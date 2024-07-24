Во втором отборочном раунде Лиги конференций 24 июля пройдет матч «Струга» — «Пюник». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Струга» — «Пюник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Струга»

Турнирная таблица: «Струга» выиграла чемпионат Северной Македонии сезона 2023/2024. Команда аккумулировала 64 очка, опередив «Шкендию» лишь по дополнительным показателям. Новый сезон на внутренней ещё не стартовал.

Последние матчи: Новый официальный сезон «Струга» начала с Лиги чемпионов. Македонский клуб не смог преодолеть стадию первого отборочного раунда, проиграв «Словану» из Братиславы (1:2 — дома, 2:4 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: До старта в еврокубках «Струга» провела 4 товарищеских матча, одержав победы над ФК «Лапи» (2:0), «Тираной» (1:0) и «Партизани» (1:0), но проиграв «Тиквесу» (3:4).

«Пюник»

Турнирная таблица: «Пюник» — действующий чемпион Армении, который вырвал титул у «Ноа» лишь в последнем, заключительном туре внутреннего первенства. Клуб из Еревана набрал 82 очка, одержав 24 победы, 10 встреч завершив вничью и 2 игры проиграл.

Новый сезон в чемпионате Армении стартует 5 августа, в первом туре «Пюник» примет «Урарту».

Последние матчи: В Лиге чемпионов «Пюник» не смог сломить сопротивление минского «Динамо» (0:0 — в гостях, 0:1 — дома), пропустив на родном стадионе гол в компенсированное арбитром время.

Не сыграют: Из-за травм в матче не сыграют нападающие Лука Юричич и Серж Дебле.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Пюник» играл в Лиге конференций. В двух раундах ереванский коллектив добился побед над эстонским клубом «Транс Нарва» и шведским «Кальмаром». Потом последовало неудачное противостояние в поединке против норвежского «Будё-Глимт».

Статистика для ставок

«Струга» и «Пюник» проиграли в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов

Прервалась шестиматчевая победная серия «Пюника»

Ранее «Струга» и «Пюник» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Струга» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.25, а победа «Пюника» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.12 и 1.70 соответственно.

Прогноз: В среднем матчи с участием «Пюника» и «Стругы» проходят результативно — 3 гола за игру.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут забить в предстоящей встрече.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.84.