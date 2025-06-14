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    Эмбер обыграет Диалло и выйдет в финал?

    Диалло — Эмбер. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 14 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Диалло — Эмбер
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    Юго Эмбер
    Француз Юго Эмбер сыграет против канадца Габриэля Диалло в полуфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 14 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Диалло — Эмбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Диалло

    Габриэль впервые в карьере дошел до полуфинала на травяном турнире ATP.

    Кроме того, канадец второй раз в этом году выиграл три матча подряд на уровне основного тура.

    В четвертьфинале Диалло одержал победу над россиянином Кареном Хачановым — 7:6, 6:4. В первом сете ему удалось сделать обратный брейк при счете 3:4.

    В первом круге североамериканец выиграл у Александра Вукича — 7:5, 7:6.

    Во втором раунде Диалло  остановил еще одного представителя Австралии Джордана Томпсона — 4:6, 6:1, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Диалло в этом сезоне пока остается сенсационный выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде, благодаря которому он приблизился к дебюту в топ-50.

    Эмбер

    Юго второй год подряд вышел в полуфинал турнира в Штутгарте. В 2024-м он уступил на этой стадии австралийцу Алексу Де Минору.

    В четвертьфинале текущего турнира француз одержал уверенную победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:1, 6:4.

    В первом матче на этой неделе он выиграл у британца Дэна Эванса — 7:5, 6:3.

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    Эмбер выиграл два матча подряд впервые после февральского турнира в Марселе, на котором он защитил титул. С тех пор он одержал лишь шесть побед.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Диаллоо в этом матче можно поставить за 2.53, победу Эмберта букмекеры предлагают за 1.52.

    Прогноз: ранее француз и канадец ни разу не играли друг с другом, но, несмотря на это, сейчас всё указывает на то, что их первая встреча не разочарует болельщиков.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Диалло — Эмбер?

    Матч Диалло — Эмбер состоится 14 июня 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Диалло — Эмбер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Диалло — Эмбер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Диалло — Эмбер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Диалло — Эмбер?

    Коэффициенты букмекеров: на Диаллоо в этом матче можно поставить за 2.53, победу Эмберта букмекеры предлагают за 1.52.

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    Диалло — Эмбер: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 14.06.202515:30. Эмбер обыграет Диалло и выйдет в финал?
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