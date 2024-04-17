В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 17 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Калгари»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Проблемы с травмированным и не очень хорошее настроение «Ванкувера» могут сыграть с клубом злую шутку в матчах на выбывание. Сейчас «касатки» на втором месте в своей конференции, но догнать техасский «Даллас» им уже не удастся.

Последние матчи: В последнем матче был обыгран «Эдмонтон» (3:1), но все равно к качеству хоккея есть большие вопросы.

Травмированные игроки: Демко, Пулман и Ферленд по–прежнему травмированы, и с такими потерями Токкету заходить в плей-офф довольно тревожно.

Общий тонус клуба: Джае в мачте против не очень организованного «Калгари» у хозяев льду могут возникнуть проблемы.

«Калгари»

Турнирное положение: Завершающийся сезон для «Калгари» получился плохим, и клубу однозначно нужны перемены. 11 место в западной конференции — совсем не то, что хотят видеть болельщики клуба.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Однако в двух последних поединках коллектив Хаски показал все свои способности игры в атаке, забросив 12 голов в ворота сопреников.

Травмированные игроки: Руководство «огоньков» по-прежнему не может рассчитывать на Владара и Дюбе. Эти игроки довольно важны для канадского коллектива, но и заменить их есть кем.

Общий тонус клуба: В игре против «Ванкувера» будет бескомпромиссная борьба, которая выльется в массу удалений и не очень много голов.

Статистика для ставок

Две последние очные встречи остались за «Кэнакс»

В двух последних поединках «Калгари» забрасывал по шесть шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.89, на гостей — 3.58.

Прогноз: «Ванкувер» имеет больше шансов на победу

Альтернативный прогноз: Игра вряд ли получится результативной

Ставка: П1 с коэффициентом 1.88

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.87