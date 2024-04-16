Накашима
Брэндон на старте турнира одержал победу над британцем Дэном Эвансом — 7:6, 6:2.
В начале апреля американец выиграл два матча на грунтовом турнира в Хьюстоне, благодаря чему закрепился в топ-100.
Накашима обыграл Дуйе Айдуковича и Ринки Хиджикату, после чего проиграл Бену Шелтону со счетом 5:7, 6:7.
В начале сезона Накашиме пришлось играть на «челленджерах», чтобы улучшить положение в рейтинге. И свой цели он достиг: в январе Брэндон взял титул на турнире в Тенерифе и дошел до полуфинала в Канберре, а в феврале добрался до полуфинала в Кобленце и По.
В прошлом году Накашима дошел до полуфинала на турнире в Лионе. Это пока что его лучший результат на грунте.
Рублев
Андрей тем временем переживает первый по-настоящему серьезный кризис с тех пор, как поднялся в топ-10.
Серия поражений российского теннисиста составляет уже три матча. В его случае это действительно много.
На прошлой неделе Рублев не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло. В первом же матче он уступил представителю Австралии Алексею Попырину (4:6, 4:6).
Очевидно, что главная проблема Рублева заключается в эмоциональной усталости. Ему точно не помешала бы пауза хотя бы на пару недель, но такой возможности сейчас, конечно же, нет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты и букмекеры: на Накашиму в этом матче можно поставить за 3.46, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.31.
Прогноз: с одной стороны, все очевидно — Андрей в оптимальном состоянии спокойно обыграет американца. Но в последнее время россиянину как-то уж чересчур тяжело даются даже такие матчи.
- 2.01Коболли — Надаль: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.92Гахов — ван де Зандшульп: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 1.92Александрова — Жабер: прогноз и ставкаПослезавтра в 12:00
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Скорее всего, будет сложный матч, и, возможно, даже с третьим сетом. Такой сценарий здесь нельзя исключать.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.