЛС, 14 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе»
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    «Портленд Тимберс»
    14 июня в матче МЛС сыграют «Портленд Тимберс» и «Сан-Хосе». Начало встречи — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 14 Июня 2025 года

    Портленд Тимберс

  • Портленд
    •  Портленд Тимберс 05:30 Сан-Хосе Эрткуэйкс

    Сан-Хосе Эрткуэйкс

  • Сан-Хосе
    •

    «Портленд Тимберс»

    Турнирное положение: «Портленд Тимберс» находится на 4-м месте в таблице. У команды 29 набранных очков.

    «Портленд Тимберс» одержал 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Разница мячей составляет 27-23.

    Портленд Тимберс — Сан-Хосе Эрткуэйкс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Портленд Тимберс» выиграл два своих последних матча в МЛС.

    Команда встречалась с «Колорадо Рэпидз» и «Сент-Луис Сити». Обе игры закончились победой «Колорадо Рэпидз» со счетом 2:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Портленд Тимберс» очень хорошо играет на своем поле. В предстоящей встрече у команды высокие шансы добиться положительного результата.

    В родных стенах «Портленд Тимберс» последний раз терял очки еще 24 февраля. Тогда клуб дома уступил «Ванкуверу» со счетом 1:4.

    «Сан-Хосе»

    Турнирное положение: «Сан-Хосе» занимает 8-ю позицию в таблице. В активе клуба 22 балла.

    «Сан-Хосе» одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и 7 раз уступил. Команда забила 34 мяча и пропустила 28 голов.

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    • Последние матчи: «Сан-Хосе» в мае провел 9 матчей. Клуб набирал очки почти во всех играх.

    Команда потерпела поражение лишь в одной встрече. 31 мая «Сан-Хосе» уступил в гостях «Сент-Луис Сити» 1:2.

    Состояние команды: «Сан-Хосе» нечасто побеждает на выезде. В 2025 году команда выиграла три гостевые встречи.

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    В связи с этим букмекеры считают «Сан-Хосе» андердогом. Клуб вряд ли сможет не проиграть «Портленд Тимберс».

    В мае команды встречались дважды. В обоих матчах «Портленд Тимберс» оказался сильнее — были зафиксированы победы со счетом 4:1 и 1:0.

    Статистика для ставок

    • «Портленд Тимберс» выиграл два своих последних матча в МЛС

    • «Сан-Хосе» в мае уступил лишь в одной встрече

    • В мае «Портленд Тимберс» смог дважды обыграть «Сан-Хосе»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Портленд Тимберс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 4.00, победа «Сан-Хосе» — в 3.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.75.

    Прогноз: «Портленд Тимберс» показывает хорошие результаты в последних матчах. Команда стабильно набирает очки. Скорее всего, хозяева отпразднуют победу.

    Ставка: победа «Портленд Тимберс» за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды плохо сыграют в атаке и не смогут забить друг другу.

    Ставка: обе не забьют за 2.77

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Портленд Тимберс — Сан-Хосе?

    Матч Портленд Тимберс — Сан-Хосе состоится 14 июня 2025 года в 05:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Портленд Тимберс — Сан-Хосе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Портленд Тимберс».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Портленд Тимберс — Сан-Хосе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Портленд Тимберс»» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Портленд Тимберс — Сан-Хосе?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Портленд Тимберс — Сан-Хосе?

    Коэффициенты букмекеров: «Портленд Тимберс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 4.00, победа «Сан-Хосе» — в 3.60.

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    Портленд Тимберс — Сан-Хосе: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 14.06.202505:30. Команды не забьют друг другу?
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