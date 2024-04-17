«Ванкувер»
Турнирное положение: Проблемы с травмированным и не очень хорошее настроение «Ванкувера» могут сыграть с клубом злую шутку в матчах на выбывание. Сейчас «касатки» на втором месте в своей конференции, но догнать техасский «Даллас» им уже не удастся.
Последние матчи: В последнем матче был обыгран «Эдмонтон» (3:1), но все равно к качеству хоккея есть большие вопросы.
Травмированные игроки: Демко, Пулман и Ферленд по–прежнему травмированы, и с такими потерями Токкету заходить в плей-офф довольно тревожно.
Общий тонус клуба: Джае в мачте против не очень организованного «Калгари» у хозяев льду могут возникнуть проблемы.
«Калгари»
Турнирное положение: Завершающийся сезон для «Калгари» получился плохим, и клубу однозначно нужны перемены. 11 место в западной конференции — совсем не то, что хотят видеть болельщики клуба.
Последние матчи: Однако в двух последних поединках коллектив Хаски показал все свои способности игры в атаке, забросив 12 голов в ворота сопреников.
Травмированные игроки: Руководство «огоньков» по-прежнему не может рассчитывать на Владара и Дюбе. Эти игроки довольно важны для канадского коллектива, но и заменить их есть кем.
Общий тонус клуба: В игре против «Ванкувера» будет бескомпромиссная борьба, которая выльется в массу удалений и не очень много голов.
Статистика для ставок
- Две последние очные встречи остались за «Кэнакс»
- В двух последних поединках «Калгари» забрасывал по шесть шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.89, на гостей — 3.58.
Прогноз: «Ванкувер» имеет больше шансов на победу
- 2.64Флорида — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.79Виннипег — Сиэтл: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.73Вегас — Чикаго: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: Игра вряд ли получится результативной
Ставка: П1 с коэффициентом 1.88
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.87