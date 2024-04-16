ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гильермо АбаскальЛучше поздно, чем никогда. Абаскаль уходит, оставляя «Спартак» в психологической яме Фрагмент матча «Урал» — «Динамо»Без шансов на чемпионство для «Динамо». Команда Лички на последних секундах проиграла «Уралу» Криштиану РоналдуКапризный карапуз
  • 20:20
    • «Байер» разгромил «Вердер» и стал чемпионом Германии
  • 23:42
    • «Интер» потерял очки в матче с «Кальяри»
  • 22:08
    • Карпин отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак»
  • 21:01
    • Матч «Удинезе» — «Рома» был прерван на 83-й минуте
  • 20:28
    • «Астон Вилла» неожиданно победила в гостях «Арсенал»
    Все новости спорта

    Голепад обеспечен?!

    «Кыргызалтын» — «Алай» Ош. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 16 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Кыргызалтын» — «Алай» Ош
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алай» Ош
    16 апреля в 4-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Алай» Ош. Начало игры — в 11:30 мск. «Кыргызалтын» — «Алай» Ош: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Кыргызалтын»

    Турнирное положение: «Кыргызалтын» стартовал в чемпионате крайне неудачно. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кыргызалтын» в 3 матчах чемпионата не взял ни одного очка. Более того, забила команда 1 мяч при 8 пропущенных.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда потерпела разгромное поражение. «Кыргызалтын» уступил «Абдыш-Ата» (0:5).

    Лишь во 2 туре чемпионата команда была близка к добыче первых баллов. «Кыргызалтын» с боем уступил «Мурас Юнайтед» (1:2).

    Оборона команды действует явно не лучшим образом. Да и вообще, игра «Кыргызалтына» выглядит не столь монолитно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит бледновато. Между тем, наверняка «Кыргызалтын» постарается взять хотя бы балл.

    Матчи против «Алая» для команды исторически проходят неудачно. В 6 последних очных поединках «Кыргызалтын» уступил.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Кыргызалтын» явно слабее оппонента, но фактор своего поля может помочь.

    «Алай» Ош

    Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде откровенно не удался. Ныне «Алай» Ош располагается на скромном 8 месте таблицы.

    Притом, что «Алай» Ош набрал всего 1 очко в 3 поединках. В них команда отличилась всего 1 раз при 4 пропущенных мячах.

  • Капризный карапуз
  • В Саудовской Аравии 40-летний Криштиану Роналду дико регрессировал
  • 13/04/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла 2 очка. «Алай» Ош расписал мировую с «Талантом» (0:0).

    А вот до того команда уступила «Дордою» (0:2). «Алай» Ош в стартовом туре чемпионате проиграл «Абдыш-Ата» (1:2).

    Очевидно, что команда не будет сражаться за выживание. Однако для успешной борьбы за высокие места ей нужно прибавлять в плане надежности тылов.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алай» Ош выглядит крайне нестабильно. Да и проблемы с реализацией огромные.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Алая» на месте, да и мотивация выбраться из непростой турнирной ситуации максимальная.

    Вот только «Алай» Ош не столь уверенно выглядит в атаке. Забивает команда по большим праздникам.

    Наверняка гости будут действовать максимально активно. Кого же еще обыгрывать, как не записного аутсайдера?!

    Статистика для ставок

    • И те, и другие еще не выигрывали в текущем чемпионате

    • «Кыргызалтын» в 3 стартовых турах пропустил 8 мячей

    • «Кыргызалтын» проиграл «Алаю» в 6 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» Ош — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.91, а победа оппонента — в скромные 12.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти полярными коэффициентами — 1.37 и 2.94.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, так что наверняка будут активно атаковать.

    «Кыргызалтын» постарается добыть первые очки в чемпионате, да и оппонент также не блещет стабильностью.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обоим оппонентам удастся отличиться.

    Ставка: Обе забьют за 2.22

    Ещё прогнозы на спорт
    2.24
  • Прогноз на матч Витория — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 00:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Чикаго — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Калгари — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Моро-Каньяс — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Алдиер — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Талант — Алга
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Подороска — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Котов — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Кыргызалтын» — «Алай» Ош с коэффициентом 2.21. Дата матча: 16.04.2024. Прогнозы на футбол. Голепад обеспечен?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры