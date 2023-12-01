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    «Каролина» и «Айлендерс» выдадут откровенно скучную игру

    «Каролина» — «Айлендерс». Ставка и прогноз (к. 2.05) на хоккейный матч НХЛ 1 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Айлендерс»
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    Брент Бернс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 1 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Каролина» — «Айлендерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Каролина»

    В преддверии сезона «Каролина» сделала несколько единичных усилений, которые только укрепят позиции одного из восточных фаворитов. При этом выход в плей-офф для «Харрикейнз» — это лишь базовая задача, в Кубке Стэнли они будут претендовать на большее.

    По итогам 21 встречи клуб из Роли, штат Северная Каролина, занимает четвертое место в Восточной конференции с 26 очками. Всего на один балл он опережает сразу трех преследователей, уступая 2 очка разницы третьей «Флориде», имея игру в запасе.

    В целом по дистанции команда Рода Бриндамора сейчас движется практически безошибочно, хотя на ее пути иногда и случаются крайне болезненные неудачи. Тем не менее в четырех встречах из пяти предыдущих «Харрикейнз» победили.

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    Сперва «Каролина» обыграла «Питтсбург» (4:2) и «Эдмонтон» (6:3), а затем дома была опозорена «Тампой-Бэй» (2:8). После самого крупного в текущем сезоне поражения команда Бриндамора одержала верх над «Коламбусом» (3:2) и разгромила «Филадельфию» (4:1).

    «Айлендерс»

    В своем нынешнем виде второй по популярности клуб Нью-Йорка является твердым середняком, который, безусловно, поборется за одно из последних мест в зоне плей-офф, однако даже эта задача сейчас отмечена дополнительным уровнем сложности.

    В 21 матче «Айлендерс» набрали 22 очка, с которыми занимают десятую строчку в Восточной конференции. Такое же количество баллов заработали «Вашингтон» и «Баффало», а от зоны первой восьмерки ньюйоркцы отстают на одно очко.

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    • Большую часть ноября «Айлендерс» хотели бы поскорее забыть, так как в течение нескольких недель команду Лейна Ламберта преследовала череда поражений, в которую вошли семь матчей. Ничего ужаснее с ней в текущем сезоне еще не происходило.

    Однако в период с 19 по 25 ноября «Айлендерс» вновь почувствовали вкус побед, выиграв трижды кряду. Если же говорить о последних матчах, то «Филадельфия» (0:1 Б) и «Нью-Джерси» (4:5) вновь напомнили команде Ламберта о ее проблемах.

    Прогноз и ставка

    На победу «Каролины» букмекеры дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.50, а на победу «Айлендерс» — 3.35.

    В текущем сезоне «Каролина», играя успешно, далеко не всегда торопится громить соперников, тратя на это дополнительные силы, хотя бывают и исключения. При этом к ней домой едет клуб, который по умолчанию настроен на закрытый и оборонительный хоккей.

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    Очевидно, что в таком матче «Харрикейнз» придется повозиться с гостями, чтобы разломить этот защитный занавес. И, вероятно, своего они добьются. Однако общая результативность во встрече такой категории едва ли дойдет до привычных норм чемпионата.

    На катке «PNC-арены» ни одна из команд не станет форсировать события. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.05.

    Тем не менее команда Рода Бриндамора находится сейчас в оптимальной форме, которая позволяет разбираться с соперниками уровня «Айлендерс». Наш альтернативный прогноз — «Каролина» победит за 1.88.

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    «Каролина» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Каролина» и «Айлендерс» выдадут откровенно скучную игру
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