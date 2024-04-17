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    «Флорида» — «Торонто». Ставка (к. 2.64), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 17 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Торонто»
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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 17 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Флорида» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Флорида»

    Турнирное положение: Коллектив из одноименного штата давно решил все свои турнирные задачи, но «Флорида» все же не смогла до конца претендовать на победу в своей конференции. Более вероятно, что «кошки» займут итоговую четвертую строчку на Востоке.

    Последние матчи: За три последних матча не случилось ни одного поражения, а дисциплины в обороне стало куда больше.

    Травмированные игроки: На протяжении большей части сезона у коллектива Мориса травмированных практически не было, но относительно недавно травмировались Верхаге и Экблад и сейчас даже нет уверенности, что они смогут помочь в предстоящем плей-офф.

    Общий тонус клуба: Игра с «Торонто» вполне претендует на выставочную, поскольку как раз с этим клубом подопечным Мориса предстоит встретиться в первом раунде игры на выбывание.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Концовка сезона для «Торонто» получается немного смазанной, но это и не удивительно, поскольку никакой мотивации играть на износ нет. Пятое место от коллектива Кифа уже никуда не денется.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Больше тревожит дырявая оборона канадской дружины, поскольку за два последних поединка она позволила забросить в ворота своего голкипера 11 шайб.

    Травмированные игроки: У канадской команды каждый новый матч обновляется список травмированных хоккеистов. В матче против «Пантерз» не смогут принять участие Макманн, Доми, Клинберг, Эдмундсон и Ярнкрок.

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    Общий тонус клуба: С «Флоридой» будет матч, в котором будут соревноваться две мощнейших атаки Востока, поэтому про защиту можно даже не заикаться.

    Статистика для ставок

    • «Флорида» выиграла три последних поединка

    • «Торонто» проиграл два последних матча по сезону

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.34, на ничью — 4.73, на гостей — 2.66.

    Прогноз: Игра будет результативной

    Альтернативный прогноз: Зрелищная игра вполне может продлиться максимальное количество времени

    Ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.64.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Торонто» с коэффициентом 2.64. Дата матча: 17.04.2024. Прогнозы на хоккей. У кого будет больше желания победить?
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