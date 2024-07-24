Япония (U23) сыграет против Парагвая (U23) в первом туре группового этапа Олимпийских игр-2024. Матч, который пройдет в Бордо 24 июля, начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Япония (U23) — Парагвай (U23) , коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Япония (U23)

Турнирное положение: Для молодежной сборной Японии это будет восьмое появление на Олимпийских играх.

К слову, на минувшей Олимпиаде команда проиграла в матче за третье место мексиканцам.

Последние матчи: Перед стартом турнира «самураи» провели товарищеский матч против сверстников из Франции и расписали с ними мировую со счетом 1:1. До этого они выиграли четыре поединка подряд и в трех из них даже не пропускали.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сборная Японии традиционно показывает высокий уровень на молодежных турнирах, и Олимпиада не должна стать исключением. Японцы славятся своей организованной обороной и быстрой атакующей игрой.

В составе команды выделяются несколько перспективных игроков, которые уже заявили о себе в европейских клубах.

Парагвай (U23)

Турнирное положение: Молодежная сборная Парагвая только в третий раз примет участие в Олимпийских играх.

Последний раз она на играла на Олимпиаде в 2004 году и добралась тогда до финала, где проиграла Аргентине со счетом 0:1.

Последние матчи: Несколько дней тому назад южноамериканцы провели товарищеский матч против сверстников из Украины и расписали с ними мировую со счетом 2:2. Перед этим же они проиграли четыре игры кряду и в двух случаях не смогли забить.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Сборная Парагвая также обладает неплохим составом, который не раз показывал качественный футбол на международной арене.

Парагвайцы умеют играть на контратаках и использовать стандартные положения для создания опасных моментов.

Статистика для ставок

Для японцев это будет восьмая Олимпиада подряд

Парагвай лишь в третий раз примет участие в Олимпийских играх

На ОИ-2004 парагвайцы обыграли японцев на групповой стадии со счетом 4:3

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Японии (U23) — 2.35, победа Парагвая (U23) — 3.24, ничья — 3.28.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.79 соответственно.

Прогноз: Наверняка на старте турнира обе команды сильно рисковать не будут и постараются внимательно сыграть у своих ворот, что и скажется на результативности поединка.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.79.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет мировой исход, ведь данные команды приблизительно равны по классу и наверняка будут не против заработать по пункту.

Ставка: ничья за 3.28.