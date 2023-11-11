В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 11 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

В новом сезоне «Нью-Джерси» полон решимости попасть в плей-офф раунд, повторив достижение (или улучшив его) прошлой кампании. И в текущей регулярке «Девилз» стали одними из ярчайших представителей Восточной конференции, играя в результативный хоккей.

В 12 матчах клубу из Ньюарка, штат Нью-Джерси, удалось набрать 15 очков, с которыми он занял шестое место в таблице Востока. По дополнительным показателям «Девилз» отстают от пятой «Флориды» и обходят седьмой «Детройт».

После поражения в домашнем матче с «Вашингтоном» 26 октября (4:6) команда Линди Раффа добилась трех побед, что на данном этапе сезона является самой продолжительной ее серией. Поочередно «Девилз» смяли «Баффало» (5:4) и «Миннесоту» (4:3, 5:3).

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За встречами с «Уайлд» последовало крупное поражение от «Сент-Луиса» (1:4) и очередная победа — над «Чикаго» на выезде (4:2). В последнем матче «Нью-Джерси» проиграл «Колорадо» (3:6).

«Вашингтон»

«Вашингтон» — со своими ветеранами в составе — едва ли рассматривается серьезно в контексте решения больших задач, связанных с попаданием в Кубок Стэнли. Однако после катастрофического старта сезона столичный клуб начал прибавлять.

После 11 матчей «Вашингтон» занял 11-е место в Восточной конференции с 12 очками в активе. По дополнительным показателям он оторвался от 12-го «Монреаля» и на 2 балла отстал от зоны первой восьмерки.

Неделями ранее — в период с 26 по 29 октября — команда Спенсера Карбери добилась трех подряд побед, которые затмили мрачное начало кампании с четырьмя поражениями в пяти играх. Так, «Кэпиталз» взяли верх над «Нью-Джерси» (6:4), «Миннесотой» (3:2 Б) и «Сан-Хосе» (3:1).

Прервалась серия столичного клуба на его катке, куда приехали погостить «Айлендерс» (0:3). В продолжении домашнего цикла «Вашингтон» победил «Коламбус» (2:1) и не справился с «Флоридой» (3:4 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Нью-Джерси» букмекеры дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.80, а на победу «Вашингтона» — 3.80.

Прогноз

В очном матче 26 октября «Нью-Джерси» в «Пруденшал Центре» потерпел поражение в драматичной игре, в которой отквитал разницу в три шайбы, вышел вперед, но все же не смог сдержать решительного соперника.

После обидной осечки результаты «Девилз» пошли вверх: четыре победы в шести встречах. В нынешней форме команда Линди Раффа способна взять реванш за тот матч, продлив таким образом беспроигрышную домашнюю серию.

Ставка

В каждой встрече в «Пруденшал Центре» в текущем сезоне в сумме было заброшено шесть шайб и более , поэтому в предстоящем матче вполне логично ждать высокую результативность, но на этот раз 2 очка достанутся хозяевам. Наши прогноз и ставка — «Нью-Джерси» не проиграет + ТБ 5.5 за 1.92.

Две последние победы «Девилз» были оформлены с разницей в 2 шайбы, поэтому наш альтернативный прогноз — «Нью-Джерси» победит с форой -1 за 1.90.