24 июля в первом туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Ирак (U23) и Украина (U23). Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ирак (U23) — Украина (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ирак (U23)

Турнирное положение: Ирак (U23) сыграет на предстоящем первенстве благодаря успешному выступлению на Кубке Азии в своем возрасте.

Команда в ходе него дошла до полуфинала, где проиграла Японии (0:2), но зато в игре за третье место справилась с Индонезией (2:1).

Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая прошла в рамках Кубка Азии, как раз и победила Индонезию в том самом матче.

Этот успех стал для коллектива в четвертом в пятых последних поединках, которые также пришлись на Кубока Азии (U23).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Ирак (U23) проиграл лишь раз при четырех победах.

Такая форма говорит о хорошей форме сборной, которая отличается неуступчивостью, так что ее сопернику будет наверняка непросто.

Али Ясим — лучший бомбардир команды на Кубке Азии (U23) с четырьмя голами.

Украина (U23)

Турнирное положение: Украина (U23) сыграет на предстоящем первенстве благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы в своем возрасте.

Команда в ходе него дошла до полуфинала, где не смогла найти контраргументов на стадии полуфинала против Испании — 1:5.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках турнира Мориса Ревелло обыграла в финале Кот-д'Ивуар (2:2).

Этот успех стал для коллектива пятым кряду в поединках, которые пришлись на турнир Мориса Ревельо.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах, которые были полуофициальными, Украина (U23) ни разу не проиграла при пяти победах.

Такая форма делает коллектив фаворитом игры, но все же ему все еще предстоит сломить сопротивление непростого соперника.

Сразу три игрока забивали по гола за команду — Максим Хланm, Владислав Велетень, Назар Волошин.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Ирак выиграл

в пяти из семи последних матчей Украины забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей Украины забивали больше 2,5 голов.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.55, победа Ирака — в 4.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.65.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей забивали в обоих таймах. Их поединки в последнее время весьма результативны.

В четырех из шести последних игр номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: гол в обоих таймах за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Украины.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.