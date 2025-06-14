Диалло — Эмбер. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 14 июня 2025 года

Француз Юго Эмбер сыграет против канадца Габриэля Диалло в полуфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 14 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Диалло — Эмбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Диалло

Габриэль впервые в карьере дошел до полуфинала на травяном турнире ATP.

Кроме того, канадец второй раз в этом году выиграл три матча подряд на уровне основного тура.

В четвертьфинале Диалло одержал победу над россиянином Кареном Хачановым — 7:6, 6:4. В первом сете ему удалось сделать обратный брейк при счете 3:4.

В первом круге североамериканец выиграл у Александра Вукича — 7:5, 7:6.

Во втором раунде Диалло остановил еще одного представителя Австралии Джордана Томпсона — 4:6, 6:1, 7:5.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Диалло в этом сезоне пока остается сенсационный выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде, благодаря которому он приблизился к дебюту в топ-50.

Эмбер

Юго второй год подряд вышел в полуфинал турнира в Штутгарте. В 2024-м он уступил на этой стадии австралийцу Алексу Де Минору.

В четвертьфинале текущего турнира француз одержал уверенную победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:1, 6:4.

В первом матче на этой неделе он выиграл у британца Дэна Эванса — 7:5, 6:3.

Эмбер выиграл два матча подряд впервые после февральского турнира в Марселе, на котором он защитил титул. С тех пор он одержал лишь шесть побед.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Диаллоо в этом матче можно поставить за 2.53, победу Эмберта букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: ранее француз и канадец ни разу не играли друг с другом, но, несмотря на это, сейчас всё указывает на то, что их первая встреча не разочарует болельщиков.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.