24 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Серезо Осака» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 13:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Серезо Осака» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Серезо Осака»

Турнирное положение: Чемпионат Японии сейчас в самом разгаре. Там «Серезо Осака» выступает не столь удачно, находясь на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Серезо Осака» в 24 матчах настрелял всего 32 мяча. Да и победила команда всего в 9 поединках чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда уступила. «Серезо Осака» дома проиграла «Альбирекс Ниигате» (1:2).

Вот только серия без побед составляет уже 4 матча. Да и миролюбивый характер команды очевиден: аж 10 ничьих в 24 матчах.

В 5 своих последних матчах «Серезо Осака» сумела добыть одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Серезо Осака» вряд ли сможет достойно противостоять дортмундцам. Да и уровень реализации хромает на обе ноги.

Интересно, что «Серезо Осака» проиграла всего в 5 матчах чемпионата Японии. Да и пропускает команда примерно раз за матч: 26 мячей в 24 турах.

Наверняка японцы постараются как можно выгоднее проявить себя на фоне одного из грандов немецкого футбола. Вот только состав команды по именам выглядит достаточно скромно.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы минувший сезон провели далеко не лучшим образом. Команда заняла лишь 5 место в Бундеслиге.

При этом «Боруссия» Д в среднем забивала аккурат 2 гола за матч. В 34 поединках немецкого чемпионата дортмундцы настреляли 68 мячей.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. Вот только в 3 спаррингах дортмундцы уступили дважды.

При этом «Боруссия» Д расписала мировую лишь с «Эрцгебирге» (1:1). А вот мадридскому «Реалу» команда уступила (0:2), да и разгромное поражение от «Патум Юнайтед» (0:4) явно удручило.

В 5 своих последних матчах команда разжилась всего одной викторией. В этих поединках она отличилась 5 мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у дортмундцев вполне качественный. Вот только в плане реализации голевых моментов команда пока не преуспевает.

Плюс ко всему, немцы явно мотивированы наконец-то победить в контрольной встрече. Плюс наверняка состав пополнится кем-то из ведущих исполнителей.

И уж наверняка «Боруссия» Д будет активно атаковать. При всех своих проблемах команда смотрится куда монолитнее японцев.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Немцы явно извлекут урок из последнего провального спарринга.

Статистика для ставок

«Серезо Осака» не выигрывает в 4 матчах кряду

«Боруссия» Д из 3 контрольных поединков проиграла 2 раза

Японцы в среднем забивают немногим более гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 5.02, а победа оппонента — в скромные 4.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.21 и 4.50.

Прогноз: Дортмундцы смотрятся монолитнее оппонента, и явно будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

Японцы крайне нестабильны, тогда как «Боруссия» постарается наконец-то добыть победу в летнем спарринге.

Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1 тайме за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 3.99