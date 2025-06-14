Оже-Альяссим — Фриц. Ставка (к. 2.16) и прогноз на турнир в Штутгарте 14 июня 2025 года

Американец Тейлор Фриц сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Фриц, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Оже-Альяссим

Феликс вышел в полуфинал на траве впервые с 2022 года и шестой раз в карьере.

Кроме того, для него этой уже шестой полуфинал в сезоне. В трех случаях он в итоге добрался до финала.

В четвертьфинале текущего турнира Оже-Альяссим остановил 17-летнего немца Джастина Энгеля — 7:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

В первом матче на этой неделе теннисист из Канады выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 6:4, 6:4.

Феликс дважды доходил в Штутгарте до финала — в 2019-м и 2021 году.

Фриц

Тейлор второй раз в этом году вышел в полуфинал. В марте он добрался до этой стадии на «Мастерсе» в Майами.

На этой неделе американец пока не проиграл ни одного сета.

В четвертьфинале Фриц одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:3, 6:4.

В первом матче Фриц выиграл у француза Кантента Алиса — 6:3, 7:6.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Фриц выиграл 10 из 12 матчей на траве, а его главным достижением стал выход в четвертьфинал Уимблдона. Кроме того, в 2024-м он выиграл турнир в Истборне и дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Лондоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.21, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.66.

Прогноз: оба теннисиста здорово провели предыдущие матчи на этой неделе, поэтому сейчас сложно отдать кому-то предпочтение. Но при этом очевидно, что американцу и канадцу может понадобиться даже решающий тай-брейк.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.16.