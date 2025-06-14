Атырау — Улытау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 14 июня 2025 года

14 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Улытау». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атырау» — «Улытау», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» по итогам 13-ти поединков национального первенства набрал четыре балла и борется за выживание в элите.

Команда занимает последнюю, 14-ю позицию в таблице, что в зоне понижения в классе (12-14-я строчки), с отставанием в пять баллов от безопасного 11-го места.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Тобола» (0:5).

Перед этим в 10-м туре национального первенства коллектив также остался без баллов, когда в домашних стенах оказался слабее «Кайсара» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атырау» проиграл 12 раз и ни разу не выиграл.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, где только то, что соперник лишь немногим превосходит их в классе, может помочь набрать очки.

Мирам Сапанов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» по итогам 11-ти поединков национального первенства набрал восемь баллов и борется за выживание в элите.

Команда занимает 12-ю позицию в таблице, что в зоне понижения в классе (12-14-я строчки), с отставанием в один балл от безопасного 11-го места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своём поле одержал победу над «Тураном» (2:1).

Перед этим в 10-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах оставил не у дел «Ордабасы» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Улытау» выиграл после семи поражений кряду.

Такой прогресс обещает гостям неплохие шансы на три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес над соперником в классе.

Шесть голов команды в чемпионате Казахстана забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в 12-ти из 13-ти последних матчей «Атырау» проиграл

в шести из девяти последних матчей «Атырау» забивали больше 2,5 голов

в семи из девяти последних матчей «Улытау» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атырау» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.15, победа «Улытау» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.55.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в 12-ти из 13-ти последних матчей.

Ставка: «Улытау» победит за 3.20