Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа. Ставка (к. 2.08) и прогноз на китайскую Суперлигу 14 июня 2025 года

14 июня в 14-м туре китайской Суперлиги по футболу сыграют «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шеньхуа». Начало встречи — 14:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шэньчжэнь Пэн Сити»

Турнирное положение: сейчас «Шэньчжэнь Пэн Сити» идет на 11-м месте в чемпионате Китая с 11 очками.

Последние матчи: в 12-м туре команда уступила в гостях «Бэйцзинь Гоань» со счетом 1:2. Уже к перерыву соперник вел с разницей в два гола. В начале второго тайма «Шэньчжэнь Пэн Сити» смог сократить отставание усилиями Дугалича, но все равно концовка осталась за гостями.

В Кубке Китая «Шэньчжэнь Пэн Сити» уступил по пенальти «Гуаньдонгу», а ранее в чемпионате сыграл вничью с «Циндао Сихай» (0:0).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: в пяти последних турах «Шэньчжэнь Пэн Сити» набрал пять очков, что для этой команды является неплохим результатом. В прошлом сезоне она чудом уцелела в Суперлиге, в этом сезоне «Шэньчжэнь Пэн Сити» снова уготована борьба за выживание.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: команда Леонида Слуцкого лидирует в чемпионате Китая с 32 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 13-м туре «Шанхай Шеньхуа» легко разобрался в гостях с «Далянь Ингбо» (3:0). К 38-м минуте лидер чемпионата вел с разницей в два мяча после точных ударов Тейшейры и Ли Женгуи, а сразу после перерыва Сауло Минейро поставил точку в матче.

В Кубке Китая был разгромлен «Вуху» (3:0), а в чемпионате «Циндао Сихай» (4:0).

Не сыграют: травмированы — Амаду (з), Ваи-Цун Дай (п).

Состояние команды: со старта сезона команда Слуцкого захватила лидерство в чемпионате Китая и намерена всерьез побороться за золотые медали чемпионата. Российский наставник окончательно освоился и понял возможности основного состава, завоевал авторитет и полон решимости на серьезные дела.

Статистика для ставок

В 2024 году «Шанхай Шеньхуа» дома сыграл вничью (2:2)

А на выезде «Шанхай Шеньхуа» победил со счетом 1:0

Также была игра в 1/8 финала Кубка Италии, которая также завершилась успехом «Шанхай Шеньхуа» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Шэньчжэнь Пэн Сити» дают 7,90, а на «Шанхай Шеньхуа» — 1,40, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,24, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,65.

Прогноз: гости подходят к этому матчу против одного из аутсайдеров чемпионата в отличной форме. По составу «Шанхай Шеньхуа» тоже на голову выше своего соперника и вряд ли стоит ждать сенсации.

Основная ставка: победа «Шанхай Шеньхуа» с форой -1,5 за 2,08.

Прогноз: также можно рассмотреть альтернативный вариант, что хозяева не смогут забить. У команды всего 12 забитых мячей, чуть меньше гола за матч.

Дополнительная ставка: «Шэньчжэнь Пэн Сити» не забьет за 2,10.