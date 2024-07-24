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    Гвинея (U23) — Новая Зеландия (U23). Прогноз и ставка (к. 2.01) на футбол, Олимпийские игры, 24 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гвинея (U23) — Новая Зеландия (U23)
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    Новая Зеландия (U23)
    24 июля в 1-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Гвинея (U23) и Новая Зеландия (U23). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гвинея (U23) — Новая Зеландия (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа A 24 Июля 2024 года

    Гвинея U23

  • Конакри
  •  Гвинея U23 18:00 Новая Зеландия U23

    Новая Зеландия U23

  • Париж-2024. Мужчины. Группа A
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    Гвинея (U23)

    Турнирное положение: Гвинейцы по африканским меркам являются крепкой командой. Вот только на уровне олимпийских сборных являются загадкой.

    При этом Гвинея (U23) уже 56 лет не принимала участия в Олимпийских играх. Да и в подобном формате команда собирается крайне редко.

    Последние матчи: гвинейская олимпийская сборная давно не проводила официальных матчей. Именно пресловутое отсутствие сыгранности может стать основной проблемой команды на турнире.

    На своей последней Олимпиаде команда провалилась. Тогда она заняла последнее 4 место в группе и вылетела из турнира.

    Игровую практику Гвинея (U23) получала лишь в полуофициальных контрольных поединках. Да и то, целостной картины об игре команды не сыщешь днем с огнем.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит загадкой. Однако атлетичные африканцы способны удивить!

    Очевидно, что гвинейцы поборются за 2 место в группе. Так что в этой встрече африканцы явно постараются добыть 3 очка.

    Несомненно, команда постарается выдать успешный старт. Гвинейцы явно будут обеспечены качественной поддержкой болельщиков.

    Новая Зеландия (U23)

    Турнирное положение: Эта команда также нечасто собирается в таком сочетании. Новая Зеландия (U23) участвовала в последней Олимпиаде.

    Притом, что Новая Зеландия (U23) тогда вылетела в 1/4 финала. В серии пенальти команда уступила японцам.

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    • Последние матчи: Новозеландцы перед Олимпиадой активно тренировались. Вот только официальных поединков не проводили.

    Новозеландцы отличаются довольно крепкими тылами. В двух последних матчах предыдущего олимпийского турнира они не пропускали.

    При этом Новая Зеландия (U23) на прошлой Олимпиаде заняла 2 место в своей группе. Команда опередила сборные Румынии и Гондураса.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: новозеландцы имеют достаточно крепкий состав. Правда, состоит он, по большей части, из ноунеймов.

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    Причем Новая Зеландия (U23) явно постарается пободаться за проход в плей-офф турнира. Главными конкурентами в этом плане будут американцы.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Новозеландцы являются достаточно опытными бойцами.

    Статистика для ставок

    • Новая Зеландия (U23) на предыдущей Олимпиаде дошла до четвертьфинала

    • Новая Зеландия (U23) в среднем забивает порядка гола за матч

    • Гвинея (U23) не участвовала в олимпийских играх с 1968 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Гвинея (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 5.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.22 и 1.69.

    Прогноз: И те, и другие наверняка постараются стартовать удачно, и явно будут активно атаковать.

    Обе команды намерены побороться за выход в плей-офф, так что никто не собирается отсиживаться в обороне.

    Ставка: Обе забьют за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22

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    Гвинея (U23) — Новая Зеландия (U23): прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
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