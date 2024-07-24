Россиянка Элина Аванесян и румынка Жаклин Кристиан встретятся в четвертьфинале турнира в Яссах. Матч пройдет 24 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аванесян — Кристиан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Элина Аванесян

По мере разгона турнира в Яссах у Аванесян прибавляется уверенности в собственных силах, хотя на прошлой неделе в Венгрии казалось, что они покинули россиянку безвозвратно.

В первой игре против малоизвестной испанки Ромеро-Гормаз она не испытала никаких сложностей с добычей победы, а вот в поединке против хорватки Мартич пришлось довольно сильно напрячься, чтобы победить.

В трех сетах была равная борьбы, но в нужный момент решающей партии Элина смогла взять подачу соперницы и склонить чашу весов в свою пользу.

С Кристиан не будет проходной игры, поскольку Жаклин хороша на домашнем турнире, и единственная очная встреча завершилась в пользу румынки.

Жаклин Кристиан

К достижениям Кристиан по карьере нужно относиться с осторожностью, поскольку до сих пор ничего серьезного румынка не выиграла, но на грунте она играет в теннис лучше всего.

Прогнозы на теннис

Тем более турнир проходит на её родной земле, и в четвертьфинал она пробилась вполне по заслугам.

Поочередно ей пришлось обыграть сперва итальянку Бранкаччио, а затем и соотечественницу Рузе.

В игре против Аванесян есть волне реальные шансы замахнуться на полуфинал, но для этого нужно быть лучше соперницы по всем компонентам.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Аванесян — 1.80, победа Кристиан — 2.00.

Прогноз: Аванесян вытащит эту игру на зубах

Ставка: П1 за 1.80

Альтернативный прогноз: Можно рассчитывать на три партии в этой игре

Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 2.36