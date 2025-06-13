Лех — Легия. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Суперкубок Польши, 12 июня 2025 года

12 июня в финале Суперкубка Польши по футболу сыграют «Лех» и «Легия». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лех» — «Легия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лех»

Турнирное положение: «Лех» максимально продуктивно провел минувший чемпионат Польши. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Лех» всего лишь на один пункт опередил «Ракув». А вот отличились игроки команды 68 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лех» сумел одолеть «Пяст» (1:0).

До того команда расписала мировую с «Катовице» (2:2). А вот поединок с «Легией» принес три зачетных пункта (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Лех» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лех» смотрится весьма выгодно. Команда не проигрывает уже больше двух месяцев.

Причем «Лех» традиционно успешно противостоит «Легии». Из пяти последних очных поединков команда добыла 2 победы при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Чемпион Польши выглядит куда мощнее оппонента.

«Легия»

Турнирное положение: «Легия» минувший чемпионат не занесет себе в актив. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Легия» в 34 матчах чемпионата набрала 54 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 55 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Легия» не сумела переиграть «Сталь» Мелец (2:2).

До того команда по всем статьям уступила «Краковии» (1:3). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Видзевом» (2:0).

При этом «Легия» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Легия» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 60 мячей в 34 поединках польского чемпионата.

При этом «Легия» не может победить «Лех» уже больше года. А вот в двух последних очных поединках команда уступила.

Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы варшавяне поищут на контратаках.

Статистика для ставок

«Лех» переиграл варшавян в 2 последних очных поединках

«Лех» в среднем забивает 2 гола за матч

«Легия» не побеждала в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лех» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Лех» выглядит априори мощнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева находятся в прекрасных кондициях, к тому же традиционно успешно противостоит варшавянам.

Ставка: Победа «Леха» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10