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    Как Аргентина начнет олимпийский турнир?

    Аргентина (U23) — Марокко (U23). Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, Олимпийские Игры, 24 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина (U23) — Марокко (U23)
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    Хулиан Альварес
    24 июля в первом туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Аргентина (U23) и Марокко (U23). Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина (U23) — Марокко (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа B 24 Июля 2024 года

    Аргентина U23

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    Марокко U23

  • Париж-2024. Мужчины. Группа B
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    Аргентина (U23)

    Турнирное положение: Аргентина (U23) сыграет на предстоящем первенстве благодаря второму месту в южноамериканском отборе на Олимпийсеие Игры.

    Команда сперва выиграла свою группу первой стадии, после чего заняла вторую позицию на финальном этапе, опередив Бразилию и Венесуэлу, а также проиграв Парагвай.

    Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая прошла в рамках отбора на Игры, обыграла на выезде бразильцев (1:0).

    Этот успех прервал серию ничьих коллектива в три поединка, которые также пришлись на квалификацию на Олимпиаду в Париже.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Аргентина (U23) ни разу не проиграла при трех победах и четырех ничьих.

    Такая форма говорит о хорошей форме сборной, которая является очевидным фаворитом, но зачастившиеся ничьи позволяют сопернику рассчитывать на один балл.

    Тиаго Альмада — лучший бомбардир команды в квалификации на Олимпиаду с пятью голами.

    Марокко (U23)

    Турнирное положение: Марокко (U23) сыграет на предстоящем первенстве благодаря успешному выступлению на Кубке африканских наций в своем возрасте.

    Команда в ходе него дошла до финала, где смогла обыграть Египет с результатом 2:1, где вырвали победу в дополнительное время.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который был товарищеским, проиграла Украине со счетом 0:1.

    Эта неудача стала для коллектива третьей в пяти последних поединках при двух победах.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 11 матчах, которые были официальными и товарищескими, Марокко (U23) проиграла трижды при восьми победах.

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    Такая форма не делает коллектив фаворитом игры, но все же позволяет верить, чтобы ему удастся хотя бы набрать один балл.

    Абдессамад Эззалзули и Янис Беграуи — лучшие бомбардиры команды на Кубке африканских наций (U23) с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Аргентины забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей Аргентина сыграла вничью

    • в четырех из пяти последних матчей Марокко забивала только одна команда.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.50, победа Канады — в 10.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных хозяев забивали больше 2,5 голов. Их поединки в последнее время весьма результативны.

    В двух из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних поединков Аргентины.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.40.

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    Аргентина (U23) — Марокко (U23): прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на футбол. Как Аргентина начнет олимпийский турнир?
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