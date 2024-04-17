В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 17 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Виннипег» — «Сиэтл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: В нынешней регулярке у «Виннипега» было несколько моментов, когда клуб допускал серьёзные просадки по результатам, но сейчас с коллективом Боунесса все в порядке.

Последние матчи: Канадская команда не только забросила 10 голов за два последних поединка, но и не пропустила ни одной (!) шайбы за две этих игры.

Травмированные игроки: «Джетс» подходят к плей-офф практически в полной боеготовности, но без Нидеррайтера, который получил повреждение ноги весьма некстати.

Общий тонус клуба: В предстоящем матче на свей территории хозяева не оставят никаких шансов самому молодому клубу лиги.

«Сиэтл»

Турнирное положение: Результаты «Сиэтла» в нынешнем сезоне не впечатляют, а откровенно разочаровывают.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Клуб уже давно смирился с тем, что ему не попасть в плей-офф в нынешнем сезоне, поэтому играл ни шатко ни валко на протяжении 80 процентов регулярки. Три последних поединка были ожидаемо проиграны.

Травмированные игроки: Коллектив Хэкстолла на протяжении большей части сезона обходился вообще без травмированных игроков, но Данн не смог дотерпеть до конца сезона и выбыл досрочно.

Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» гостям будет макисмально тяжело, поскольку коллектив Боунесса в какой-то невероятной форме.

Статистика для ставок

«Виннипег» выиграл семь последних матчей по календарю

В двух последних поединках «Джетс» не пропустили ни одной шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.79, на ничью — 4.84, на гостей — 4.00.

Прогноз: «Виннипег» выглядит мощно, и не позволит «Сиэтлу» сделать ничего

Альтернативный прогноз: Результативный хоккей от двух команд вполне может случиться

Ставка: П1 с коэффициентом 1.79.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.19.