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    Анисимова продлит серию побед над Наварро?

    Наварро — Анисимова. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Лондоне 13 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Наварро — Анисимова
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    Аманда Анисимова
    Американки Аманда Анисимова и Эмма Наварро встретятся в четвертьфинале турнира WTA 500 в Лондоне. Матч пройдет 13 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Наварро — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Наварро

    Эмма в первом матче на этой неделе одержала волевую победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя — 1:6, 7:6, 6:3.

    До сих пор свои лучшие результаты в этом сезоне американка демонстрировала на харде.

    В январе Наварро дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, а в начале марта выиграла «пятисотник» в мексиканской Мериде.  Грунтовый отрезок Наварро провела значительно хуже.

    Главным разочарованием стало выступление Эммы на Ролан Гаррос: здесь она не смогла пройти даже первый круг, проиграв испанке Джессике Бузас-Манейро со счетом 0:6, 1:6.

    Прогнозы на теннис

    Но сейчас также стоит добавить, что в прошлом году Наварро хорошо выступала на траве. В 2024-м она дошла до полуфинала в Бад-Хомбурге и до четвертьфинала на Уимблдоне.

    Анисимова

    Аманда, в отличие от Эммы, не попала в число сеяных, поэтому ей пришлось начинать в Лондоне с первого раунда.

    В стартовом матче американка выиграла у британки Джоди Бёрредж — 4:6, 6:3, 6:4.

    Во втором круге Анисимова разгромила представительница Великобритании Сонай Картал — 6:1, 6:3.

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    Это уже седьмой в этом году турнир, на котором Анисимова прошла не менее двух раундов.

    Лучшим результатом Аманды в 2025-м пока остается победа на «тысячнике» в Дохе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 2.36, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.59.

    Прогноз: Аманда ведет 3-0 в личных встречах с Эммой. Ранее в этом сезоне Анисимова обыграла соотечественницу на грунте в Чарлстоне — 7:5, 7:6. Скорее всего, она продлит серию побед над Наварро, которая в последнее время играет чересчур неубедительно.

    Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой + тотал геймов больше 18,5 за 2.19.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Наварро — Анисимова?

    Матч Наварро — Анисимова состоится 13 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Наварро — Анисимова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Анисимовой + тотал геймов больше 18,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Наварро — Анисимова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Анисимовой + тотал геймов больше 18,5» с коэффициентом у букмекеров 2.19.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Наварро — Анисимова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Наварро — Анисимова?

    Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 2.36, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.59.

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    Наварро — Анисимова: прогноз и ставка за 2.19, статистика, коэффициенты матча 13.06.202514:00. Анисимова продлит серию побед над Наварро?
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