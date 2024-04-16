16 апреля в 4-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Алай» Ош. Начало игры — в 11:30 мск. «Кыргызалтын» — «Алай» Ош: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» стартовал в чемпионате крайне неудачно. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Кыргызалтын» в 3 матчах чемпионата не взял ни одного очка. Более того, забила команда 1 мяч при 8 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда потерпела разгромное поражение. «Кыргызалтын» уступил «Абдыш-Ата» (0:5).

Лишь во 2 туре чемпионата команда была близка к добыче первых баллов. «Кыргызалтын» с боем уступил «Мурас Юнайтед» (1:2).

Оборона команды действует явно не лучшим образом. Да и вообще, игра «Кыргызалтына» выглядит не столь монолитно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит бледновато. Между тем, наверняка «Кыргызалтын» постарается взять хотя бы балл.

Матчи против «Алая» для команды исторически проходят неудачно. В 6 последних очных поединках «Кыргызалтын» уступил.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Кыргызалтын» явно слабее оппонента, но фактор своего поля может помочь.

«Алай» Ош

Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде откровенно не удался. Ныне «Алай» Ош располагается на скромном 8 месте таблицы.

Притом, что «Алай» Ош набрал всего 1 очко в 3 поединках. В них команда отличилась всего 1 раз при 4 пропущенных мячах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла 2 очка. «Алай» Ош расписал мировую с «Талантом» (0:0).

А вот до того команда уступила «Дордою» (0:2). «Алай» Ош в стартовом туре чемпионате проиграл «Абдыш-Ата» (1:2).

Очевидно, что команда не будет сражаться за выживание. Однако для успешной борьбы за высокие места ей нужно прибавлять в плане надежности тылов.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алай» Ош выглядит крайне нестабильно. Да и проблемы с реализацией огромные.

В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Алая» на месте, да и мотивация выбраться из непростой турнирной ситуации максимальная.

Вот только «Алай» Ош не столь уверенно выглядит в атаке. Забивает команда по большим праздникам.

Наверняка гости будут действовать максимально активно. Кого же еще обыгрывать, как не записного аутсайдера?!

Статистика для ставок

И те, и другие еще не выигрывали в текущем чемпионате

«Кыргызалтын» в 3 стартовых турах пропустил 8 мячей

«Кыргызалтын» проиграл «Алаю» в 6 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алай» Ош — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.91, а победа оппонента — в скромные 12.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти полярными коэффициентами — 1.37 и 2.94.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, так что наверняка будут активно атаковать.

«Кыргызалтын» постарается добыть первые очки в чемпионате, да и оппонент также не блещет стабильностью.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обоим оппонентам удастся отличиться.

Ставка: Обе забьют за 2.22