ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Такефуса КубоТрансферный дайджест. 16-22 июля Аманда Лемос и Вирна ЯндиробаЯндироба финишировала Лемос, Гарсия разобрал Чоя. Обзор карда UFC Vegas 94 Мирлинд Даку«Пари НН» — «Рубин» 2:4. Онлайн
  • 22:00
    • «Рубин» обыграл «Пари НН» в результативном матче РПЛ
  • 19:58
    • «Ротор» и «Торпедо» сыграли вничью
  • 19:22
    • «Пари НН» — «Рубин»: стартовые составы на игру 1-го тура РПЛ
  • 18:59
    • «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 23 матчей
  • 16:51
    • Footmercato: «Краснодар» отклонил предложение «Ланса» по поводу трансфера Сперцяна
    Все новости спорта

    Сумеют ли «святые» одолеть «Бордо»?

    «Бордо» — «Саутгемптон». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 24 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Бордо Прогнозы на Саутгемптон Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Саутгемптон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бордо»
    24 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Бордо» и «Саутгемптон». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бордо» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 24 Июля 2024 года

    Бордо

  • Бордо
    •  Бордо 12:00 Саутгемптон

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •

    «Бордо»

    Турнирное положение: Жирондинцы провели очередной неудачный сезон. Команда финишировала на скромном 12 месте в Лиге 2.

    При этом «Бордо» в 38 матчах настрелял всего 50 мячей. Да и вообще, нынче клубу грозит вполне реальное банкротство.

    Последние матчи: Жирондинцы только начинают серию контрольных матчей. Да и состав «Бордо» в межсезонье стал слабее.

    Свой последний на данный момент поединок команда выиграла. В заключительном туре минувшего чемпионата был обыгран «По» (3:2).

    В 5 своих последних матчах «Бордо» сумел добыть 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К новому сезону команда пока готовилась лишь посредством тренировок. Да и состав жирондинцев несколько омолодился.

    Интересно, что «Бордо» выиграл в 3 своих последних домашних поединках. Вот только в нынешнем состоянии команда вряд ли будет особо прогрессировать.

    Наверняка французы постараются проявить себя в атаке. Вот только состав команды по именам выглядит достаточно скромно.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Святые» провели продуктивный минувший сезон. Команда сумела сходу вернуться в АПЛ.

    При этом «Саутгемптон» в плей-офф справился с «Лидсом». В финале команда обыграла соперника с минимальным счетом.

  • Подписания Йоро и Зиркзе — признаки позитивного сдвига трансферной политики «МЮ»
  • Под руководством новой команды трансферная стратегия «Манчестер Юнайтед» меняется к лучшему
  • 21/07/2024

    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В первом спарринге «святые» снесли «Истли» (7:1).

    При этом «Саутгемптон» выиграл в 3 своих последних поединках. Да и по игре команда смотрится весьма симпатично.

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках она отличилась 13 мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у «святых» вполне качественный. Да и в плане реализации голевых моментов виден заметный прогресс.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Плюс ко всему, в составе команды есть Адам Армстронг. В минувшем сезоне на его счету 24 забитых мяча в Чемпионшипе.

    И уж наверняка «Саутгемптон» постарается проявить себя максимально выгодно. Да и нынче команда смотрится куда монолитнее проблемных французов.

    Очевидно, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Святые» не боятся никого, да и Армстронг способен найти и реализовать голевой момент.

    Статистика для ставок

    • «Бордо» в среднем забивает чуть более гола за матч

    • «Саутгемптон» выиграл в 3 своих последних поединках

    • «Саутгемптон» имеет действующую пятиматчевую беспроигрышную серию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.06.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.06 и 1.85.

    Прогноз: «Святые» смотрятся монолитнее оппонента, и явно будут максимально активны в атаке.

    Англичане в последних матчах выглядели симпатично, к тому же у жирондинцев сейчас огромные проблемы.

    Ставка: Победа «Саутгемптона» за 2.46.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Сантос — Коритиба Парана
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Галан — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фучович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Берреттини — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Карацев — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Коккинакис — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Паневежис — Ягеллония
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Линкольн — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Балкани — Хамрун Спартанс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Дифферданж — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мальме — Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч ФКСБ — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бордо» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «святые» одолеть «Бордо»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры