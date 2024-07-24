24 июля в 1-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Гвинея (U23) и Новая Зеландия (U23). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гвинея (U23) — Новая Зеландия (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гвинея (U23)

Турнирное положение: Гвинейцы по африканским меркам являются крепкой командой. Вот только на уровне олимпийских сборных являются загадкой.

При этом Гвинея (U23) уже 56 лет не принимала участия в Олимпийских играх. Да и в подобном формате команда собирается крайне редко.

Последние матчи: гвинейская олимпийская сборная давно не проводила официальных матчей. Именно пресловутое отсутствие сыгранности может стать основной проблемой команды на турнире.

На своей последней Олимпиаде команда провалилась. Тогда она заняла последнее 4 место в группе и вылетела из турнира.

Игровую практику Гвинея (U23) получала лишь в полуофициальных контрольных поединках. Да и то, целостной картины об игре команды не сыщешь днем с огнем.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит загадкой. Однако атлетичные африканцы способны удивить!

Очевидно, что гвинейцы поборются за 2 место в группе. Так что в этой встрече африканцы явно постараются добыть 3 очка.

Несомненно, команда постарается выдать успешный старт. Гвинейцы явно будут обеспечены качественной поддержкой болельщиков.

Новая Зеландия (U23)

Турнирное положение: Эта команда также нечасто собирается в таком сочетании. Новая Зеландия (U23) участвовала в последней Олимпиаде.

Притом, что Новая Зеландия (U23) тогда вылетела в 1/4 финала. В серии пенальти команда уступила японцам.

Последние матчи: Новозеландцы перед Олимпиадой активно тренировались. Вот только официальных поединков не проводили.

Новозеландцы отличаются довольно крепкими тылами. В двух последних матчах предыдущего олимпийского турнира они не пропускали.

При этом Новая Зеландия (U23) на прошлой Олимпиаде заняла 2 место в своей группе. Команда опередила сборные Румынии и Гондураса.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: новозеландцы имеют достаточно крепкий состав. Правда, состоит он, по большей части, из ноунеймов.

Причем Новая Зеландия (U23) явно постарается пободаться за проход в плей-офф турнира. Главными конкурентами в этом плане будут американцы.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Новозеландцы являются достаточно опытными бойцами.

Статистика для ставок

Новая Зеландия (U23) на предыдущей Олимпиаде дошла до четвертьфинала

Новая Зеландия (U23) в среднем забивает порядка гола за матч

Гвинея (U23) не участвовала в олимпийских играх с 1968 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гвинея (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 5.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.22 и 1.69.

Прогноз: И те, и другие наверняка постараются стартовать удачно, и явно будут активно атаковать.

Обе команды намерены побороться за выход в плей-офф, так что никто не собирается отсиживаться в обороне.

Ставка: Обе забьют за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22