Жетысу — Кайрат: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 14 июня 2025 года

14 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Жетысу» и «Кайрат». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жетысу» — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» по итогам 11-ти поединков чемпионата страны набрал девять баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице и на один балл опережает зону вылета (12-14-я строчки), а также на два пункта отстаёт от 10-го в таблице «Кайсара».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с тем же «Кайсаром» (2:2).

Перед этим в 10-м туре национального первенства коллектив уже сумел набрать три балла, когда в домашних стенах одержал победу над «Актобе» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Жетысу» проиграл лишь раз при одной победе и трёх ничьих.

Такие результаты обещают хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своём поле, что, правда, будет непросто, если учесть более высокий класс соперника.

Дмитрий Шмидт — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с двумя голами.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» по итогам 12-ти поединков национального первенства набрал 26 баллов и борется за чемпионский титул.

Команда занимает вторую позицию, что в зоне еврокубков (первое-третье места), с отставанием в один балл от лидера «Астаны», а также в один пункт опережает третий в таблице «Актобе».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на чужом поле обыграл «Актобе» (2:1).

Перед этим в 10-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив уже остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от «Окжетпеса» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кайрат» проиграл три раза и лишь однажды выиграл.

Такая форма вроде бы обещает гостям не лучшие шансы даже на один балл, особено на чужом поле, тем не менее, если учесть перевес над соперником в классе, они все же немалы.

Дастан Сатпаев — лучший бомбардир команды и чемпионата Казахстана с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырёх последних матчах «Жетысу» забивали обе команды

в трёх из четырёх последних матчей «Жетысу» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Кайрат» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.00, победа «Жетысу» — в 7.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.80.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трёх из четырёх последних матчей «Жетысу».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.70