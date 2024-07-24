ПАОК
Борац
ПАОК
Положение команды: Греческий ПАОК начинает свой путь в квалификации Лиги чемпионов. Новый сезон чемпионата Греции начнется только в августе, а сейчас команда будет играть только в отборе.
В прошлом сезоне ПАОК занял 1-е место в своем чемпионате с 80-ю очками в активе, опередив ближайшего преследователя АЕК на 2 балла.
ПАОК — Борац: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече ПАОК проиграл «Витессу» (1:2), пропустив все голы во 2-м тайме. До этого команда уступила с таким же счетом бельгийскому «Юниону».
У ПАОКа продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда пропустила 8 голов при 3-х забитых мячах.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: ПАОК далек от своей оптимальной формы, но все равно команда на бумаге считается явным фаворитом в предстоящем противостоянии с «Борацем».
Стоит отметить, что в греческой команде выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, который стал основным игроком. В прошлом сезоне игрок провел 34 матча за ПАОК, забил 6 голов и сделал голевую передачу.
«Борац»
Положение команды: «Борац» успешно завершил прошедший сезон чемпионата Боснии и Герцеговины, заняв 1-е место в таблице с 78-ю очками в активе. Теперь команда будет бороться в квалификации Лиги чемпионов.
В 1-м раунде отбора команде попался далеко не самый простой соперник — ПАОК. К слову, «Борац» уже прошел 1 этап квалификации, обыграв албанскую «Эгнатию».
Последние матчи: В июле этого года «Борац» обыграл команду из Албании в квалификации ЛЧ. В 1-м матче боснийский коллектив победил со счетом 1:0, забив победный гол на 90+6-й минуте.
Уже в ответном матче «Эгнатия» смогла победить в основное время и перевести игру в дополнительное время. В серии пенальти сильнее оказался «Борац» (1:2, 4:1 по пен.).
Состояние команды: «Борац» точно не будет фаворитом в противостоянии с ПАОКом, но, несмотря на это, боснийская команда будет иметь шансы зацепиться за результат.
У «Бораца» есть лидер в нападении, который может реализовывать свои моменты. Форвард Джово Лукич в прошедшем сезоне забил 12 голов в 31-м матче за боснийскую команду.
Статистика для ставок
- ПАОК проиграл 4 последних товарищеских матча
- В последних 5-и матчах «Борац» ни разу не проиграл (4 победы и 1 ничьих)
- В последних 3-х матчах ПАОК стабильно пробивает тотал 2.5 больше
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПАОК — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.00, а победа «Бораца» — в 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.42 и 2.52.
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Прогноз: Можно предположить, что ПАОК одержит убедительную победу. Команда намного сильнее своего соперника.
Ставка: Победа ПАОКа с форой (-2.5) за 2.18.
Прогноз: Матч получится результативным, а ПАОК забьет, как минимум, пару-тройку голов.
Ставка: Индивидуальный тотал ПАОКа 2.5 больше за 1.76.