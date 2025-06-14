Истаравшан — Равшан. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 14 июня 2025 года

Истаравшан
Равшан
«Истаравшан»
Турнирное положение: «Истаравшан» пока выступает неудачно. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Истаравшан» в 10 матчах добыл всего 4 победы. А вот отличились игроки команды 13 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Истаравшан» переиграл «Баркчи» (2:0).
До того команда потерпела поражение от «ЦСКА-Памира» (1:4). А вот поединок с «Панджшером» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Истаравшан» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Истаравшан» на данном этапе крайне нестабилен. Да и пропускает команда в среднем почти 2 мяча за матч.
Причем «Истаравшан» традиционно неудачно противостоит «Равшану». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при трех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается дать бой столь крепкому оппоненту.
«Равшан»
Турнирное положение: «Равшан» стартовал довольно продуктивно. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Равшан» в 11 матчах чемпионата набрал 19 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 7 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Равшан» уступил «Вахшу» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Истиклолу» (1:0). Плюс чуть ранее она переиграла еще и «Баркчи» (2:1).
При этом «Равшан» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Равшан» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 13 мячей в 11 поединках таджикского чемпионата.
При этом «Равшан» намерен побороться за самые высокие места. Отставание от лидера чемпионата составляет всего 4 очка.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена подтянуться к трио лидеров.
Статистика для ставок
- «Равшан» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Истаравшан» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Равшан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.27, а победа оппонента — в скромные 3.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.73.
- 2.10Лех — Легия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.93Туран — Женис: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Равшан» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Истаравшана» частенько допускает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Равшана» за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.04