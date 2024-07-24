Струга
Пюник
«Струга»
Турнирная таблица: «Струга» выиграла чемпионат Северной Македонии сезона 2023/2024. Команда аккумулировала 64 очка, опередив «Шкендию» лишь по дополнительным показателям. Новый сезон на внутренней ещё не стартовал.
Последние матчи: Новый официальный сезон «Струга» начала с Лиги чемпионов. Македонский клуб не смог преодолеть стадию первого отборочного раунда, проиграв «Словану» из Братиславы (1:2 — дома, 2:4 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: До старта в еврокубках «Струга» провела 4 товарищеских матча, одержав победы над ФК «Лапи» (2:0), «Тираной» (1:0) и «Партизани» (1:0), но проиграв «Тиквесу» (3:4).
«Пюник»
Турнирная таблица: «Пюник» — действующий чемпион Армении, который вырвал титул у «Ноа» лишь в последнем, заключительном туре внутреннего первенства. Клуб из Еревана набрал 82 очка, одержав 24 победы, 10 встреч завершив вничью и 2 игры проиграл.
Новый сезон в чемпионате Армении стартует 5 августа, в первом туре «Пюник» примет «Урарту».
Последние матчи: В Лиге чемпионов «Пюник» не смог сломить сопротивление минского «Динамо» (0:0 — в гостях, 0:1 — дома), пропустив на родном стадионе гол в компенсированное арбитром время.
Не сыграют: Из-за травм в матче не сыграют нападающие Лука Юричич и Серж Дебле.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Пюник» играл в Лиге конференций. В двух раундах ереванский коллектив добился побед над эстонским клубом «Транс Нарва» и шведским «Кальмаром». Потом последовало неудачное противостояние в поединке против норвежского «Будё-Глимт».
Статистика для ставок
- «Струга» и «Пюник» проиграли в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов
- Прервалась шестиматчевая победная серия «Пюника»
- Ранее «Струга» и «Пюник» не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Струга» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.25, а победа «Пюника» — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.12 и 1.70 соответственно.
- 2.27Динамо Киев — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: В среднем матчи с участием «Пюника» и «Стругы» проходят результативно — 3 гола за игру.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.12.
Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут забить в предстоящей встрече.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.84.