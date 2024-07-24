Рига
Шлёнск
«Рига»
Турнирная таблица: «Рига» — вице-чемпион Латвии сезона 2023, в котором набрал 88 очков. Команда отстала от чемпиона — команды РФШ лишь на одно очко.
«Рига» занимает второе место в турнирной таблице и сейчас, после 23 туров вице-чемпионы набрали 52 пункта.
Последние матчи: «Рига» как вице-чемпион Латвии миновал первую стадию отбора и начинает свою еврокампанию со второго отборочного раунда Лиги конференций.
Что касается последнего официального матча, то можно отметить крупную победу «Риги» над «Елгавой» (6:1) в рамках латвийского первенства.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: «Рига» не проигрывает на протяжении трёх матчей, за плечами вице-чемпиона 11 побед и 4 ничьи.
«Вроцлав»
Турнирная таблица: Чемпионат Польши сезона 2023/2024 «Вроцлав» завершил на втором месте, набрав 63 пункта, столько же баллов заработала «Ягеллония», которая в итоге и стала чемпионом.
Последние матчи: Новый сезон во внутреннем чемпионате уже стартовал. «Вроцлав» с ничьи стартовал в Экстраклассе, обменявшись голами с командой «Лехия Гданськ» (1:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: В летнее межсезонье «Вроцлав» провёл 5 товарищеских матча, выиграв у ФК «Брзег Долни» (4:0), «Клужа» (1:0) и «Опавы» (2:0). Была ничья с командой «Млада-Болеслав» (1:1) и поражение от пражской «Славии» (0:2).
Статистика для ставок
- Беспроигрышная серия «Риги» составляет 15 матчей
- В межсезонье «Вроцлав» провёл 5 товарищеских матча
- Ранее «Рига» и «Вроцлав» не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рига» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.24, а победа «Вроцлава» — в 2.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.17 и 1.67 соответственно.
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Прогноз: «Рига» не проигрывает на протяжении 15 матчей, у латвийского клуба есть хороший шанс продлить эту серию. Можно рискнуть и сыграть на том, что рижские футболисты как минимум не проиграют.
Ставка: Фора «Риги» (0) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.