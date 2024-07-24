Япония U23
Парагвай U23
Япония (U23)
Турнирное положение: Для молодежной сборной Японии это будет восьмое появление на Олимпийских играх.
К слову, на минувшей Олимпиаде команда проиграла в матче за третье место мексиканцам.
Последние матчи: Перед стартом турнира «самураи» провели товарищеский матч против сверстников из Франции и расписали с ними мировую со счетом 1:1. До этого они выиграли четыре поединка подряд и в трех из них даже не пропускали.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Сборная Японии традиционно показывает высокий уровень на молодежных турнирах, и Олимпиада не должна стать исключением. Японцы славятся своей организованной обороной и быстрой атакующей игрой.
В составе команды выделяются несколько перспективных игроков, которые уже заявили о себе в европейских клубах.
Парагвай (U23)
Турнирное положение: Молодежная сборная Парагвая только в третий раз примет участие в Олимпийских играх.
Последний раз она на играла на Олимпиаде в 2004 году и добралась тогда до финала, где проиграла Аргентине со счетом 0:1.
Последние матчи: Несколько дней тому назад южноамериканцы провели товарищеский матч против сверстников из Украины и расписали с ними мировую со счетом 2:2. Перед этим же они проиграли четыре игры кряду и в двух случаях не смогли забить.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Сборная Парагвая также обладает неплохим составом, который не раз показывал качественный футбол на международной арене.
Парагвайцы умеют играть на контратаках и использовать стандартные положения для создания опасных моментов.
Статистика для ставок
- Для японцев это будет восьмая Олимпиада подряд
- Парагвай лишь в третий раз примет участие в Олимпийских играх
- На ОИ-2004 парагвайцы обыграли японцев на групповой стадии со счетом 4:3
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Японии (U23) — 2.35, победа Парагвая (U23) — 3.24, ничья — 3.28.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.79 соответственно.
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Прогноз: Наверняка на старте турнира обе команды сильно рисковать не будут и постараются внимательно сыграть у своих ворот, что и скажется на результативности поединка.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.79.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет мировой исход, ведь данные команды приблизительно равны по классу и наверняка будут не против заработать по пункту.
Ставка: ничья за 3.28.