Атырау — Улытау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 14 июня 2025 года

Атырау
Улытау
«Атырау»
Турнирное положение: «Атырау» по итогам 13-ти поединков национального первенства набрал четыре балла и борется за выживание в элите.
Команда занимает последнюю, 14-ю позицию в таблице, что в зоне понижения в классе (12-14-я строчки), с отставанием в пять баллов от безопасного 11-го места.
Атырау — Улытау: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Тобола» (0:5).
Перед этим в 10-м туре национального первенства коллектив также остался без баллов, когда в домашних стенах оказался слабее «Кайсара» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атырау» проиграл 12 раз и ни разу не выиграл.
Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, где только то, что соперник лишь немногим превосходит их в классе, может помочь набрать очки.
Мирам Сапанов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.
«Улытау»
Турнирное положение: «Улытау» по итогам 11-ти поединков национального первенства набрал восемь баллов и борется за выживание в элите.
Команда занимает 12-ю позицию в таблице, что в зоне понижения в классе (12-14-я строчки), с отставанием в один балл от безопасного 11-го места.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своём поле одержал победу над «Тураном» (2:1).
Перед этим в 10-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах оставил не у дел «Ордабасы» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Улытау» выиграл после семи поражений кряду.
Такой прогресс обещает гостям неплохие шансы на три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес над соперником в классе.
Шесть голов команды в чемпионате Казахстана забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в 12-ти из 13-ти последних матчей «Атырау» проиграл
- в шести из девяти последних матчей «Атырау» забивали больше 2,5 голов
- в семи из девяти последних матчей «Улытау» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атырау» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.15, победа «Улытау» — в 3.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.55.
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- 2.05Жетысу — Кайрат: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в 12-ти из 13-ти последних матчей.
Ставка: «Улытау» победит за 3.20