Во втором отборочном раунде Лиги конференций 24 июля пройдет матч «Рига» — «Вроцлав». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Рига» — «Вроцлав», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рига»

Турнирная таблица: «Рига» — вице-чемпион Латвии сезона 2023, в котором набрал 88 очков. Команда отстала от чемпиона — команды РФШ лишь на одно очко.

«Рига» занимает второе место в турнирной таблице и сейчас, после 23 туров вице-чемпионы набрали 52 пункта.

Последние матчи: «Рига» как вице-чемпион Латвии миновал первую стадию отбора и начинает свою еврокампанию со второго отборочного раунда Лиги конференций.

Что касается последнего официального матча, то можно отметить крупную победу «Риги» над «Елгавой» (6:1) в рамках латвийского первенства.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Рига» не проигрывает на протяжении трёх матчей, за плечами вице-чемпиона 11 побед и 4 ничьи.

«Вроцлав»

Турнирная таблица: Чемпионат Польши сезона 2023/2024 «Вроцлав» завершил на втором месте, набрав 63 пункта, столько же баллов заработала «Ягеллония», которая в итоге и стала чемпионом.

Последние матчи: Новый сезон во внутреннем чемпионате уже стартовал. «Вроцлав» с ничьи стартовал в Экстраклассе, обменявшись голами с командой «Лехия Гданськ» (1:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: В летнее межсезонье «Вроцлав» провёл 5 товарищеских матча, выиграв у ФК «Брзег Долни» (4:0), «Клужа» (1:0) и «Опавы» (2:0). Была ничья с командой «Млада-Болеслав» (1:1) и поражение от пражской «Славии» (0:2).

Статистика для ставок

Беспроигрышная серия «Риги» составляет 15 матчей

В межсезонье «Вроцлав» провёл 5 товарищеских матча

Ранее «Рига» и «Вроцлав» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рига» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.24, а победа «Вроцлава» — в 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.17 и 1.67 соответственно.

Прогноз: «Рига» не проигрывает на протяжении 15 матчей, у латвийского клуба есть хороший шанс продлить эту серию. Можно рискнуть и сыграть на том, что рижские футболисты как минимум не проиграют.

Ставка: Фора «Риги» (0) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.