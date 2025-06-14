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    Команда Слуцкого продолжит победную серию

    Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа. Ставка (к. 2.08) и прогноз на китайскую Суперлигу 14 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шеньхуа»
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    Леонид Слуцкий
    14 июня в 14-м туре китайской Суперлиги по футболу сыграют «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шеньхуа». Начало встречи — 14:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 14 Июня 2025 года

    Shenzhen Peng City

  • Китай. Суперлига
    •  Shenzhen Peng City 14:35 Шанхай Шэньхуа

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •

    «Шэньчжэнь Пэн Сити»

    Турнирное положение: сейчас «Шэньчжэнь Пэн Сити» идет на 11-м месте в чемпионате Китая с 11 очками.

    Последние матчи: в 12-м туре команда уступила в гостях «Бэйцзинь Гоань» со счетом 1:2. Уже к перерыву соперник вел с разницей в два гола. В начале второго тайма «Шэньчжэнь Пэн Сити» смог сократить отставание усилиями Дугалича, но все равно концовка осталась за гостями.

    В Кубке Китая «Шэньчжэнь Пэн Сити» уступил по пенальти «Гуаньдонгу», а ранее в чемпионате сыграл вничью с «Циндао Сихай» (0:0).

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    • Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: в пяти последних турах «Шэньчжэнь Пэн Сити» набрал пять очков, что для этой команды является неплохим результатом. В прошлом сезоне она чудом уцелела в Суперлиге, в этом сезоне «Шэньчжэнь Пэн Сити» снова уготована борьба за выживание.

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: команда Леонида Слуцкого лидирует в чемпионате Китая с 32 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 13-м туре «Шанхай Шеньхуа» легко разобрался в гостях с «Далянь Ингбо» (3:0). К 38-м минуте лидер чемпионата вел с разницей в два мяча после точных ударов Тейшейры и Ли Женгуи, а сразу после перерыва Сауло Минейро поставил точку в матче.

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    В Кубке Китая был разгромлен «Вуху» (3:0), а в чемпионате «Циндао Сихай» (4:0).

    Не сыграют: травмированы — Амаду (з), Ваи-Цун Дай (п).

    Состояние команды: со старта сезона команда Слуцкого захватила лидерство в чемпионате Китая и намерена всерьез побороться за золотые медали чемпионата. Российский наставник окончательно освоился и понял возможности основного состава, завоевал авторитет и полон решимости на серьезные дела.

    Статистика для ставок

    • В 2024 году «Шанхай Шеньхуа» дома сыграл вничью (2:2)

    • А на выезде «Шанхай Шеньхуа» победил со счетом 1:0

    • Также была игра в 1/8 финала Кубка Италии, которая также завершилась успехом «Шанхай Шеньхуа» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Шэньчжэнь Пэн Сити» дают 7,90, а на «Шанхай Шеньхуа» — 1,40, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,24, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,65.

    Прогноз: гости подходят к этому матчу против одного из аутсайдеров чемпионата в отличной форме. По составу «Шанхай Шеньхуа» тоже на голову выше своего соперника и вряд ли стоит ждать сенсации.

    Основная ставка: победа «Шанхай Шеньхуа» с форой -1,5 за 2,08.

    Прогноз: также можно рассмотреть альтернативный вариант, что хозяева не смогут забить. У команды всего 12 забитых мячей, чуть меньше гола за матч.

    Дополнительная ставка: «Шэньчжэнь Пэн Сити» не забьет за 2,10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа?

    Матч Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа состоится 14 июня 2025 года в 14:35 по московскому времени в рамках турнира: Китай. Суперлига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа гостей с форой -1,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа гостей с форой -1,5» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа?

    Смотреть матч турнира Китай. Суперлига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Шэньчжэнь Пэн Сити» дают 7,90, а на «Шанхай Шеньхуа» — 1,40, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

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    Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 14.06.202514:35. Команда Слуцкого продолжит победную серию
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