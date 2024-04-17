«Виннипег»
Турнирное положение: В нынешней регулярке у «Виннипега» было несколько моментов, когда клуб допускал серьёзные просадки по результатам, но сейчас с коллективом Боунесса все в порядке.
Последние матчи: Канадская команда не только забросила 10 голов за два последних поединка, но и не пропустила ни одной (!) шайбы за две этих игры.
Травмированные игроки: «Джетс» подходят к плей-офф практически в полной боеготовности, но без Нидеррайтера, который получил повреждение ноги весьма некстати.
Общий тонус клуба: В предстоящем матче на свей территории хозяева не оставят никаких шансов самому молодому клубу лиги.
«Сиэтл»
Турнирное положение: Результаты «Сиэтла» в нынешнем сезоне не впечатляют, а откровенно разочаровывают.
Последние матчи: Клуб уже давно смирился с тем, что ему не попасть в плей-офф в нынешнем сезоне, поэтому играл ни шатко ни валко на протяжении 80 процентов регулярки. Три последних поединка были ожидаемо проиграны.
Травмированные игроки: Коллектив Хэкстолла на протяжении большей части сезона обходился вообще без травмированных игроков, но Данн не смог дотерпеть до конца сезона и выбыл досрочно.
Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» гостям будет макисмально тяжело, поскольку коллектив Боунесса в какой-то невероятной форме.
Статистика для ставок
- «Виннипег» выиграл семь последних матчей по календарю
- В двух последних поединках «Джетс» не пропустили ни одной шайбы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.79, на ничью — 4.84, на гостей — 4.00.
Прогноз: «Виннипег» выглядит мощно, и не позволит «Сиэтлу» сделать ничего
- 2.64Флорида — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.80Рейнджерс — Оттава: прогноз и ставкаСегодня в 02:30
- 1.86Детройт — Монреаль: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
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Альтернативный прогноз: Результативный хоккей от двух команд вполне может случиться
Ставка: П1 с коэффициентом 1.79.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.19.