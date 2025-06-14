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    Фриц и Оже-Альяссим дойдут до решающего тай-брейка?

    Оже-Альяссим — Фриц. Ставка (к. 2.16) и прогноз на турнир в Штутгарте 14 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Фриц
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Фриц, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Оже-Альяссим

    Феликс вышел в полуфинал на траве впервые с 2022 года и шестой раз в карьере.

    Кроме того, для него этой уже шестой полуфинал в сезоне. В трех случаях он в итоге добрался до финала.

    В четвертьфинале текущего турнира Оже-Альяссим остановил 17-летнего немца Джастина Энгеля — 7:6, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    В первом матче на этой неделе теннисист из Канады выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 6:4, 6:4.

    Феликс дважды доходил в Штутгарте до финала — в 2019-м и 2021 году.

    Фриц

    Тейлор второй раз в этом году вышел в полуфинал. В марте он добрался до этой стадии на «Мастерсе» в Майами.

    На этой неделе американец пока не проиграл ни одного сета.

    В четвертьфинале Фриц одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:3, 6:4.

    В первом матче Фриц выиграл у француза Кантента Алиса — 6:3, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Фриц выиграл 10 из 12 матчей на траве, а его главным достижением стал выход в четвертьфинал Уимблдона. Кроме того, в 2024-м он выиграл турнир в Истборне и дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Лондоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.21, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.66.

    Прогноз: оба теннисиста здорово провели предыдущие матчи на этой неделе, поэтому сейчас сложно отдать кому-то предпочтение. Но при этом очевидно, что американцу и канадцу может понадобиться даже решающий тай-брейк.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.16.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оже-Альяссим — Фриц?

    Матч Оже-Альяссим — Фриц состоится 14 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оже-Альяссим — Фриц?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оже-Альяссим — Фриц?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.16.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оже-Альяссим — Фриц?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оже-Альяссим — Фриц?

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.21, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.66.

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    Оже-Альяссим — Фриц: прогноз и ставка за 2.16, статистика, коэффициенты матча 14.06.202514:00. Фриц и Оже-Альяссим дойдут до решающего тай-брейка?
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