«Аль-Айн»
Турнирное положение: «Аль-Айн» нынешний сезон проводит ниже своих возможностей. Сейчас команда пребывает на 3 месте турнирной таблице чемпионата ОАЭ.
При этом «Аль-Айн» на 12 очков отстает от лидера чемпионата. Да и выиграла команда только 11 матчей из 18.
Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла ничейный результат. «Аль-Айн» расписал мировую с «Аль-Джазирой» (2:2).
Причем не побеждает команда уже 4 матча кряду. Более того, в этих поединках «Аль-Айн» потерпел 2 досадных поражения.
А вот в Азиатской Лиге чемпионов команда способна блеснуть. Правда, оппонент по полуфиналу уж чересчур силен…
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит разбалансированно. Да и последние неудачи больно ударили по моральному состоянию игроков.
Матчи против «Аль-Хиляля» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Аль-Айн» проиграл 3 раза при одной виктории.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться дать бой аравийцам. «Аль-Айн» наверняка будет действовать вторым номером.
«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: «Аль-Хиляль» в нынешнем сезоне сносит всех и вся на своем пути. В своем чемпионате команда выиграла в 25 матчах из 27.
Притом, что «Аль-Хиляль» еще не потерпел ни единого поражения. Да и забили игроки команды аж 83 мяча в 27 матчах аравийского чемпионата.
Последние матчи: в последнем своем поединке команда одержала очередную викторию. «Аль-Хиляль» переиграл «Аль-Иттихад» (4:1).
Да и в Азиатской Лиге чемпионов команда преуспевает. Аравийцев смело можно записывать в главные фавориты турнира.
К слову, в 1/4 финала «Аль-Хиляль» дважды одолел «Аль-Иттихад». Обе встречи завершились счетом со 2:0.
Не сыграют: Неймар — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аль-Хиляль» выглядит мощно и стабильно. Команда явно постарается выиграть очередной трофей.
Даже без Неймара игра команды радует глаз. Флагман аравийского футбола блистает в атаке, да и оборона надежна.
Притом, что «Аль-Хиляль» обладает весьма приличным составом. Отличный сезон выдает Малком, отличившийся 13 мячами в чемпионате и еще 3 в Азиатской Лиге чемпионов.
Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Аль-Хиляль» явно постарается как можно скорее вскрыть оборону оппонента.
Статистика для ставок
- «Аль-Хиляль» неизменно побеждает с конца сентября
- «Аль-Айн» не выигрывает 4 матча кряду
- Последний очный поединок соперников завершился победой аравийцев (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.86, а победа оппонента — в скромные 4.47.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.50 и 2.50.
- 2.21Челси — Эвертон: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.30Аталанта — Верона: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.87Фиорентина — Дженоа: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Аравийцы явно будут максимально активно и агрессивно атаковать.
«Аль-Хиляль» явно сильнее соперника, так что ждем от гостей стартовой активности.
Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.31