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    Япония (U23) и Парагвай (U23) начнет турнир с ничьей

    Япония (U23) — Парагвай (U23) . Прогноз и ставки (к. 1.79) на футбол, Олимпийские игры, 24 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Японии Прогнозы на сборную Парагвая Прогнозы на Париж-2024
    Прогноз и ставки на Япония (U23) — Парагвай (U23)
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    Япония (U23) и Парагвай (U23) начнет турнир с ничьей
    Япония (U23) сыграет против Парагвая (U23) в первом туре группового этапа Олимпийских игр-2024. Матч, который пройдет в Бордо 24 июля, начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Япония (U23) — Парагвай (U23) , коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа D 24 Июля 2024 года

    Япония U23

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    •  Япония U23 20:00 Парагвай U23

    Парагвай U23

  • Асунсьон
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    Япония (U23)

    Турнирное положение: Для молодежной сборной Японии это будет восьмое появление на Олимпийских играх.

    К слову, на минувшей Олимпиаде команда проиграла в матче за третье место мексиканцам.

    Последние матчи: Перед стартом турнира «самураи» провели товарищеский матч против сверстников из Франции и расписали с ними мировую со счетом 1:1. До этого они выиграли четыре поединка подряд и в трех из них даже не пропускали.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сборная Японии традиционно показывает высокий уровень на молодежных турнирах, и Олимпиада не должна стать исключением. Японцы славятся своей организованной обороной и быстрой атакующей игрой.

    В составе команды выделяются несколько перспективных игроков, которые уже заявили о себе в европейских клубах.

    Парагвай (U23)

    Турнирное положение: Молодежная сборная Парагвая только в третий раз примет участие в Олимпийских играх.

    Последний раз она на играла на Олимпиаде в 2004 году и добралась тогда до финала, где проиграла Аргентине со счетом 0:1.

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    • Последние матчи: Несколько дней тому назад южноамериканцы провели товарищеский матч против сверстников из Украины и расписали с ними мировую со счетом 2:2. Перед этим же они проиграли четыре игры кряду и в двух случаях не смогли забить.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: Сборная Парагвая также обладает неплохим составом, который не раз показывал качественный футбол на международной арене.

    Парагвайцы умеют играть на контратаках и использовать стандартные положения для создания опасных моментов.

    Статистика для ставок

    • Для японцев это будет восьмая Олимпиада подряд

    • Парагвай лишь в третий раз примет участие в Олимпийских играх

    • На ОИ-2004 парагвайцы обыграли японцев на групповой стадии со счетом 4:3

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Японии (U23) — 2.35, победа Парагвая (U23) — 3.24, ничья — 3.28.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.79 соответственно.

    Прогноз: Наверняка на старте турнира обе команды сильно рисковать не будут и постараются внимательно сыграть у своих ворот, что и скажется на результативности поединка.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.79.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет мировой исход, ведь данные команды приблизительно равны по классу и наверняка будут не против заработать по пункту.

    Ставка: ничья за 3.28.

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    Япония (U23) — Парагвай (U23) : прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на футбол. Япония (U23) и Парагвай (U23) начнет турнир с ничьей
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