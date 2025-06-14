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    Обеспечит ли Италия (U21) путёвку в 1/4 финала Евро?

    Словакия (U21) — Италия (U21). Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 14 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Словакия (U21) — Италия (U21)
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    Томмазо Бальданци
    14 июня во 2-м туре группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу сыграют Словакия (U21) и Италия (U21). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Словакия (U21) — Италия (U21), коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Группа A 14 Июня 2025 года

    Словакия U21

  • Братислава
    •  Словакия U21 22:00 Италия U21

    Италия U21

  • Рим
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    Словакия (U21)

    Турнирное положение: Словакия (U21) получила возможность сыграть на чемпионате Европы 2025 года благодаря статусу хозяйки турнира.

    Команда после 1-го тура финальной части турнира занимает третью строчку, на три очка отставая от лидера Испании и соперника (второе место), а также по забитым мячам опережая Словакию.

    Словакия U21 — Италия U21: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура континентального первенства сборная потерпела поражение от Испании (2:3).

    Перед этим в контрольном поединке коллектив в домашних стенах с результатом 2:2 сыграл вничью со словенской «молодёжкой».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырёх из пяти последних поединков, которые были официальными и товарищескими, Словакия (U21) проиграла четыре раза при одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, и только домашние трибуны могут помочь им набрать один балл.

    Два гола команды на Евро забивали разные игроки.

    Италия (U21)

    Турнирное положение: Италия (U21) пробилась на молодёжный чемпионат Европы 2025 года благодаря победе в своей отборочной группе.

    Команда после 1-го тура финальной части турнира занимает вторую позицию в квартете, за счёт забитых мячей уступая лидеру Испании, а также на три очка оторвавшись от Словакии и Румынии.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура континентального первенства сборная одержала победу над Румынией (1:0).

    Перед этим в контрольном поединке коллектив теперь уже в домашних стенах с результатом 1:1 разошёлся мировой со своими датскими ровесниками.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Италия (U21) выиграла лишь раз при четырех ничьих и одном поражении.

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    Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес над соперником в классе.

    Томмазо Бальданци — автор пока что единственного гола команды в отборе на Евро.

    Статистика для ставок

    • в трёх последних матчах Словакии (U21) забивали больше 3,5 голов

    • в восьми из 10-ти последних матчей Словакии (U21) забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей Италия (U21) не выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Италия (U21) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья — в 4.10, победа Словакии (U21) — в 4.70.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей хозяев турнира забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их стартовом поединке на молодёжном Евро.

    При этом в трех из пяти последних матчей номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трёх последних матчах Словакии (U21).

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.55

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Словакия (U21) — Италия (U21)?

    Матч Словакия (U21) — Италия (U21) состоится 14 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Евро-2023 U21.

    Прогноз: какой прогноз на матч Словакия (U21) — Италия (U21)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Словакия (U21) — Италия (U21)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Словакия (U21) — Италия (U21)?

    Смотреть матч турнира Евро-2023 U21 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Словакия (U21) — Италия (U21)?

    Коэффициенты букмекеров: Италия (U21) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья — в 4.10, победа Словакии (U21) — в 4.70.

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