Лос-Анджелес — Торонто. Ставка (к. 2.74) и прогноз на футбол, чемпионат МЛС, 14 июня 2025 года

Лос-Анджелес
Торонто
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: «Лос-Анджелес» после 16 встреч находится на 5-м месте в таблице Западной конференции.
У клуба 26 набранных очков. «Лос-Анджелес» одержал 7 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Разница мячей составляет 30-23.
Последние матчи: «Лос-Анджелес» в текущем месяце провел один матч в МЛС и добился победы. 9 июня команда дома одолела «Канзас Сити» со счетом 3:1.
Стоит отметить, что в последних десяти матчах «Лос-Анджелес» ни разу не проиграл. С 13 апреля по 9 июня клуб одержал 4 победы и 6 раз сыграл вничью.
Состояние команды: У «Лос-Анджелеса» высокие шансы набрать очки в предстоящем матче. Клуб очень хорошо играет в родных стенах.
В предыдущих десяти домашних встречах «Лос-Анджелес» уступил лишь раз. 15 марта команда на своем поле проиграла «Остину» со счетом 0:1.
Напомним, до этого «Лос-Анджелес» обыграл мексиканскую «Америку» и обеспечил себе участие в Клубном чемпионате мира. Турнир состоится в США с 15 июня по 13 июля.
«Торонто»
Турнирное положение: «Торонто» располагается на 14-м месте в таблице Западной конференции. Команда записала в актив 13 очков.
У «Торонто» три победы, 4 ничьи и 10 поражений. Клуб забил 18 голов и пропустил 24 мяча.
Последние матчи: «Торонто» в последних матчах разочаровывает болельщиков. Сейчас у команды трехматчевая проигрышная серия.
Ранее «Торонто» уступил «Нэшвиллу», «Филадельфии» и «Шарлотт». Клуб не может победить с 17 мая.
Состояние команды: «Торонто» нужно улучшать результаты. Пока фанатам команды радоваться нечему. Клуб идет на предпоследнем месте в таблице — ниже находится лишь аутсайдер «Клёб де Фут Монреаль».
У гостей плохие шансы заполучить даже один балл, особенно на чужом поле. Тем не менее, мяч круглый — и сенсация может появиться там, где ее никто не ждет.
Стоит отметить, что «Торонто» выиграл два последних выездных матча. Команде удалось победить «Реал Солт-Лейк» (1:0) и «Монреаль» (6:1).
Статистика для ставок
- В последних десяти матчах «Лос-Анджелес» ни разу не проиграл
- У «Торонто» трехматчевая проигрышная серия
- «Торонто» выиграл два последних выездных матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.20, победа оппонента — в 3.95.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.44 и 2.74.
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Прогноз: «Лос-Анджелес» отлично играет в домашних матчах. Скорее всего, команда завоюет три очка. Хозяева справятся с обороной соперника.
Ставка: победа «Лос-Анджелеса» за 1.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды сосредоточатся на обороне и за 90 минут не пробьют тотал 2.5.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.74