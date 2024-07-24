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    Прервёт ли «Пюник» проигрышную серию игр?

    Струга — Пюник: прогноз и ставка (коэффициент 2.12) на футбол. 24/07/2024 в 18:00

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    «Кальмар» — «Пюник». Лига конференций
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 24 июля пройдет матч «Струга» — «Пюник». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Струга» — «Пюник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2024 года

    Струга

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Струга 18:00 Пюник

    Пюник

  • Ереван
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    «Струга»

    Турнирная таблица: «Струга» выиграла чемпионат Северной Македонии сезона 2023/2024. Команда аккумулировала 64 очка, опередив «Шкендию» лишь по дополнительным показателям. Новый сезон на внутренней ещё не стартовал.

    Последние матчи: Новый официальный сезон «Струга» начала с Лиги чемпионов. Македонский клуб не смог преодолеть стадию первого отборочного раунда, проиграв «Словану» из Братиславы (1:2 — дома, 2:4 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: До старта в еврокубках «Струга» провела 4 товарищеских матча, одержав победы над ФК «Лапи» (2:0), «Тираной» (1:0) и «Партизани» (1:0), но проиграв «Тиквесу» (3:4).

    «Пюник»

    Турнирная таблица: «Пюник» — действующий чемпион Армении, который вырвал титул у «Ноа» лишь в последнем, заключительном туре внутреннего первенства. Клуб из Еревана набрал 82 очка, одержав 24 победы, 10 встреч завершив вничью и 2 игры проиграл.

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  • 21/07/2024

    • Новый сезон в чемпионате Армении стартует 5 августа, в первом туре «Пюник» примет «Урарту».

    Последние матчи: В Лиге чемпионов «Пюник» не смог сломить сопротивление минского «Динамо» (0:0 — в гостях, 0:1 — дома), пропустив на родном стадионе гол в компенсированное арбитром время.

    Не сыграют: Из-за травм в матче не сыграют нападающие Лука Юричич и Серж Дебле.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Пюник» играл в Лиге конференций. В двух раундах ереванский коллектив добился побед над эстонским клубом «Транс Нарва» и шведским «Кальмаром». Потом последовало неудачное противостояние в поединке против норвежского «Будё-Глимт».

    Статистика для ставок

    • «Струга» и «Пюник» проиграли в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов

    • Прервалась шестиматчевая победная серия «Пюника»

    • Ранее «Струга» и «Пюник» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Струга» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.25, а победа «Пюника» — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.12 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: В среднем матчи с участием «Пюника» и «Стругы» проходят результативно — 3 гола за игру.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.12.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут забить в предстоящей встрече.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.84.

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    «Струга» — «Пюник»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на футбол. Прервёт ли «Пюник» проигрышную серию игр?
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