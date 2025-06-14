Диалло — Эмбер. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 14 июня 2025 года

Диалло
Габриэль впервые в карьере дошел до полуфинала на травяном турнире ATP.
Кроме того, канадец второй раз в этом году выиграл три матча подряд на уровне основного тура.
В четвертьфинале Диалло одержал победу над россиянином Кареном Хачановым — 7:6, 6:4. В первом сете ему удалось сделать обратный брейк при счете 3:4.
В первом круге североамериканец выиграл у Александра Вукича — 7:5, 7:6.
Во втором раунде Диалло остановил еще одного представителя Австралии Джордана Томпсона — 4:6, 6:1, 7:5.
Лучшим результатом Диалло в этом сезоне пока остается сенсационный выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде, благодаря которому он приблизился к дебюту в топ-50.
Эмбер
Юго второй год подряд вышел в полуфинал турнира в Штутгарте. В 2024-м он уступил на этой стадии австралийцу Алексу Де Минору.
В четвертьфинале текущего турнира француз одержал уверенную победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:1, 6:4.
В первом матче на этой неделе он выиграл у британца Дэна Эванса — 7:5, 6:3.
Эмбер выиграл два матча подряд впервые после февральского турнира в Марселе, на котором он защитил титул. С тех пор он одержал лишь шесть побед.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Диаллоо в этом матче можно поставить за 2.53, победу Эмберта букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: ранее француз и канадец ни разу не играли друг с другом, но, несмотря на это, сейчас всё указывает на то, что их первая встреча не разочарует болельщиков.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.