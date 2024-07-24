24 июля в первом туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Аргентина (U23) и Марокко (U23). Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина (U23) — Марокко (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Аргентина (U23)

Турнирное положение: Аргентина (U23) сыграет на предстоящем первенстве благодаря второму месту в южноамериканском отборе на Олимпийсеие Игры.

Команда сперва выиграла свою группу первой стадии, после чего заняла вторую позицию на финальном этапе, опередив Бразилию и Венесуэлу, а также проиграв Парагвай.

Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая прошла в рамках отбора на Игры, обыграла на выезде бразильцев (1:0).

Этот успех прервал серию ничьих коллектива в три поединка, которые также пришлись на квалификацию на Олимпиаду в Париже.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Аргентина (U23) ни разу не проиграла при трех победах и четырех ничьих.

Такая форма говорит о хорошей форме сборной, которая является очевидным фаворитом, но зачастившиеся ничьи позволяют сопернику рассчитывать на один балл.

Тиаго Альмада — лучший бомбардир команды в квалификации на Олимпиаду с пятью голами.

Марокко (U23)

Турнирное положение: Марокко (U23) сыграет на предстоящем первенстве благодаря успешному выступлению на Кубке африканских наций в своем возрасте.

Команда в ходе него дошла до финала, где смогла обыграть Египет с результатом 2:1, где вырвали победу в дополнительное время.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который был товарищеским, проиграла Украине со счетом 0:1.

Эта неудача стала для коллектива третьей в пяти последних поединках при двух победах.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 11 матчах, которые были официальными и товарищескими, Марокко (U23) проиграла трижды при восьми победах.

Такая форма не делает коллектив фаворитом игры, но все же позволяет верить, чтобы ему удастся хотя бы набрать один балл.

Абдессамад Эззалзули и Янис Беграуи — лучшие бомбардиры команды на Кубке африканских наций (U23) с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Аргентины забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Аргентина сыграла вничью

в четырех из пяти последних матчей Марокко забивала только одна команда.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.50, победа Канады — в 10.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Их поединки в последнее время весьма результативны.

В двух из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних поединков Аргентины.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40.