Лос-Анджелес — Торонто. Ставка (к. 2.74) и прогноз на футбол, чемпионат МЛС, 14 июня 2025 года

14 июня в матче МЛС сыграют «Лос-Анджелес» и «Торонто». Начало встречи — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» после 16 встреч находится на 5-м месте в таблице Западной конференции.

У клуба 26 набранных очков. «Лос-Анджелес» одержал 7 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Разница мячей составляет 30-23.

Последние матчи: «Лос-Анджелес» в текущем месяце провел один матч в МЛС и добился победы. 9 июня команда дома одолела «Канзас Сити» со счетом 3:1.

Стоит отметить, что в последних десяти матчах «Лос-Анджелес» ни разу не проиграл. С 13 апреля по 9 июня клуб одержал 4 победы и 6 раз сыграл вничью.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: У «Лос-Анджелеса» высокие шансы набрать очки в предстоящем матче. Клуб очень хорошо играет в родных стенах.

В предыдущих десяти домашних встречах «Лос-Анджелес» уступил лишь раз. 15 марта команда на своем поле проиграла «Остину» со счетом 0:1.

Напомним, до этого «Лос-Анджелес» обыграл мексиканскую «Америку» и обеспечил себе участие в Клубном чемпионате мира. Турнир состоится в США с 15 июня по 13 июля.

«Торонто»

Турнирное положение: «Торонто» располагается на 14-м месте в таблице Западной конференции. Команда записала в актив 13 очков.

У «Торонто» три победы, 4 ничьи и 10 поражений. Клуб забил 18 голов и пропустил 24 мяча.

Последние матчи: «Торонто» в последних матчах разочаровывает болельщиков. Сейчас у команды трехматчевая проигрышная серия.

Ранее «Торонто» уступил «Нэшвиллу», «Филадельфии» и «Шарлотт». Клуб не может победить с 17 мая.

Состояние команды: «Торонто» нужно улучшать результаты. Пока фанатам команды радоваться нечему. Клуб идет на предпоследнем месте в таблице — ниже находится лишь аутсайдер «Клёб де Фут Монреаль».

У гостей плохие шансы заполучить даже один балл, особенно на чужом поле. Тем не менее, мяч круглый — и сенсация может появиться там, где ее никто не ждет.

Стоит отметить, что «Торонто» выиграл два последних выездных матча. Команде удалось победить «Реал Солт-Лейк» (1:0) и «Монреаль» (6:1).

Статистика для ставок

В последних десяти матчах «Лос-Анджелес» ни разу не проиграл

У «Торонто» трехматчевая проигрышная серия

«Торонто» выиграл два последних выездных матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.20, победа оппонента — в 3.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.44 и 2.74.

Прогноз: «Лос-Анджелес» отлично играет в домашних матчах. Скорее всего, команда завоюет три очка. Хозяева справятся с обороной соперника.

Ставка: победа «Лос-Анджелеса» за 1.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды сосредоточатся на обороне и за 90 минут не пробьют тотал 2.5.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.74