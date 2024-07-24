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    Аванесян сможет выйти в полуфинал?

    Аванесян — Кристиан. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч в Яссах 24 июля 2024 года

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    Элина Аванесян
    Россиянка Элина Аванесян и румынка Жаклин Кристиан встретятся в четвертьфинале турнира в Яссах. Матч пройдет 24 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аванесян — Кристиан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Элина Аванесян

    По мере разгона турнира в Яссах у Аванесян прибавляется уверенности в собственных силах, хотя на прошлой неделе в Венгрии казалось, что они покинули россиянку безвозвратно.

    В первой игре против малоизвестной испанки Ромеро-Гормаз она не испытала никаких сложностей с добычей победы, а вот в поединке против хорватки Мартич пришлось довольно сильно напрячься, чтобы победить.

    В трех сетах была равная борьбы, но в нужный момент решающей партии Элина смогла взять подачу соперницы и склонить чашу весов в свою пользу.

    С Кристиан не будет проходной игры, поскольку Жаклин хороша на домашнем турнире, и единственная очная встреча завершилась в пользу румынки.

    Жаклин Кристиан

    К достижениям Кристиан по карьере нужно относиться с осторожностью, поскольку до сих пор ничего серьезного румынка не выиграла, но на грунте она играет в теннис лучше всего.

    Прогнозы на теннис

    Тем более турнир проходит на её родной земле, и в четвертьфинал она пробилась вполне по заслугам.

    Поочередно ей пришлось обыграть сперва итальянку Бранкаччио, а затем и соотечественницу Рузе.

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    В игре против Аванесян есть волне реальные шансы замахнуться на полуфинал, но для этого нужно быть лучше соперницы по всем компонентам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Аванесян — 1.80, победа Кристиан — 2.00.

    Прогноз: Аванесян вытащит эту игру на зубах

    Ставка: П1 за 1.80

    Альтернативный прогноз: Можно рассчитывать на три партии в этой игре

    Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 2.36

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    Аванесян — Кристиан: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на теннис. Аванесян сможет выйти в полуфинал?
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