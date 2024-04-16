Гахов
Иван сыграет в основной сетке на турнире ATP впервые с апреля прошлого года, когда он сенсационно прошел квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло.
На текущем турнире россиянин выиграл в отборе у итальянца Александера Вайса и немца Генри Сквире, при этом ни отдав ни сета.
Примечательно, что до этого Гахов смог выиграть больше одного матча на только на «челленджере» в бразильской Пирасикабе.
На остальных турнирах 27-летний Гахов, занимающий в рейтинге 280-е место, доходил максимум до второго раунда.
Ван де Зандшульп
Ботик в начале апреля пытался попасть в основную сетку «Мастерса» в Монте-Карло, но в итоге не смог доиграть матч с Хауме Муньяром в первом раунде квалификации.
В португальском Эшториле нидерландский теннисист начал с бодрой победы над аргентинцем Федерико Корией, но сразу после этого уступил норвежцу Касперу Рууду (1:6, 2:6).
Для ван де Зандшульпа сезона пока получается максимально неудачным. В этом году он до сих пор ни разу не выигрывал два матча подряд, из-за чего свалился в конец первой сотни рейтинга.
Но в данном случае надо обратить внимание на один любопытный факт: в 2022-м и 2023-м Ботик дошел в Мюнхене до финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гахова в этом матче можно поставить за 4.91, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 1.12.
Прогноз: Иван умеет удивлять, но это случается действительно раз в год, не чаще. Уже сам факт того, что он пробился в основу на турнире ATP, можно считать серьезным достижением. Скорее всего, Ботик спокойно обыграет российского теннисиста.
- 1.92Александрова — Жабер: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.06Самсонова — Потапова: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.92Кудерметова — Крейчикова: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа с форой по геймам (-5,0) за 1.92.