«Кыргызалтын»
Турнирное положение: «Кыргызалтын» стартовал в чемпионате крайне неудачно. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Кыргызалтын» в 3 матчах чемпионата не взял ни одного очка. Более того, забила команда 1 мяч при 8 пропущенных.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда потерпела разгромное поражение. «Кыргызалтын» уступил «Абдыш-Ата» (0:5).
Лишь во 2 туре чемпионата команда была близка к добыче первых баллов. «Кыргызалтын» с боем уступил «Мурас Юнайтед» (1:2).
Оборона команды действует явно не лучшим образом. Да и вообще, игра «Кыргызалтына» выглядит не столь монолитно.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит бледновато. Между тем, наверняка «Кыргызалтын» постарается взять хотя бы балл.
Матчи против «Алая» для команды исторически проходят неудачно. В 6 последних очных поединках «Кыргызалтын» уступил.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Кыргызалтын» явно слабее оппонента, но фактор своего поля может помочь.
«Алай» Ош
Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде откровенно не удался. Ныне «Алай» Ош располагается на скромном 8 месте таблицы.
Притом, что «Алай» Ош набрал всего 1 очко в 3 поединках. В них команда отличилась всего 1 раз при 4 пропущенных мячах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла 2 очка. «Алай» Ош расписал мировую с «Талантом» (0:0).
А вот до того команда уступила «Дордою» (0:2). «Алай» Ош в стартовом туре чемпионате проиграл «Абдыш-Ата» (1:2).
Очевидно, что команда не будет сражаться за выживание. Однако для успешной борьбы за высокие места ей нужно прибавлять в плане надежности тылов.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алай» Ош выглядит крайне нестабильно. Да и проблемы с реализацией огромные.
В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Алая» на месте, да и мотивация выбраться из непростой турнирной ситуации максимальная.
Вот только «Алай» Ош не столь уверенно выглядит в атаке. Забивает команда по большим праздникам.
Наверняка гости будут действовать максимально активно. Кого же еще обыгрывать, как не записного аутсайдера?!
Статистика для ставок
- И те, и другие еще не выигрывали в текущем чемпионате
- «Кыргызалтын» в 3 стартовых турах пропустил 8 мячей
- «Кыргызалтын» проиграл «Алаю» в 6 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алай» Ош — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.91, а победа оппонента — в скромные 12.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти полярными коэффициентами — 1.37 и 2.94.
- 2.21Челси — Эвертон: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, так что наверняка будут активно атаковать.
«Кыргызалтын» постарается добыть первые очки в чемпионате, да и оппонент также не блещет стабильностью.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обоим оппонентам удастся отличиться.
Ставка: Обе забьют за 2.22