24 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Бордо» и «Саутгемптон». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бордо» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бордо»

Турнирное положение: Жирондинцы провели очередной неудачный сезон. Команда финишировала на скромном 12 месте в Лиге 2.

При этом «Бордо» в 38 матчах настрелял всего 50 мячей. Да и вообще, нынче клубу грозит вполне реальное банкротство.

Последние матчи: Жирондинцы только начинают серию контрольных матчей. Да и состав «Бордо» в межсезонье стал слабее.

Свой последний на данный момент поединок команда выиграла. В заключительном туре минувшего чемпионата был обыгран «По» (3:2).

В 5 своих последних матчах «Бордо» сумел добыть 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: К новому сезону команда пока готовилась лишь посредством тренировок. Да и состав жирондинцев несколько омолодился.

Интересно, что «Бордо» выиграл в 3 своих последних домашних поединках. Вот только в нынешнем состоянии команда вряд ли будет особо прогрессировать.

Наверняка французы постараются проявить себя в атаке. Вот только состав команды по именам выглядит достаточно скромно.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» провели продуктивный минувший сезон. Команда сумела сходу вернуться в АПЛ.

При этом «Саутгемптон» в плей-офф справился с «Лидсом». В финале команда обыграла соперника с минимальным счетом.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В первом спарринге «святые» снесли «Истли» (7:1).

При этом «Саутгемптон» выиграл в 3 своих последних поединках. Да и по игре команда смотрится весьма симпатично.

В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках она отличилась 13 мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у «святых» вполне качественный. Да и в плане реализации голевых моментов виден заметный прогресс.

Плюс ко всему, в составе команды есть Адам Армстронг. В минувшем сезоне на его счету 24 забитых мяча в Чемпионшипе.

И уж наверняка «Саутгемптон» постарается проявить себя максимально выгодно. Да и нынче команда смотрится куда монолитнее проблемных французов.

Очевидно, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Святые» не боятся никого, да и Армстронг способен найти и реализовать голевой момент.

Статистика для ставок

«Бордо» в среднем забивает чуть более гола за матч

«Саутгемптон» выиграл в 3 своих последних поединках

«Саутгемптон» имеет действующую пятиматчевую беспроигрышную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.06 и 1.85.

Прогноз: «Святые» смотрятся монолитнее оппонента, и явно будут максимально активны в атаке.

Англичане в последних матчах выглядели симпатично, к тому же у жирондинцев сейчас огромные проблемы.

Ставка: Победа «Саутгемптона» за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10