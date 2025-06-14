ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Франк — главный тренер «Тоттенхэма»Семь задач Томаса Франка в «Тоттенхэме»: подавить бунт, выиграть трофей и перехватить Мбемо Евгений БушмановЕвгений Бушманов: Кто бы ни пришел в ЦСКА вместо Николича — будет перестройка системы Василий ЛомаченкоЯркие нокауты, бесчисленные трофеи и обидные поражения. Какой получилась карьера Василия Ломаченко?
    Все новости спорта

    Станет ли «Кайрат» лидером?

    Жетысу — Кайрат: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 14 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Казахстан. Премьер-лига Прогнозы на Кайрат Календарь Премьер-лиги Казахстана
    Прогноз и ставки на «Жетысу» — «Кайрат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дастан Сатпаев
    14 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Жетысу» и «Кайрат». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жетысу» — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 14 Июня 2025 года

    Жетысу

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Жетысу 16:00 Кайрат

    Кайрат

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Жетысу»

    Турнирное положение: «Жетысу» по итогам 11-ти поединков чемпионата страны набрал девять баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице и на один балл опережает зону вылета (12-14-я строчки), а также на два пункта отстаёт от 10-го в таблице «Кайсара».

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с тем же «Кайсаром» (2:2).

    Перед этим в 10-м туре национального первенства коллектив уже сумел набрать три балла, когда в домашних стенах одержал победу над «Актобе» (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Жетысу» проиграл лишь раз при одной победе и трёх ничьих.

    Такие результаты обещают хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своём поле, что, правда, будет непросто, если учесть более высокий класс соперника.

    Дмитрий Шмидт — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с двумя голами.

    «Кайрат»

    Турнирное положение: «Кайрат» по итогам 12-ти поединков национального первенства набрал 26 баллов и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает вторую позицию, что в зоне еврокубков (первое-третье места), с отставанием в один балл от лидера «Астаны», а также в один пункт опережает третий в таблице «Актобе».

  • Эстеван, Мастантуоно, Мора и еще семь молодых игроков, которые могут стать героями клубного ЧМ
  • Для некоторых из них турнир в США станет трамплином в европейские топ-лиги
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на чужом поле обыграл «Актобе» (2:1).

    Перед этим в 10-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив уже остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от «Окжетпеса» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кайрат» проиграл три раза и лишь однажды выиграл.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Такая форма вроде бы обещает гостям не лучшие шансы даже на один балл, особено на чужом поле, тем не менее, если учесть перевес над соперником в классе, они все же немалы.

    Дастан Сатпаев — лучший бомбардир команды и чемпионата Казахстана с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырёх последних матчах «Жетысу» забивали обе команды

    • в трёх из четырёх последних матчей «Жетысу» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Кайрат» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.00, победа «Жетысу» — в 7.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.80.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трёх из четырёх последних матчей «Жетысу».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Жетысу — Кайрат?

    Матч Жетысу — Кайрат состоится 14 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Жетысу — Кайрат?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Жетысу — Кайрат?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Жетысу — Кайрат?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Жетысу — Кайрат?

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.00, победа «Жетысу» — в 7.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Юань — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фучович — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Диалло — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кванджу — Сеул
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Канвон — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Медведев — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кочаретто — Ламенс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мария — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зверев — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рузе — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Чжэн — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бергс — Лаял
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Жетысу — Кайрат: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 14.06.202516:00. Станет ли «Кайрат» лидером?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры