Элина Аванесян
По мере разгона турнира в Яссах у Аванесян прибавляется уверенности в собственных силах, хотя на прошлой неделе в Венгрии казалось, что они покинули россиянку безвозвратно.
В первой игре против малоизвестной испанки Ромеро-Гормаз она не испытала никаких сложностей с добычей победы, а вот в поединке против хорватки Мартич пришлось довольно сильно напрячься, чтобы победить.
В трех сетах была равная борьбы, но в нужный момент решающей партии Элина смогла взять подачу соперницы и склонить чашу весов в свою пользу.
С Кристиан не будет проходной игры, поскольку Жаклин хороша на домашнем турнире, и единственная очная встреча завершилась в пользу румынки.
Жаклин Кристиан
К достижениям Кристиан по карьере нужно относиться с осторожностью, поскольку до сих пор ничего серьезного румынка не выиграла, но на грунте она играет в теннис лучше всего.
Тем более турнир проходит на её родной земле, и в четвертьфинал она пробилась вполне по заслугам.
Поочередно ей пришлось обыграть сперва итальянку Бранкаччио, а затем и соотечественницу Рузе.
В игре против Аванесян есть волне реальные шансы замахнуться на полуфинал, но для этого нужно быть лучше соперницы по всем компонентам.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Аванесян — 1.80, победа Кристиан — 2.00.
Прогноз: Аванесян вытащит эту игру на зубах
- 1.90М: прогноз и ставкаСегодня в 10:00
- 1.95Мартин — Шан: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
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Ставка: П1 за 1.80
Альтернативный прогноз: Можно рассчитывать на три партии в этой игре
Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 2.36