Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 24 июля пройдет матч «Лудогорец» — «Динамо» Минск. Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лудогорец»

Турнирная таблица: В высшей лиге болгарского чемпионата «Лудогорец» выиграл титул, набрав 82 очка. От ближайшего конкурента — команды «Черно Море» отрыв победителей составил 7 пунктов.

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Лудогорец» нанес поражение чемпиону Грузии — «Динамо» Батуми (3:1). В составе победителей голами отметились Текпетей, Рик и Витри. В ответной игре болагры уступили со счетом (0:1)

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Прервалась победная серия «Лудогорца», которая состояла из пяти матчей: ранее были одержаны победы над «Динамо» Батуми (3:1), «Санкт-Галлен» (2:0), «Университатя Крайова» (4:1), «Слованом» (1:0) и «Приморье» (5:0).

«Динамо» Минск

Турнирная таблица: Минское «Динамо» выиграл чемпионат Беларуси сезона 2023. «Динамовцы» аккумулировали 69 очков по итогам сезона, опередив в турнирной таблице «Неман» из Гродно на 7 пунктов.

Сейчас в самом разгаре проходит новый сезон белорусского чемпионата, в котором «Динамо» Минск занимает первое место с активом 35 баллов, столько же пунктов у клуба «Торпедо-БелАЗ», который расположился на второй строчке.

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов минское «Динамо» с минимальным счётом обыграло армянский «Пюник» (1:0).

Не сыграют: Полузащитник Павел Седко не сыграет в матче против «Лудогорца» из-за травмы.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Динамо» Минск играл в Лиге конференций. В первом квалификационном раунде минчане в двухматчевой дуэли уступили боснийскому коллективу «Железничар» (1:2 — дома, 2:2 — в гостях).

Статистика для ставок

Беспроигрышная серия «Динамо» Минск составляет 11 матчей: 9 побед и 1 ничья

Прервалась пятиматчевая победная серия «Лудогорца»

«Лудогорец» и «Динамо» Минск ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.90, а победа «Динамо» Минск — в 4.86.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: В том что «Лудогорец» одержит победу, нет сомнений, команда классом выше, чем чемпион Беларуси.

Ставка: Фора «Лудогорца» (-1) с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Или можно сыграть на уверенной победе чемпиона Болгарии в ответной встрече противостояния с чемпионом Беларуси.

Ставка: Победа «Лудогорца» с коэффициентом 1.75.