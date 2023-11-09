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    НХЛ. «Вашингтон» уступил «Флориде», «Лос-Анджелес» одолел «Вегас»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 ноября

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    Александр Овечкин

    «Торонто» — «Оттава» 3:6

    Российский нападающий «Сенаторз» Владимир Тарасенко отметился одной голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Оттава» — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
    Голы: Нюландер — 7 (бол., Мэттьюс, Таварес), 5:47 — 1:0. Кубалик — 3 (Клевен, Йярвентие), 7:11 — 1:1. Жиру — 4 (Джозеф, Штюцле), 21:04 — 1:2. Бертуцци — 3 (Нюландер, Таварес), 24:16 — 2:2. Чикран — 5 (Штюцле, Джозеф), 34:06 — 2:3. Робертсон — 1 (Доми, Ярнкрок), 47:42 — 3:3. Кубалик — 4 (бол., Чикран, Тарасенко), 51:56 — 3:4. Штюцле — 3 (Джозеф, Жиру), 52:41 — 3:5. Жиру — 5 (Штюцле), 55:07 — 3:6Вратари: Уолл — КорписалоШтраф: 6-4Броски: 30 (12+8+10) — 27 (10+8+9)

    «Оттава» с десятью очками в 11 матчах занимает 15-е место в таблице Восточной конференции «Торонто» идет восьмым, набрав 14 баллов в 13 играх.

    «Торонто» — «Оттава» 3:6

    «Вашингтон» — «Флорида» 3:4 ОТ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Для российского форварда этот матч стал пятым подряд без заброшенных шайб. Его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов и Александр Алексеев также не сумели набрать очки в этой встрече.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Флорида» — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Манта — 2 (Протас, Кемпер), 10:42 — 1:0. Экман-Ларссон — 3 (Ткачак, Лунделл), 12:49 — 1:1. Барков — 4 (Райнхарт), 16:45 — 1:2. Макмайкл — 3 (мен., Протас, Фехервари), 26:13 — 2:2. Манта — 3 (Макмайкл), 35:51 — 3:2. Родригес — 3 (Форслинг, Экман-Ларссон), 43:33 — 3:3. Райнхарт — 9 (Барков, Родригес), 60:15 — 3:4Вратари: Кемпер — БобровскийШтраф: 2-4Броски: 28 (11+7+10+0) — 25 (8+6+10+1)

    «Флорида» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 15 очков в 12 матчах. «Вашингтон» с 12 баллами в 11 играх идет на 11-й строчке.

    «Вашингтон» — «Флорида» 3:4 ОТ

    «Вегас» — «Лос-Анджелес» 1:4

    Российские игроки «Голден Найтс» Иван Барбашев и Павел Дорофеев очков не набрали, как и защитник «Кингз» Владислав Гавриков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
    Голы: Кемпе — 5 (Спенс, Копитар), 31:30 — 0:1. Мур — 7 (бол., Спенс, Дано), 35:58 — 0:2. Дюбуа — 4 (бол., Кемпе, Фиала), 42:42 — 0:3. Карлссон — 7 (Стоун, Пьетранджело), 54:33 — 1:3. Копитар — 7 (п.в., Байфилд), 59:48 — 1:4Вратари: Хилл (57:59 — 58:03, 58:15 — 59:48) — ТэлботШтраф: 8-4Броски: 38 (11+19+8) — 33 (9+14+10)

    «Вегас» проиграл второй матч подряд, но пока сохраняет лидерство в турнирной таблице «Запада». «Лос-Анджелес» находится на третьей строчке.

    «Вегас» — «Лос-Анджелес» 1:4
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