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    Атырау — Улытау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 14 июня 2025 года

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    «Улытау»
    14 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Улытау». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атырау» — «Улытау», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 14 Июня 2025 года

    Атырау

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Атырау 16:00 Улытау

    Улытау

  • Жезказган
    •

    «Атырау»

    Турнирное положение: «Атырау» по итогам 13-ти поединков национального первенства набрал четыре балла и борется за выживание в элите.

    Команда занимает последнюю, 14-ю позицию в таблице, что в зоне понижения в классе (12-14-я строчки), с отставанием в пять баллов от безопасного 11-го места.

    Атырау — Улытау: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Тобола» (0:5).

    Перед этим в 10-м туре национального первенства коллектив также остался без баллов, когда в домашних стенах оказался слабее «Кайсара» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атырау» проиграл 12 раз и ни разу не выиграл.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, где только то, что соперник лишь немногим превосходит их в классе, может помочь набрать очки.

    Мирам Сапанов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

    «Улытау»

    Турнирное положение: «Улытау» по итогам 11-ти поединков национального первенства набрал восемь баллов и борется за выживание в элите.

    Команда занимает 12-ю позицию в таблице, что в зоне понижения в классе (12-14-я строчки), с отставанием в один балл от безопасного 11-го места.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своём поле одержал победу над «Тураном» (2:1).

    Перед этим в 10-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах оставил не у дел «Ордабасы» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Улытау» выиграл после семи поражений кряду.

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    Такой прогресс обещает гостям неплохие шансы на три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес над соперником в классе.

    Шесть голов команды в чемпионате Казахстана забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в 12-ти из 13-ти последних матчей «Атырау» проиграл

    • в шести из девяти последних матчей «Атырау» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из девяти последних матчей «Улытау» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атырау» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.15, победа «Улытау» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.55.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в 12-ти из 13-ти последних матчей.

    Ставка: «Улытау» победит за 3.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атырау — Улытау?

    Матч Атырау — Улытау состоится 14 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Атырау — Улытау?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атырау — Улытау?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атырау — Улытау?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атырау — Улытау?

    Коэффициенты букмекеров: «Атырау» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.15, победа «Улытау» — в 3.20.

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    Атырау — Улытау: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 14.06.202516:00. Выберется ли «Улытау» из зоны вылета?
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