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    Надаль с треском проиграет первый матч после очередного перерыва?

    Коболли — Надаль. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Барселоне 15 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Надаль
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против итальянца Флавио Коболли в первом круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Коболли — Надаль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 15 Апреля 2024 года
    Флавио Коболли (Италия)
  • Барселона. Мужчины
    •  Флавио Коболли (Италия) 11:00 Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
  • Испания
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    Коболли

    Флавио очень слабо начал грунтовую часть сезона. Ожидания в его случае были совершенно другими.

    На турнире в Марракеше итальянец во втором раунде проиграл россиянину Павлу Котову — 1:6, 6:7.

    А на «Мастерсе» в Монте-Карло Коболли не смог пройти даже квалификацию. В первом же матче он уступил с разгромным счетом индийцу Сумиту Нагалу (2:6, 3:6).

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    В прошлом году Коболли провел на грунте под 70 матчей, но этот опыт пока не помогает ему демонстрировать свой лучший теннис на любимом покрытии.

    Надаль

    Возможно, Рафа снова снимется в последний момент, но пока все идет к тому, что он все-таки сыграет.

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    • На днях Надаль провел тренировочный сет против Андрея Рублева. И результат, конечно, впечатляет — испанец обыграл россиянина со счетом 6:1.

    Судя по небольшому видеообзору, Надаль находится в хорошей форме, но уже никто не удивится, если он вдруг скажет, что его беспокоит мышечный дискомфорт, из-за которого нет смысла участвовать в турнире.

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    Перед «Мастерсом» в Монте-Карло грунтовый король тоже очень бодро тренировался, но в итоге снялся, так как не мог подавать в полную силу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 3.34, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.33.

    Прогноз: если Рафа все-таки выйдет на корт, нет сомнений, что он спокойно обыграет молодого итальянца. Вполне вероятно, что счет будет разгромным.

    Рекомендуемая ставка: победа Надаля с форой по геймам (-5,0) за 2.01.

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    Ставка и прогноз на матч Коболли — Надаль с коэффициентом 2.01. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на теннис. Надаль с треском проиграет первый матч после очередного перерыва?
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