Жетысу — Кайрат: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 14 июня 2025 года

Жетысу
Кайрат
«Жетысу»
Турнирное положение: «Жетысу» по итогам 11-ти поединков чемпионата страны набрал девять баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице и на один балл опережает зону вылета (12-14-я строчки), а также на два пункта отстаёт от 10-го в таблице «Кайсара».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле сыграл вничью с тем же «Кайсаром» (2:2).
Перед этим в 10-м туре национального первенства коллектив уже сумел набрать три балла, когда в домашних стенах одержал победу над «Актобе» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Жетысу» проиграл лишь раз при одной победе и трёх ничьих.
Такие результаты обещают хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своём поле, что, правда, будет непросто, если учесть более высокий класс соперника.
Дмитрий Шмидт — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с двумя голами.
«Кайрат»
Турнирное положение: «Кайрат» по итогам 12-ти поединков национального первенства набрал 26 баллов и борется за чемпионский титул.
Команда занимает вторую позицию, что в зоне еврокубков (первое-третье места), с отставанием в один балл от лидера «Астаны», а также в один пункт опережает третий в таблице «Актобе».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура национального первенства клуб на чужом поле обыграл «Актобе» (2:1).
Перед этим в 10-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив уже остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от «Окжетпеса» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кайрат» проиграл три раза и лишь однажды выиграл.
Такая форма вроде бы обещает гостям не лучшие шансы даже на один балл, особено на чужом поле, тем не менее, если учесть перевес над соперником в классе, они все же немалы.
Дастан Сатпаев — лучший бомбардир команды и чемпионата Казахстана с восемью голами.
Статистика для ставок
- в четырёх последних матчах «Жетысу» забивали обе команды
- в трёх из четырёх последних матчей «Жетысу» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Кайрат» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.00, победа «Жетысу» — в 7.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.80.
- 2.10Лех — Легия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.05Кызылжар — Актобе: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 2.30Атырау — Улытау: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.
При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трёх из четырёх последних матчей «Жетысу».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.70