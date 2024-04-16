16 апреля в 1/2 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Айн» и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 19:00 мск. «Аль-Айн» — «Аль-Хиляль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Айн»

Турнирное положение: «Аль-Айн» нынешний сезон проводит ниже своих возможностей. Сейчас команда пребывает на 3 месте турнирной таблице чемпионата ОАЭ.

При этом «Аль-Айн» на 12 очков отстает от лидера чемпионата. Да и выиграла команда только 11 матчей из 18.

Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла ничейный результат. «Аль-Айн» расписал мировую с «Аль-Джазирой» (2:2).

Причем не побеждает команда уже 4 матча кряду. Более того, в этих поединках «Аль-Айн» потерпел 2 досадных поражения.

А вот в Азиатской Лиге чемпионов команда способна блеснуть. Правда, оппонент по полуфиналу уж чересчур силен…

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит разбалансированно. Да и последние неудачи больно ударили по моральному состоянию игроков.

Матчи против «Аль-Хиляля» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Аль-Айн» проиграл 3 раза при одной виктории.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться дать бой аравийцам. «Аль-Айн» наверняка будет действовать вторым номером.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: «Аль-Хиляль» в нынешнем сезоне сносит всех и вся на своем пути. В своем чемпионате команда выиграла в 25 матчах из 27.

Притом, что «Аль-Хиляль» еще не потерпел ни единого поражения. Да и забили игроки команды аж 83 мяча в 27 матчах аравийского чемпионата.

Последние матчи: в последнем своем поединке команда одержала очередную викторию. «Аль-Хиляль» переиграл «Аль-Иттихад» (4:1).

Да и в Азиатской Лиге чемпионов команда преуспевает. Аравийцев смело можно записывать в главные фавориты турнира.

К слову, в 1/4 финала «Аль-Хиляль» дважды одолел «Аль-Иттихад». Обе встречи завершились счетом со 2:0.

Не сыграют: Неймар — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аль-Хиляль» выглядит мощно и стабильно. Команда явно постарается выиграть очередной трофей.

Даже без Неймара игра команды радует глаз. Флагман аравийского футбола блистает в атаке, да и оборона надежна.

Притом, что «Аль-Хиляль» обладает весьма приличным составом. Отличный сезон выдает Малком, отличившийся 13 мячами в чемпионате и еще 3 в Азиатской Лиге чемпионов.

Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Аль-Хиляль» явно постарается как можно скорее вскрыть оборону оппонента.

Статистика для ставок

«Аль-Хиляль» неизменно побеждает с конца сентября

«Аль-Айн» не выигрывает 4 матча кряду

Последний очный поединок соперников завершился победой аравийцев (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.86, а победа оппонента — в скромные 4.47.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Аравийцы явно будут максимально активно и агрессивно атаковать.

«Аль-Хиляль» явно сильнее соперника, так что ждем от гостей стартовой активности.

Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.31