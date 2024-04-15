Коболли
Флавио очень слабо начал грунтовую часть сезона. Ожидания в его случае были совершенно другими.
На турнире в Марракеше итальянец во втором раунде проиграл россиянину Павлу Котову — 1:6, 6:7.
А на «Мастерсе» в Монте-Карло Коболли не смог пройти даже квалификацию. В первом же матче он уступил с разгромным счетом индийцу Сумиту Нагалу (2:6, 3:6).
В прошлом году Коболли провел на грунте под 70 матчей, но этот опыт пока не помогает ему демонстрировать свой лучший теннис на любимом покрытии.
Надаль
Возможно, Рафа снова снимется в последний момент, но пока все идет к тому, что он все-таки сыграет.
На днях Надаль провел тренировочный сет против Андрея Рублева. И результат, конечно, впечатляет — испанец обыграл россиянина со счетом 6:1.
Судя по небольшому видеообзору, Надаль находится в хорошей форме, но уже никто не удивится, если он вдруг скажет, что его беспокоит мышечный дискомфорт, из-за которого нет смысла участвовать в турнире.
Перед «Мастерсом» в Монте-Карло грунтовый король тоже очень бодро тренировался, но в итоге снялся, так как не мог подавать в полную силу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 3.34, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.33.
Прогноз: если Рафа все-таки выйдет на корт, нет сомнений, что он спокойно обыграет молодого итальянца. Вполне вероятно, что счет будет разгромным.
Рекомендуемая ставка: победа Надаля с форой по геймам (-5,0) за 2.01.