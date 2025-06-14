ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Франк — главный тренер «Тоттенхэма»Семь задач Томаса Франка в «Тоттенхэме»: подавить бунт, выиграть трофей и перехватить Мбемо Евгений БушмановЕвгений Бушманов: Кто бы ни пришел в ЦСКА вместо Николича — будет перестройка системы Василий ЛомаченкоЯркие нокауты, бесчисленные трофеи и обидные поражения. Какой получилась карьера Василия Ломаченко?
    Все новости спорта

    Разживется ли «Равшан» тремя очками?

    Истаравшан — Равшан. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 14 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Истаравшан» — «Равшан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный мяч
    14 июня в 12-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Истаравшан» и «Равшан». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Истаравшан» — «Равшан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 14 Июня 2025 года

    Истаравшан

  • Таджикистан. Высшая лига
    •  Истаравшан 17:00 Равшан

    Равшан

  • Куляб
    •

    «Истаравшан»

    Турнирное положение: «Истаравшан» пока выступает неудачно. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Истаравшан» в 10 матчах добыл всего 4 победы. А вот отличились игроки команды 13 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Истаравшан» переиграл «Баркчи» (2:0).

    До того команда потерпела поражение от «ЦСКА-Памира» (1:4). А вот поединок с «Панджшером» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Истаравшан» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Истаравшан» на данном этапе крайне нестабилен. Да и пропускает команда в среднем почти 2 мяча за матч.

    Причем «Истаравшан» традиционно неудачно противостоит «Равшану». Из пяти последних очных поединков команда победила 1 раз при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Команда постарается дать бой столь крепкому оппоненту.

    «Равшан»

    Турнирное положение: «Равшан» стартовал довольно продуктивно. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Равшан» в 11 матчах чемпионата набрал 19 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 7 мячей.

  • Сергей Ташуев: Мне не нравилось, как играл ЦСКА при Николиче, не увидел развития
  • Эксклюзивное интервью с экс-наставником «Ахмата» — об уходе из грозненского клуба и расторжении Николичем контракта с ЦСКА
  • 11/06/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Равшан» уступил «Вахшу» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Истиклолу» (1:0). Плюс чуть ранее она переиграла еще и «Баркчи» (2:1).

    При этом «Равшан» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Равшан» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 13 мячей в 11 поединках таджикского чемпионата.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Равшан» намерен побороться за самые высокие места. Отставание от лидера чемпионата составляет всего 4 очка.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена подтянуться к трио лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Равшан» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Истаравшан» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Равшан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.27, а победа оппонента — в скромные 3.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.04 и 1.73.

    Прогноз: «Равшан» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Истаравшана» частенько допускает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Равшана» за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Истаравшан — Равшан?

    Матч Истаравшан — Равшан состоится 14 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Прогноз: какой прогноз на матч Истаравшан — Равшан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Истаравшан — Равшан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Истаравшан — Равшан?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Истаравшан — Равшан?

    Коэффициенты букмекеров: «Равшан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.27, а победа оппонента — в скромные 3.34.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Медведев — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кочаретто — Ламенс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мария — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зверев — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рузе — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Чжэн — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бергс — Лаял
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эсхата — Вахш
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Баркчи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Алга — Барс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Алай — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бухара — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Коканд — Машъал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Истаравшан — Равшан: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 14.06.202517:00. Разживется ли «Равшан» тремя очками?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры