НХЛ. «Эдмонтон» выиграл у «Вегаса», «Тампа» уступила «Аризоне»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.
«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 5:4
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 28 бросков из 33. Россиянин третий раз в сезоне пропустил пять шайб.
Защитник «Айлендерс» Александр Романов отметился результативной передачей. В его активе 4 (1+3) очка в 21 матче.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 5:4 (1:1, 1:3, 3:0)
Голы: Хорват — 6 (бол., Добсон, Барзал), 5:16 — 0:1. Маклеод — 4 (Лазар), 10:29 — 1:1. Мерсер — 5 (Д. Хьюз, Тоффоли), 24:19 — 2:1. Барзал — 6 (Ли, Добсон), 28:24 — 2:2. Клаттербак — 3 (Сизикас, Готье), 29:40 — 2:3. Пажо — 1 (Барзал, Романов), 33:05 — 2:4. Д. Хьюз — 7 (Мерсер, Смит), 45:08 — 3:4. Хишир — 4 (бол., Д. Хьюз, Л. Хьюз), 51:10 — 4:4. Лазар — 4 (Бол, Маклеод), 59:37 — 5:4Вратари: Ванечек (Шмид, 33:05) — СорокинШтраф: 13 — 13Броски: 33 (8+10+15) — 26 (9+11+6)
«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 5:4
«Торонто» — «Флорида» — 2:1 Б
Одним из лучших в этом матче был вратарь «Торонто» Джозеф Уолл, отразивший 38 бросков из 39.
«Флорида» проиграла три из четырех последних матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Флорида» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Стенлунд — 6 (Гаджович, Экблад), 15:29 — 0:1. Грегор — 3, 32:54 — 1:1Победный буллит: ГрегорВратари: Уолл — СтоларзШтраф: 11 — 17Броски: 32 (7+13+11+1) — 39 (15+14+6+4)
«Торонто» — «Флорида» — 2:1
«Филадельфия» — «Каролина» — 1:4
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков стал первой звездой матча. Россиянин отразил 28 бросков из 29.
«Каролина» выиграла четыре из пяти последних матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Каролина» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы: Бантинг — 5 (Ахо, Орлов), 5:39 — 0:1. Конекны — 12 (Форстер), 27:14 — 1:1. Лемье — 2, 33:25 — 1:2. Джарвис — 9 (Ахо, Бантинг), 56:34 — 1:3. Котканиеми — 8 (п.в., Фаст, Терявяйнен), 57:16 — 1:4Вратари: Харт (56:48 — 57:16) — КочетковШтраф: 4 — 4Броски: 29 (9+12+8) — 36 (11+17+8)
«Филадельфия» — «Каролина» — 1:4
«Виннипег» — «Даллас» — 0:2
Голкипер «Далласа» Джейк Эттинджер оформил шатаут, отразив все 27 бросков соперника.
«Виннипег» проиграл второй матч подряд после серии из пяти поражений.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Даллас» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Павелски — 10 (Хинтц, Робертсон), 32:54 — 0:1. Сегин — 7 (Марчмент, Дюшен), 56:45 — 0:2Вратари: Хеллибак — ЭттингерШтраф: 4 — 8Броски: 27 (5+11+11) — 21 (8+6+7)
«Виннипег» — «Даллас» — 0:2
«Миннесота» — «Сент-Луис» — 3:1
«Миннесота» провела и выиграла первый матч после смены главного тренера. «Уайлд» прервали серию из семи поражений.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Сент-Луис» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Эрикссон Эк — 11 (Зуккарелло, Сперджен), 2:41 — 1:0. Парэйко — 4 (Блэй, Торопченко), 10:30 — 1:1. Годро — 1 (Марун, Фолиньо), 18:10 — 2:1. Болди — 2 (Бродин), 57:08 — 3:1Вратари: Густавссон — БиннингтонШтраф: 8 — 2Броски: 37 (10+17+10) — 24 (9+5+10)
«Миннесота» — «Сент-Луис» — 3:1
«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ
В составе «Питтсбурга» автором одной из двух заброшенных шайб стал Евгений Малкин. Россиянин набрал 19 (10+9) очков в 21 матче.
