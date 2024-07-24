Гвинея U23
Новая Зеландия U23
Гвинея (U23)
Турнирное положение: Гвинейцы по африканским меркам являются крепкой командой. Вот только на уровне олимпийских сборных являются загадкой.
При этом Гвинея (U23) уже 56 лет не принимала участия в Олимпийских играх. Да и в подобном формате команда собирается крайне редко.
Последние матчи: гвинейская олимпийская сборная давно не проводила официальных матчей. Именно пресловутое отсутствие сыгранности может стать основной проблемой команды на турнире.
На своей последней Олимпиаде команда провалилась. Тогда она заняла последнее 4 место в группе и вылетела из турнира.
Игровую практику Гвинея (U23) получала лишь в полуофициальных контрольных поединках. Да и то, целостной картины об игре команды не сыщешь днем с огнем.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит загадкой. Однако атлетичные африканцы способны удивить!
Очевидно, что гвинейцы поборются за 2 место в группе. Так что в этой встрече африканцы явно постараются добыть 3 очка.
Несомненно, команда постарается выдать успешный старт. Гвинейцы явно будут обеспечены качественной поддержкой болельщиков.
Новая Зеландия (U23)
Турнирное положение: Эта команда также нечасто собирается в таком сочетании. Новая Зеландия (U23) участвовала в последней Олимпиаде.
Притом, что Новая Зеландия (U23) тогда вылетела в 1/4 финала. В серии пенальти команда уступила японцам.
Последние матчи: Новозеландцы перед Олимпиадой активно тренировались. Вот только официальных поединков не проводили.
Новозеландцы отличаются довольно крепкими тылами. В двух последних матчах предыдущего олимпийского турнира они не пропускали.
При этом Новая Зеландия (U23) на прошлой Олимпиаде заняла 2 место в своей группе. Команда опередила сборные Румынии и Гондураса.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: новозеландцы имеют достаточно крепкий состав. Правда, состоит он, по большей части, из ноунеймов.
Причем Новая Зеландия (U23) явно постарается пободаться за проход в плей-офф турнира. Главными конкурентами в этом плане будут американцы.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Новозеландцы являются достаточно опытными бойцами.
Статистика для ставок
- Новая Зеландия (U23) на предыдущей Олимпиаде дошла до четвертьфинала
- Новая Зеландия (U23) в среднем забивает порядка гола за матч
- Гвинея (U23) не участвовала в олимпийских играх с 1968 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Гвинея (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 5.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.22 и 1.69.
- 2.27Динамо Киев — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: И те, и другие наверняка постараются стартовать удачно, и явно будут активно атаковать.
Обе команды намерены побороться за выход в плей-офф, так что никто не собирается отсиживаться в обороне.
Ставка: Обе забьют за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито два и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.22