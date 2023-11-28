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    «Миннесота» уволила Эвасона с поста главного тренера

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Миннесота Уайлд НХЛ
    «Миннесота» объявила об увольнении главного тренера команды Дина Эвасона.

    Дин Эвасон
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    Дин Эвасон

    Решение было принято после семи поражений подряд. «Уайлд» занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

    «Миннесоту» также покинул Боб Вудс, занимавший должность ассистента Эвасона.

    Новым главным тренером «Миннесоты» стал Джон Хайнс, который известен по работе с «Нью-Джерси» и «Нэшвиллом».

    Эвасон возглавлял «Миннесоту» с февраля 2020 года.

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    • В ближайшем матче «Миннесота» встретится на своем льду с «Сент-Луисом». Игра состоится 29 ноября, начало — в 04:00 мск.

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