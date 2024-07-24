24 июля в рамках 1-го матча квалификации Лиги чемпионов сыграют ПАОК и «Борац». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ПАОК — «Борац», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ПАОК

Положение команды: Греческий ПАОК начинает свой путь в квалификации Лиги чемпионов. Новый сезон чемпионата Греции начнется только в августе, а сейчас команда будет играть только в отборе.

В прошлом сезоне ПАОК занял 1-е место в своем чемпионате с 80-ю очками в активе, опередив ближайшего преследователя АЕК на 2 балла.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече ПАОК проиграл «Витессу» (1:2), пропустив все голы во 2-м тайме. До этого команда уступила с таким же счетом бельгийскому «Юниону».

У ПАОКа продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда пропустила 8 голов при 3-х забитых мячах.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: ПАОК далек от своей оптимальной формы, но все равно команда на бумаге считается явным фаворитом в предстоящем противостоянии с «Борацем».

Стоит отметить, что в греческой команде выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, который стал основным игроком. В прошлом сезоне игрок провел 34 матча за ПАОК, забил 6 голов и сделал голевую передачу.

«Борац»

Положение команды: «Борац» успешно завершил прошедший сезон чемпионата Боснии и Герцеговины, заняв 1-е место в таблице с 78-ю очками в активе. Теперь команда будет бороться в квалификации Лиги чемпионов.

В 1-м раунде отбора команде попался далеко не самый простой соперник — ПАОК. К слову, «Борац» уже прошел 1 этап квалификации, обыграв албанскую «Эгнатию».

Последние матчи: В июле этого года «Борац» обыграл команду из Албании в квалификации ЛЧ. В 1-м матче боснийский коллектив победил со счетом 1:0, забив победный гол на 90+6-й минуте.

Уже в ответном матче «Эгнатия» смогла победить в основное время и перевести игру в дополнительное время. В серии пенальти сильнее оказался «Борац» (1:2, 4:1 по пен.).

Состояние команды: «Борац» точно не будет фаворитом в противостоянии с ПАОКом, но, несмотря на это, боснийская команда будет иметь шансы зацепиться за результат.

У «Бораца» есть лидер в нападении, который может реализовывать свои моменты. Форвард Джово Лукич в прошедшем сезоне забил 12 голов в 31-м матче за боснийскую команду.

Статистика для ставок

ПАОК проиграл 4 последних товарищеских матча

В последних 5-и матчах «Борац» ни разу не проиграл (4 победы и 1 ничьих)

В последних 3-х матчах ПАОК стабильно пробивает тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.00, а победа «Бораца» — в 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.42 и 2.52.

Прогноз: Можно предположить, что ПАОК одержит убедительную победу. Команда намного сильнее своего соперника.

Ставка: Победа ПАОКа с форой (-2.5) за 2.18.

Прогноз: Матч получится результативным, а ПАОК забьет, как минимум, пару-тройку голов.

Ставка: Индивидуальный тотал ПАОКа 2.5 больше за 1.76.