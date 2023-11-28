«Миннесота» уволила Эвасона с поста главного тренера

Дин Эвасон Фото: globallookpress.com
Решение было принято после семи поражений подряд. «Уайлд» занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
«Миннесоту» также покинул Боб Вудс, занимавший должность ассистента Эвасона.
Новым главным тренером «Миннесоты» стал Джон Хайнс, который известен по работе с «Нью-Джерси» и «Нэшвиллом».
Эвасон возглавлял «Миннесоту» с февраля 2020 года.
В ближайшем матче «Миннесота» встретится на своем льду с «Сент-Луисом». Игра состоится 29 ноября, начало — в 04:00 мск.