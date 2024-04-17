«Флорида»
Турнирное положение: Коллектив из одноименного штата давно решил все свои турнирные задачи, но «Флорида» все же не смогла до конца претендовать на победу в своей конференции. Более вероятно, что «кошки» займут итоговую четвертую строчку на Востоке.
Последние матчи: За три последних матча не случилось ни одного поражения, а дисциплины в обороне стало куда больше.
Травмированные игроки: На протяжении большей части сезона у коллектива Мориса травмированных практически не было, но относительно недавно травмировались Верхаге и Экблад и сейчас даже нет уверенности, что они смогут помочь в предстоящем плей-офф.
Общий тонус клуба: Игра с «Торонто» вполне претендует на выставочную, поскольку как раз с этим клубом подопечным Мориса предстоит встретиться в первом раунде игры на выбывание.
«Торонто»
Турнирное положение: Концовка сезона для «Торонто» получается немного смазанной, но это и не удивительно, поскольку никакой мотивации играть на износ нет. Пятое место от коллектива Кифа уже никуда не денется.
Последние матчи: Больше тревожит дырявая оборона канадской дружины, поскольку за два последних поединка она позволила забросить в ворота своего голкипера 11 шайб.
Травмированные игроки: У канадской команды каждый новый матч обновляется список травмированных хоккеистов. В матче против «Пантерз» не смогут принять участие Макманн, Доми, Клинберг, Эдмундсон и Ярнкрок.
Общий тонус клуба: С «Флоридой» будет матч, в котором будут соревноваться две мощнейших атаки Востока, поэтому про защиту можно даже не заикаться.
Статистика для ставок
- «Флорида» выиграла три последних поединка
- «Торонто» проиграл два последних матча по сезону
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.34, на ничью — 4.73, на гостей — 2.66.
Прогноз: Игра будет результативной
- 1.79Виннипег — Сиэтл: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.80Рейнджерс — Оттава: прогноз и ставкаСегодня в 02:30
- 1.86Детройт — Монреаль: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Зрелищная игра вполне может продлиться максимальное количество времени
Ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.64.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.