Аргентина U23
Марокко U23
Аргентина (U23)
Турнирное положение: Аргентина (U23) сыграет на предстоящем первенстве благодаря второму месту в южноамериканском отборе на Олимпийсеие Игры.
Команда сперва выиграла свою группу первой стадии, после чего заняла вторую позицию на финальном этапе, опередив Бразилию и Венесуэлу, а также проиграв Парагвай.
Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая прошла в рамках отбора на Игры, обыграла на выезде бразильцев (1:0).
Этот успех прервал серию ничьих коллектива в три поединка, которые также пришлись на квалификацию на Олимпиаду в Париже.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Аргентина (U23) ни разу не проиграла при трех победах и четырех ничьих.
Такая форма говорит о хорошей форме сборной, которая является очевидным фаворитом, но зачастившиеся ничьи позволяют сопернику рассчитывать на один балл.
Тиаго Альмада — лучший бомбардир команды в квалификации на Олимпиаду с пятью голами.
Марокко (U23)
Турнирное положение: Марокко (U23) сыграет на предстоящем первенстве благодаря успешному выступлению на Кубке африканских наций в своем возрасте.
Команда в ходе него дошла до финала, где смогла обыграть Египет с результатом 2:1, где вырвали победу в дополнительное время.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который был товарищеским, проиграла Украине со счетом 0:1.
Эта неудача стала для коллектива третьей в пяти последних поединках при двух победах.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 11 матчах, которые были официальными и товарищескими, Марокко (U23) проиграла трижды при восьми победах.
Такая форма не делает коллектив фаворитом игры, но все же позволяет верить, чтобы ему удастся хотя бы набрать один балл.
Абдессамад Эззалзули и Янис Беграуи — лучшие бомбардиры команды на Кубке африканских наций (U23) с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Аргентины забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей Аргентина сыграла вничью
- в четырех из пяти последних матчей Марокко забивала только одна команда.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.50, победа Канады — в 10.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Их поединки в последнее время весьма результативны.
В двух из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних поединков Аргентины.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40.