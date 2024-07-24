24 июля в Париже на «Парк-де-Пренс» в первом туре группового этапа Олимпийских игр сыграют сборные Узбекистана (U23) и Испании (U23). Начало — в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Узбекистан (U23) — Испания (U23) , коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Узбекистан (U23)

Турнирное положение: Молодежная команда Узбекистана выиграла серебряные медали Кубка Азии-2024 (U-23) и тем самым добыла себе первую в истории путевку на Олимпиаду.

Последние матчи: В пяти своих предыдущих поединках узбеки добыли четыре виктории и потерпели одно фиаско. И за весь этот период они забили 11 голов при четырех пропущенных. В последней своей проведенной игре они разгромили со счетом 4:0 сверстников из Гонконга.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Абсолютное большинство футболистов молодежной сборной Узбекистана играют в местных командах — «Пахтакор», «Насаф», «Нефтчи», «Олимпик».

В составе есть только два топовых по местным меркам игрока — защитник французского «Ланса» Абдукодир Хусанов и вингер московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Испания (U23)

Турнирное положение: Молодежная сборная Испании квалифицировалась на олимпийский турнир, взяв серебряные медали чемпионата Европы-2023 (U-21).

Молодежка «Красной Фурии» считается одной из сильнейших на европейском континенте, выиграв пять золотых медалей ЧЕ. На олимпийских играх, начиная с 1992 года, сборная Испании забрала одно золото и два серебра.

Последние матчи: В пяти последних своих поединках испанцы добыли три виктории, раз сыграли вничью и потерпели одно фиаско, которое было от Бразилии 1:2 ОТ на прошлых олимпийских играх. Отметим, что за этот период Испания забила девять голов и пять пропустила.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Молодежная команда Испании практически целиком состоит из футболистов, которые играют в клубах Примеры.

Однако в составе нет ни Ламина Ямаля, ни Нико Уильямса, которые по возрасту еще подходят под олимпийские квоты, но не примут участия в этом турнире, так как недавно выиграли взрослый ЧЕ.

Статистика для ставок

Узбекистан (U23) выиграл свои три предыдущих поединка

Испания (U23) не уступает с учетом основного времени в семи минувших матчах

Ранее между собой в этой вековой категории команды не играли

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании (U23) — 1.26, победа Узбекистана (U23) — 11.50, ничья — 5.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.43 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что превосходящие в классе своих соперников испанцы смогут добыть на старте турнира уверенную победу.

Рекомендуемая ставка: победа Испании (U23) с форой (-2) за 2.16.

Прогноз: Однако ставим здесь еще на то, что узбеки смогут хоть раз огорчить фаворита, ведь в своем последнем отрезке из пяти встреч они неизменно забивали.

Ставка: обе забьют за 2.20.