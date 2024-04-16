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    Гахов удивит ван де Зандшульпа?

    Гахов — ван де Зандшульп. Ставка и прогноз на турнир в Мюнхене 16 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гахов — ван де Зандшульп
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    Иван Гахов
    Россиянин Иван Гахов сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в первом круге турнира в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Гахов — ван де Зандшульп: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мюнхен. Мужчины 16 Апреля 2024 года
    Ivan Gakhov
  • Мюнхен. Мужчины
    •  Ivan Gakhov 11:00 Ботик ван де Зандсхулп Ботик ван де Зандсхулп
  • Нидерланды
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    Гахов

    Иван сыграет в основной сетке на турнире ATP впервые с апреля прошлого года, когда он сенсационно прошел квалификацию на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    На текущем турнире россиянин выиграл в отборе у итальянца Александера Вайса и немца Генри Сквире, при этом ни отдав ни сета.

    Примечательно, что до этого Гахов смог выиграть больше одного матча на только на «челленджере» в бразильской Пирасикабе.

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    На остальных турнирах 27-летний Гахов, занимающий в рейтинге 280-е место, доходил максимум до второго раунда.

    Ван де Зандшульп

    Ботик в начале апреля пытался попасть в основную сетку «Мастерса» в Монте-Карло, но в итоге не смог доиграть матч с Хауме Муньяром в первом раунде квалификации.

    В португальском Эшториле нидерландский теннисист начал с бодрой победы над аргентинцем Федерико Корией, но сразу после этого уступил норвежцу Касперу Рууду (1:6, 2:6).

    Для ван де Зандшульпа сезона пока получается максимально неудачным. В этом году он до сих пор ни разу не выигрывал два матча подряд, из-за чего свалился в конец первой сотни рейтинга.

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    Но в данном случае надо обратить внимание на один любопытный факт: в 2022-м и 2023-м Ботик дошел в Мюнхене до финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гахова в этом матче можно поставить за 4.91, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 1.12.

    Прогноз: Иван умеет удивлять, но это случается действительно раз в год, не чаще. Уже сам факт того, что он пробился в основу на турнире ATP, можно считать серьезным достижением. Скорее всего, Ботик спокойно обыграет российского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа с форой по геймам (-5,0) за 1.92.

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    1.92
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    Ставка и прогноз на матч Гахов — ван де Зандшульп с коэффициентом 1.92. Дата матча: 16.04.2024. Прогнозы на теннис. Гахов удивит ван де Зандшульпа?
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