Испанец Рафаэль Надаль сыграет против итальянца Флавио Коболли в первом круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. Коболли — Надаль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Коболли

Флавио очень слабо начал грунтовую часть сезона. Ожидания в его случае были совершенно другими.

На турнире в Марракеше итальянец во втором раунде проиграл россиянину Павлу Котову — 1:6, 6:7.

А на «Мастерсе» в Монте-Карло Коболли не смог пройти даже квалификацию. В первом же матче он уступил с разгромным счетом индийцу Сумиту Нагалу (2:6, 3:6).

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В прошлом году Коболли провел на грунте под 70 матчей, но этот опыт пока не помогает ему демонстрировать свой лучший теннис на любимом покрытии.

Надаль

Возможно, Рафа снова снимется в последний момент, но пока все идет к тому, что он все-таки сыграет.

На днях Надаль провел тренировочный сет против Андрея Рублева. И результат, конечно, впечатляет — испанец обыграл россиянина со счетом 6:1.

Судя по небольшому видеообзору, Надаль находится в хорошей форме, но уже никто не удивится, если он вдруг скажет, что его беспокоит мышечный дискомфорт, из-за которого нет смысла участвовать в турнире.

Перед «Мастерсом» в Монте-Карло грунтовый король тоже очень бодро тренировался, но в итоге снялся, так как не мог подавать в полную силу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 3.34, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: если Рафа все-таки выйдет на корт, нет сомнений, что он спокойно обыграет молодого итальянца. Вполне вероятно, что счет будет разгромным.

Рекомендуемая ставка: победа Надаля с форой по геймам (-5,0) за 2.01.