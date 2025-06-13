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    «Молодечно» и «Динамо-Брест» не обменяются голами, «Далянь Инбо» возьмет три очка

    Экспресс дня 13 июня. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Динамо-Брест»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Беларуси, Китая и Ирландии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Далянь Инбо» — «Мэйчжоу Хакка»

    Футбол. Чемпионат Китая

    «Далянь Инбо» находится на 10-м месте в таблице. У команды 14 очков по итогам 13 встреч. «Далянь Инбо» одержал три победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

    В прошедшем месяце «Далянь Инбо» добился двух викторий. Однако два последних домашних матча команда проиграла. Получится ли у «Далянь Инбо» наконец-то добиться положительного результата в родных стенах?

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  • 07/06/2025

    • «Мэйчжоу Хакка» идет на 11-й строчке. У клуба 12 очков. «Мэйчжоу Хакка» отстает от «Далянь Инбо» на два балла.

    Прошедщий месяц «Мэйчжоу Хакка» провела ужасно. Команда проиграла все пять майских матчей. Последний раз «Мэйчжоу Хакка» набирала очки 27 апреля, когда была зафиксирована ничья с «Циндао Хайню» (1:1).

    Ставка: Победа «Далянь Инбо» за 1.68.

    «Молодечно» — «Динамо-Брест»

    Футбол. Чемпионат Беларуси

    «Молодечно» на данный момент является главным кандидатом на понижение в классе. Команда в текущем чемпионате еще не набрала ни одного очка. «Молодечно» проиграло все 11 встреч.

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    В последних двух матчах «Молодечно» не забило ни одного гола. Откровенно говоря, у команды критическая ситуация. Вряд ли в ближайшей встрече у болельщиков «Молодечно» появится повод для радости.

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  • 07/06/2025

    • «Динамо-Брест» нанаходится на пятом месте. У клуба 21 набранное очко. «Динамо-Брест» одержало 6 побед, трижды сыграло вничью и дважды уступило.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В нынешнем чемпионате Беларуси брестское «Динамо» ни разу не проиграло на выезде. Вряд ли эта успешная гостевая серия прервется. У динамовцев не должно возникнуть проблем в матче с главным аутсайдером Высшей лиги.

    Ставка: Обе не забьют за 1.91.

    «Дерри Сити» — «Голуэй Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    «Дерри Сити» в таблице находится на 6-й позиции. Клуб записал в актив 27 очков в 18 играх. У «Дерри Сити» 8 побед, три ничьи и 7 поражений.

    С 16 по 30 мая «Дерри Сити» ни разу не выиграл в трех встречах. Команда дважды уступила и один раз сыграла вничью — с «Дроэдой Юнайтед» (1:1). Сейчас есть шансы прервать череду неудач в домашнем матче с «Голуэй Юнайтед».

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  • 07/06/2025

    • «Голуэй Юнайтед» располагается на 7-м месте. У команды 24 набранных балла. Ранее «Голуэй Юнайтед» одержал 6 побед, 6 раз сыграл вничью и 6 раз уступил.

    В 2025 году команды уже встречались дважды. 7 марта «Дерри Сити» и «Голуэй Юнайтед» разошлись миром — 1:1. 18 апреля «Дерри Сити» добился победы над «Голуэй Юнайтед» со счетом 3:2. В ближайшей игре букмекеры склоняются к победе хозяев поля.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.56.

    Общий коэффициент — 5.00.

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    Экспресс дня 13 июня: прогноз и ставка за 5.00, статистика, коэффициенты матча 13.06.202521:45. «Молодечно» и «Динамо-Брест» не обменяются голами, «Далянь Инбо» возьмет три очка
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