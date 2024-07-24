«Серезо Осака»
Турнирное положение: Чемпионат Японии сейчас в самом разгаре. Там «Серезо Осака» выступает не столь удачно, находясь на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Серезо Осака» в 24 матчах настрелял всего 32 мяча. Да и победила команда всего в 9 поединках чемпионата.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда уступила. «Серезо Осака» дома проиграла «Альбирекс Ниигате» (1:2).
Вот только серия без побед составляет уже 4 матча. Да и миролюбивый характер команды очевиден: аж 10 ничьих в 24 матчах.
В 5 своих последних матчах «Серезо Осака» сумела добыть одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Серезо Осака» вряд ли сможет достойно противостоять дортмундцам. Да и уровень реализации хромает на обе ноги.
Интересно, что «Серезо Осака» проиграла всего в 5 матчах чемпионата Японии. Да и пропускает команда примерно раз за матч: 26 мячей в 24 турах.
Наверняка японцы постараются как можно выгоднее проявить себя на фоне одного из грандов немецкого футбола. Вот только состав команды по именам выглядит достаточно скромно.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Дортмундцы минувший сезон провели далеко не лучшим образом. Команда заняла лишь 5 место в Бундеслиге.
При этом «Боруссия» Д в среднем забивала аккурат 2 гола за матч. В 34 поединках немецкого чемпионата дортмундцы настреляли 68 мячей.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. Вот только в 3 спаррингах дортмундцы уступили дважды.
При этом «Боруссия» Д расписала мировую лишь с «Эрцгебирге» (1:1). А вот мадридскому «Реалу» команда уступила (0:2), да и разгромное поражение от «Патум Юнайтед» (0:4) явно удручило.
В 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной викторией. В этих поединках она отличилась 5 мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у дортмундцев вполне качественный. Вот только в плане реализации голевых моментов команда пока не преуспевает.
Плюс ко всему, немцы явно мотивированы наконец-то победить в контрольной встрече. Плюс наверняка состав пополнится кем-то из ведущих исполнителей.
И уж наверняка «Боруссия» Д будет активно атаковать. При всех своих проблемах команда смотрится куда монолитнее японцев.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Немцы явно извлекут урок из последнего провального спарринга.
Статистика для ставок
- «Серезо Осака» не выигрывает в 4 матчах кряду
- «Боруссия» Д из 3 контрольных поединков проиграла 2 раза
- Японцы в среднем забивают немногим более гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 5.02, а победа оппонента — в скромные 4.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.21 и 4.50.
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Прогноз: Дортмундцы смотрятся монолитнее оппонента, и явно будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.
Японцы крайне нестабильны, тогда как «Боруссия» постарается наконец-то добыть победу в летнем спарринге.
Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 3.99