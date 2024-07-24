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    Испанцы начнут ОИ с уверенной победы

    Узбекистан (U23) — Испания (U23) . Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 24 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Узбекистан (U23) — Испания (U23)
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    Пабло Барриос
    24 июля в Париже на «Парк-де-Пренс» в первом туре группового этапа Олимпийских игр сыграют сборные Узбекистана (U23) и Испании (U23). Начало — в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Узбекистан (U23) — Испания (U23) , коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа C 24 Июля 2024 года

    Узбекистан U23

  • Ташкент
  •  Узбекистан U23 16:00 Испания U23

    Испания U23

  • Париж-2024. Мужчины. Группа C
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    Узбекистан (U23)

    Турнирное положение: Молодежная команда Узбекистана выиграла серебряные медали Кубка Азии-2024 (U-23) и тем самым добыла себе первую в истории путевку на Олимпиаду.

    Последние матчи: В пяти своих предыдущих поединках узбеки добыли четыре виктории и потерпели одно фиаско. И за весь этот период они забили 11 голов при четырех пропущенных. В последней своей проведенной игре они разгромили со счетом 4:0 сверстников из Гонконга.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Абсолютное большинство футболистов молодежной сборной Узбекистана играют в местных командах — «Пахтакор», «Насаф», «Нефтчи», «Олимпик».

    В составе есть только два топовых по местным меркам игрока — защитник французского «Ланса» Абдукодир Хусанов и вингер московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

    Испания (U23)

    Турнирное положение: Молодежная сборная Испании квалифицировалась на олимпийский турнир, взяв серебряные медали чемпионата Европы-2023 (U-21).

    Молодежка «Красной Фурии» считается одной из сильнейших на европейском континенте, выиграв пять золотых медалей ЧЕ. На олимпийских играх, начиная с 1992 года, сборная Испании забрала одно золото и два серебра.

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  • 20/07/2024

    • Последние матчи: В пяти последних своих поединках испанцы добыли три виктории, раз сыграли вничью и потерпели одно фиаско, которое было от Бразилии 1:2 ОТ на прошлых олимпийских играх. Отметим, что за этот период Испания забила девять голов и пять пропустила.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: Молодежная команда Испании практически целиком состоит из футболистов, которые играют в клубах Примеры.

    Однако в составе нет ни Ламина Ямаля, ни Нико Уильямса, которые по возрасту еще подходят под олимпийские квоты, но не примут участия в этом турнире, так как недавно выиграли взрослый ЧЕ.

    Статистика для ставок

    • Узбекистан (U23) выиграл свои три предыдущих поединка

    • Испания (U23) не уступает с учетом основного времени в семи минувших матчах

    • Ранее между собой в этой вековой категории команды не играли

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании (U23) — 1.26, победа Узбекистана (U23) — 11.50, ничья — 5.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.43 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что превосходящие в классе своих соперников испанцы смогут добыть на старте турнира уверенную победу.

    Рекомендуемая ставка: победа Испании (U23) с форой (-2) за 2.16.

    Прогноз: Однако ставим здесь еще на то, что узбеки смогут хоть раз огорчить фаворита, ведь в своем последнем отрезке из пяти встреч они неизменно забивали.

    Ставка: обе забьют за 2.20.

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    Узбекистан (U23) — Испания (U23) : прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на футбол. Испанцы начнут ОИ с уверенной победы
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