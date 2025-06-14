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    Лос-Анджелес — Торонто. Ставка (к. 2.74) и прогноз на футбол, чемпионат МЛС, 14 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Торонто»
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    Уго Льорис
    14 июня в матче МЛС сыграют «Лос-Анджелес» и «Торонто». Начало встречи — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 14 Июня 2025 года

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 05:30 Торонто

    Торонто

  • Торонто
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес» после 16 встреч находится на 5-м месте в таблице Западной конференции.

    У клуба 26 набранных очков. «Лос-Анджелес» одержал 7 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Разница мячей составляет 30-23.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес» в текущем месяце провел один матч в МЛС и добился победы. 9 июня команда дома одолела «Канзас Сити» со счетом 3:1.

    Стоит отметить, что в последних десяти матчах «Лос-Анджелес» ни разу не проиграл. С 13 апреля по 9 июня клуб одержал 4 победы и 6 раз сыграл вничью.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: У «Лос-Анджелеса» высокие шансы набрать очки в предстоящем матче. Клуб очень хорошо играет в родных стенах.

    В предыдущих десяти домашних встречах «Лос-Анджелес» уступил лишь раз. 15 марта команда на своем поле проиграла «Остину» со счетом 0:1.

    Напомним, до этого «Лос-Анджелес» обыграл мексиканскую «Америку» и обеспечил себе участие в Клубном чемпионате мира. Турнир состоится в США с 15 июня по 13 июля.

    «Торонто»

    Турнирное положение: «Торонто» располагается на 14-м месте в таблице Западной конференции. Команда записала в актив 13 очков.

    У «Торонто» три победы, 4 ничьи и 10 поражений. Клуб забил 18 голов и пропустил 24 мяча.

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  • 09/06/2025

    • Последние матчи: «Торонто» в последних матчах разочаровывает болельщиков. Сейчас у команды трехматчевая проигрышная серия.

    Ранее «Торонто» уступил «Нэшвиллу», «Филадельфии» и «Шарлотт». Клуб не может победить с 17 мая.

    Состояние команды: «Торонто» нужно улучшать результаты. Пока фанатам команды радоваться нечему. Клуб идет на предпоследнем месте в таблице — ниже находится лишь аутсайдер «Клёб де Фут Монреаль».

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    У гостей плохие шансы заполучить даже один балл, особенно на чужом поле. Тем не менее, мяч круглый — и сенсация может появиться там, где ее никто не ждет.

    Стоит отметить, что «Торонто» выиграл два последних выездных матча. Команде удалось победить «Реал Солт-Лейк» (1:0) и «Монреаль» (6:1).

    Статистика для ставок

    • В последних десяти матчах «Лос-Анджелес» ни разу не проиграл

    • У «Торонто» трехматчевая проигрышная серия

    • «Торонто» выиграл два последних выездных матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.20, победа оппонента — в 3.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.44 и 2.74.

    Прогноз: «Лос-Анджелес» отлично играет в домашних матчах. Скорее всего, команда завоюет три очка. Хозяева справятся с обороной соперника.

    Ставка: победа «Лос-Анджелеса» за 1.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды сосредоточатся на обороне и за 90 минут не пробьют тотал 2.5.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.74

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес — Торонто?

    Матч Лос-Анджелес — Торонто состоится 14 июня 2025 года в 05:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес — Торонто?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Лос-Анджелеса».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес — Торонто?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Лос-Анджелеса»» с коэффициентом у букмекеров 1.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Торонто?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес — Торонто?

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.20, победа оппонента — в 3.95.

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    Лос-Анджелес — Торонто: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 14.06.202505:30. Ожидается малорезультативная игра?
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