Наварро — Анисимова. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Лондоне 13 июня 2025 года

Американки Аманда Анисимова и Эмма Наварро встретятся в четвертьфинале турнира WTA 500 в Лондоне. Матч пройдет 13 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Наварро — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Наварро

Эмма в первом матче на этой неделе одержала волевую победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя — 1:6, 7:6, 6:3.

До сих пор свои лучшие результаты в этом сезоне американка демонстрировала на харде.

В январе Наварро дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, а в начале марта выиграла «пятисотник» в мексиканской Мериде. Грунтовый отрезок Наварро провела значительно хуже.

Главным разочарованием стало выступление Эммы на Ролан Гаррос: здесь она не смогла пройти даже первый круг, проиграв испанке Джессике Бузас-Манейро со счетом 0:6, 1:6.

Прогнозы на теннис

Но сейчас также стоит добавить, что в прошлом году Наварро хорошо выступала на траве. В 2024-м она дошла до полуфинала в Бад-Хомбурге и до четвертьфинала на Уимблдоне.

Анисимова

Аманда, в отличие от Эммы, не попала в число сеяных, поэтому ей пришлось начинать в Лондоне с первого раунда.

В стартовом матче американка выиграла у британки Джоди Бёрредж — 4:6, 6:3, 6:4.

Во втором круге Анисимова разгромила представительница Великобритании Сонай Картал — 6:1, 6:3.

Это уже седьмой в этом году турнир, на котором Анисимова прошла не менее двух раундов.

Лучшим результатом Аманды в 2025-м пока остается победа на «тысячнике» в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 2.36, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: Аманда ведет 3-0 в личных встречах с Эммой. Ранее в этом сезоне Анисимова обыграла соотечественницу на грунте в Чарлстоне — 7:5, 7:6. Скорее всего, она продлит серию побед над Наварро, которая в последнее время играет чересчур неубедительно.

Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой + тотал геймов больше 18,5 за 2.19.