«Нэшвилл» продлил победную серию до шести матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Маккэррон — 2 (Бэрри, Нюквист), 10:20 — 1:0. Маккэррон — 3 (Томасино, Форсберг), 18:38 — 2:0. Малкин — 10 (Рил. Смит), 25:49 — 2:1. Раст — 10 (Людвиг, Гюнцель), 42:26 — 2:2. Форсберг — 12 (Йоси, О`Райлли), 60:14 — 3:2Вратари: Сарос — ДжерриШтраф: 9 — 11Броски: 26 (9+9+7+1) — 31 (11+14+6+0)
«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ
«Чикаго» — «Сиэтл» — 4:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Сиэтл» — 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Голы: Катчук — 2 (Донато, Джонс), 8:54 — 1:0. Дикинсон — 7 (Филлипс, Андерсон), 10:23 — 2:0. Бенайерс — 4 (Маккэн), 14:43 — 2:1. Веннберг — 3 (мен., Ларссон, Грубауэр), 19:23 — 2:2. Т. Джонсон — 6 (Рэддиш, Райхель), 24:22 — 3:2. Энтвистл — 2 (Андерсон), 30:43 — 4:2. Картье — 4 (Бенайерс), 46:51 — 4:3Вратари: Мразек — ГрубауэрШтраф: 14 — 10Броски: 23 (10+10+3) — 36 (14+10+12)
«Чикаго» — «Сиэтл» — 4:3
«Аризона» — «Тампа-Бэй» — 3:1
Лидер «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Россиянин, в активе которого 37 (15+22) очков в 22 матчах, продолжает возглавлять список бомбардиров текущего чемпионата.
«Тампа» проиграла три из четырех последних матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Карконе — 8 (Кессельринг, Керфут), 3:21 — 1:0. Бойд — 1 (Браун, Ингрэм), 25:42 — 2:0. Пойнт — 12 (Кучеров, Хагель), 35:22 — 2:1. Карконе — 9 (Зукер, Керфут), 47:22 — 3:1Вратари: Ингрэм — Йоханссон (58:29)Штраф: 9 — 9Броски: 25 (8+7+10) — 32 (8+12+12)
«Аризона» — «Тампа-Бэй» — 3:1
«Эдмонтон» — «Вегас» — 5:4 Б
Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач. Кроме того, канадец реализовал решающий буллит.
«Вегас» проиграл пять из шести последних матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Вегас» — 5:4 Б (1:0, 3:2, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Ганье — 3 (Хэмблин), 13:29 — 1:0. Стоун — 6 (Корчак, Айкел), 21:11 — 1:1. Янмарк — 1 (Экхольм, Макдэвид), 25:08 — 2:1. Амадио — 4 (Руа), 25:51 — 2:2. Макдэвид — 8 (Сиси), 27:54 — 3:2. Кейн — 11 (бол., Бушар, Макдэвид), 37:23 — 4:2. Хаттон — 1 (Коттер, Амадио), 53:30 — 4:3. Колесар — 1 (Уайтклауд, Руа), 57:52 — 4:4Победный буллит: МакдэвидВратари: Скиннер — ТомпсонШтраф: 12 — 8Броски: 34 (12+12+9+1) — 27 (11+8+5+3)
«Эдмонтон» — «Вегас» — 5:4 Б
«Ванкувер» — «Анахайм» — 3:1
Одним из лучших в составе «Ванкувера» был вратарь Тэтчер Демко, отразивший 30 бросков из 31.
Нападающий «Кэнакс» Илья Михеев стал автором результативного паса в эпизоде со вторым голом.
«Анахайм» проиграл седьмой матч подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Анахайм» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Босер — 16 (Гронек, Миллер), 6:34 — 1:0. Строум — 3 (бол., Хенрик, Ватрано), 25:10 — 1:1. Петтерссон — 9 (Майерс, Михеев), 40:32 — 2:1. Босер — 17 (бол., п.в., Миллер), 59:12 — 3:1Вратари: Демко — Гибсон (58:48 — 59:12)Штраф: 8 — 10Броски: 28 (6+6+16) — 31 (12+15+4)
«Ванкувер» — «Анахайм» — 3:1