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    «Лех» добудет Суперкубок Польши

    Лех — Легия. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Суперкубок Польши, 12 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лех» — «Легия»
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    Микаэль Исхак
    12 июня в финале Суперкубка Польши по футболу сыграют «Лех» и «Легия». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лех» — «Легия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Польша. Суперкубок 13 Июня 2025 года

    Лех П

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    •  Лех П 19:00 Легия

    Легия

  • Варшава
    •

    «Лех»

    Турнирное положение: «Лех» максимально продуктивно провел минувший чемпионат Польши. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лех» всего лишь на один пункт опередил «Ракув». А вот отличились игроки команды 68 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лех» сумел одолеть «Пяст» (1:0).

    До того команда расписала мировую с «Катовице» (2:2). А вот поединок с «Легией» принес три зачетных пункта (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Лех» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лех» смотрится весьма выгодно. Команда не проигрывает уже больше двух месяцев.

    Причем «Лех» традиционно успешно противостоит «Легии». Из пяти последних очных поединков команда добыла 2 победы при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Чемпион Польши выглядит куда мощнее оппонента.

    «Легия»

    Турнирное положение: «Легия» минувший чемпионат не занесет себе в актив. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Легия» в 34 матчах чемпионата набрала 54 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 55 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Легия» не сумела переиграть «Сталь» Мелец (2:2).

    До того команда по всем статьям уступила «Краковии» (1:3). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Видзевом» (2:0).

    При этом «Легия» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Легия» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 60 мячей в 34 поединках польского чемпионата.

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    При этом «Легия» не может победить «Лех» уже больше года. А вот в двух последних очных поединках команда уступила.

    Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы варшавяне поищут на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Лех» переиграл варшавян в 2 последних очных поединках

    • «Лех» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Легия» не побеждала в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лех» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: «Лех» выглядит априори мощнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева находятся в прекрасных кондициях, к тому же традиционно успешно противостоит варшавянам.

    Ставка: Победа «Леха» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лех — Легия?

    Матч Лех — Легия состоится 13 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лех — Легия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лех — Легия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лех — Легия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лех — Легия?

    Коэффициенты букмекеров: «Лех» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.60.

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