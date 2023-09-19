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    После серии неудач «Куньлунь» вернется к набору очков

    «Амур» — «Куньлунь». Ставка и прогноз (к. 2.03) на хоккейный матч КХЛ 19 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Куньлунь»
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    Даниил Тарасов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Платинум Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Сентября 2023 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
  • Пекин
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    «Амур»

    После провального старта сезона — три поражения в четырех встречах — «Амур» наконец-то начал набирать очки. В таблице Восточной конференции хабаровчане поднялись на восьмую строчку с 6 баллами после 6 матчей.

    В шести играх «Амур» забросил 16 шайб, пропустив 17 — далеко не лучшая статистика на Востоке, но при этом и не самая слабая. Лидером передней линии в новом сезоне ожидаемо стал Александр Хохлачев, перешедший летом из «Спартака». Так, нападающий успел набрать 5+2 по системе «гол+пас». Другой яркий форвард — Алекс Бродхерст — накопил 4 балла, проведя три встречи (2+2).

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    Новую регулярку команда Андрея Мартемьянова начала с волевой победы над «Витязем» в выездном матче в Балашихе (4:2). Однако после резвого старта началось торможение. В трех следующих встречах хабаровчане проиграли, каждый раз пропустив минимум 3 шайбы.

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    Но минувшая семидневка стала в определенной степени переломной. В Омске «Амур» сенсационно разгромил «Авангард» (5:1). Дополнить статистику еще одной победой удалось в гостевом матче с «Сибирью», где второй балл в серии буллитов отвоевал Евгений Грачев, забив дважды (2:1 Б).

    «Куньлунь»

    Сказочное начало сезона «Куньлуня» осталось позади. В матчах против топ-соперников, прошедших на прошлой неделе, мытищинские китайцы не набрали ни одного балла. На Западе они опустились на шестую строчку с 8 очками после 8 матчей.

    На этом этапе регулярки «Куньлунь» отметился 18 заброшенными шайбами, в то время как пропустить успел 24. По игре в защите пекинцы стали вторыми с конца. Больше них в свои ворота получил только «Витязь» (26).

    Девин Броссо (5+2), Джек Родвальд (3+2) и Паркер Фу (2+3) формируют тройку лидеров клуба по набранным очкам. Однако даже их коллективных навыков больше не хватает, чтобы команда продолжала радовать стабильностью.

    Программа минувших семи дней включала в себя матчи с серьезными конкурентами. И «Куньлунь» проиграл каждому. Дважды на неделе пекинцы уступили «Локомотиву» (1:2, 0:4). Между этими встречами был выезд в Нижний Новгород. Там команда Виктора Игнатьева попала под очередной мощный удар «Торпедо» (2:5).

    Коэффициенты

    Победу «Амура» букмекеры оценивают в 1.85, ничью — в 4.30, а победу «Куньлуня» — в 3.60.

    Прогноз

    Спад «Куньлуня» был ожидаем и оставался лишь вопросом времени: выезжать на кураже и удаче на длинной дистанции невозможно, особенно когда речь идет о серьезных соперниках. Но даже после недавней серии неудач пекинцам нельзя сбавлять темп.

    Команда Игнатьева по-прежнему способна брать очки в матчах попроще, против клубов более низкого ранга. «Амур» является одним из таких. Да, в преддверии этой встречи хабаровчане дважды победили, но их проблемная оборона осталась на месте. Даже на чужой территории у «Ред Стар» гарантировано будут шансы на успех.

    Ставка

    В своей текущей форме китайская команда может увезти из Хабаровска минимум одно очко. Наши прогноз и ставка — «Куньлунь» не проиграет за 2.00.

    В пяти матчах из восьми в этом сезоне пекинцы забрасывали минимум 2 шайбы. Учитывая слабую защиту «Амура», данная статистика может дополниться еще одной игрой. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 2 за 2.12.

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    «Амур» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.09.2023. Прогнозы на хоккей. После серии неудач «Куньлунь» вернется к набору очков
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