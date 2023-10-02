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    «Металлург» Мг извлечет ошибки из предыдущего матча с «Нефтехимиком»

    «Металлург» Мг — «Нефтехимик». Ставка и прогноз (к. 2.35) на хоккейный матч КХЛ 2 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Нефтехимик»
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    Александр Петунин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на арене «Металлург» 2 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Октября 2023 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    «Металлург» Мг

    Недавно магнитогорцы пережили несвойственную лидеру Востока серию — серию поражений, да еще и с 4 пропущенными шайбами в двух встречах из трех. Правда, ни к какой турнирной катастрофе это не привело.

    Несмотря на цикл неудач, «Металлург» Мг сохранил за собой первую строчку в Восточной конференции с 19 очками после 13 матчей. На 2 балла «Магнитка» опережает вторую «Ладу» при равенстве проведенных встреч.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Нефтехимик

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    За это время команда Андрея Разина забросила 35 шайб, показав третью по силе атаку на Востоке. Однако главной проблемой магнитогорцев остается ее оборона — 32 пропущенные шайбы — это одна из худших статистик в конференции.

    Все прогнозы на КХЛ

    Как было упомянуто выше, в период 23 по 27 сентября «Металлург» Мг только проигрывал, но в последнем матче ситуацию удалось слегка выровнять. Помогла победа над «Салаватом Юлаевым» в гостях (1:0). Единственную шайбу забросил Робин Пресс в третьем периоде.

    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы все еще остаются одними из главных претендентов на последнюю позицию в конференции по итогам сезона, но в недавних встречах у команды появились осторожные надежды на возвращение в большую игру.

    Так, «Нефтехимик» стал чаще набирать очки, хотя на Востоке по-прежнему идет 12-м с 9 баллами после 11 матчей. Столько же очков успел набрать «Адмирал». От места в топ-8 команду Олега Леонтьева отделяют 3 балла.

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    • На данный момент в активе «Нефтехимика» 24 заброшенные шайбы — предпоследний результат в конференции. Зато по пропущенным нижнекамцы остаются на Востоке первыми — 45 голов.

    В трех последних матчах «Нефтехимик» не уходил с площадки без набранных очков. Две игры закончились победами. Команда Олега Леонтьева разделалась с «Авангардом» (2:1 ОТ), уступила «Барысу» (5:6 ОТ) и взяла верх над «Амуром» (3:2 Б).

    Коэффициенты

    Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.58, ничья — в 4.75, а победа «Нефтехимика» — в 4.52.

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    Прогноз

    В прошлом очном матче — на территории «Нефтехимика» — команда Андрея Разина, явно того не ожидая, столкнулась с серьезным сопротивлением аутсайдера: пропустила от него 3 шайбы, была вынуждена отыгрываться, но добиться победы все равно не смогла.

    Со второй попытки магнитогорцы, кажется готовы сыграть так, как полагается лидеру Востока. «Металлург» Мг примет «Нефтехимик» на своем катке, где добыл три победы из четырех возможных.

    Ставка

    Только в одной домашней игре «Металлурга» Мг в новом сезоне общий показатель результативности переваливал за 4 шайбы, во избежание очередной сенсации в матче с «Нефтехимиком» команда Разина постарается победить на классе и не допустить большого количества пропущенных. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 5.5 за 2.35.

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    «Металлург» Мг — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг извлечет ошибки из предыдущего матча с «Нефтехимиком»
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