Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Брэндона Накашимы во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 15:00 мск. Накашима — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Накашима

Брэндон на старте турнира одержал победу над британцем Дэном Эвансом — 7:6, 6:2.

В начале апреля американец выиграл два матча на грунтовом турнира в Хьюстоне, благодаря чему закрепился в топ-100.

Накашима обыграл Дуйе Айдуковича и Ринки Хиджикату, после чего проиграл Бену Шелтону со счетом 5:7, 6:7.

В начале сезона Накашиме пришлось играть на «челленджерах», чтобы улучшить положение в рейтинге. И свой цели он достиг: в январе Брэндон взял титул на турнире в Тенерифе и дошел до полуфинала в Канберре, а в феврале добрался до полуфинала в Кобленце и По.

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В прошлом году Накашима дошел до полуфинала на турнире в Лионе. Это пока что его лучший результат на грунте.

Рублев

Андрей тем временем переживает первый по-настоящему серьезный кризис с тех пор, как поднялся в топ-10.

Серия поражений российского теннисиста составляет уже три матча. В его случае это действительно много.

На прошлой неделе Рублев не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло. В первом же матче он уступил представителю Австралии Алексею Попырину (4:6, 4:6).

Очевидно, что главная проблема Рублева заключается в эмоциональной усталости. Ему точно не помешала бы пауза хотя бы на пару недель, но такой возможности сейчас, конечно же, нет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты и букмекеры: на Накашиму в этом матче можно поставить за 3.46, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: с одной стороны, все очевидно — Андрей в оптимальном состоянии спокойно обыграет американца. Но в последнее время россиянину как-то уж чересчур тяжело даются даже такие матчи.

Скорее всего, будет сложный матч, и, возможно, даже с третьим сетом. Такой сценарий здесь нельзя исключать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.