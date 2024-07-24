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    Обыграет ли Украина Ирак на Олимпиаде?

    Ирак (U23) — Украина (U23). Прогноз и ставка (к. 1.92) на футбол, Олимпийские Игры, 24 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ирак (U23) — Украина (U23)
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    Максим Брагару (Украина)
    24 июля в первом туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Ирак (U23) и Украина (U23). Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ирак (U23) — Украина (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа B 24 Июля 2024 года

    Ирак U23

  • Париж-2024. Мужчины. Группа B
    •  Ирак U23 20:00 Украина U23

    Украина U23

  • Киев
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    Ирак (U23)

    Турнирное положение: Ирак (U23) сыграет на предстоящем первенстве благодаря успешному выступлению на Кубке Азии в своем возрасте.

    Команда в ходе него дошла до полуфинала, где проиграла Японии (0:2), но зато в игре за третье место справилась с Индонезией (2:1).

    Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая прошла в рамках Кубка Азии, как раз и победила Индонезию в том самом матче.

    Этот успех стал для коллектива в четвертом в пятых последних поединках, которые также пришлись на Кубока Азии (U23).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Ирак (U23) проиграл лишь раз при четырех победах.

    Такая форма говорит о хорошей форме сборной, которая отличается неуступчивостью, так что ее сопернику будет наверняка непросто.

    Али Ясим — лучший бомбардир команды на Кубке Азии (U23) с четырьмя голами.

    Украина (U23)

    Турнирное положение: Украина (U23) сыграет на предстоящем первенстве благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы в своем возрасте.

    Команда в ходе него дошла до полуфинала, где не смогла найти контраргументов на стадии полуфинала против Испании — 1:5.

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  • 20/07/2024

    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках турнира Мориса Ревелло обыграла в финале Кот-д'Ивуар (2:2).

    Этот успех стал для коллектива пятым кряду в поединках, которые пришлись на турнир Мориса Ревельо.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах, которые были полуофициальными, Украина (U23) ни разу не проиграла при пяти победах.

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    Такая форма делает коллектив фаворитом игры, но все же ему все еще предстоит сломить сопротивление непростого соперника.

    Сразу три игрока забивали по гола за команду — Максим Хланm, Владислав Велетень, Назар Волошин.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Ирак выиграл

    • в пяти из семи последних матчей Украины забивала только одна команда

    • в четырех из пяти последних матчей Украины забивали больше 2,5 голов.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.55, победа Ирака — в 4.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.65.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей забивали в обоих таймах. Их поединки в последнее время весьма результативны.

    В четырех из шести последних игр номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: гол в обоих таймах за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Украины.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

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    Ирак (U23) — Украина (U23): прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли Украина Ирак на Олимпиаде?
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