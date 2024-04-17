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    «Виннипег» оформит третий «сухой» матч подряд?

    «Виннипег» — «Сиэтл». Ставка (к. 1.79), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 17 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Сиэтл»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 17 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Виннипег» — «Сиэтл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Виннипег»

    Турнирное положение: В нынешней регулярке у «Виннипега» было несколько моментов, когда клуб допускал серьёзные просадки по результатам, но сейчас с коллективом Боунесса все в порядке.

    Последние матчи: Канадская команда не только забросила 10 голов за два последних поединка, но и не пропустила ни одной (!) шайбы за две этих игры.

    Травмированные игроки: «Джетс» подходят к плей-офф практически в полной боеготовности, но без Нидеррайтера, который получил повреждение ноги весьма некстати.

    Общий тонус клуба: В предстоящем матче на свей территории хозяева не оставят никаких шансов самому молодому клубу лиги.

    «Сиэтл»

    Турнирное положение: Результаты «Сиэтла» в нынешнем сезоне не впечатляют, а откровенно разочаровывают.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Клуб уже давно смирился с тем, что ему не попасть в плей-офф в нынешнем сезоне, поэтому играл ни шатко ни валко на протяжении 80 процентов регулярки. Три последних поединка были ожидаемо проиграны.

    Травмированные игроки: Коллектив Хэкстолла на протяжении большей части сезона обходился вообще без травмированных игроков, но Данн не смог дотерпеть до конца сезона и выбыл досрочно.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» гостям будет макисмально тяжело, поскольку коллектив Боунесса в какой-то невероятной форме.

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» выиграл семь последних матчей по календарю

    • В двух последних поединках «Джетс» не пропустили ни одной шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.79, на ничью — 4.84, на гостей — 4.00.

    Прогноз: «Виннипег» выглядит мощно, и не позволит «Сиэтлу» сделать ничего

    Альтернативный прогноз: Результативный хоккей от двух команд вполне может случиться

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.79.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.19.

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    Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Сиэтл» с коэффициентом 1.79. Дата матча: 17.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» оформит третий «сухой» матч подряд?
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