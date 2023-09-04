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    В первой домашней игре «Ак Барс» также будет результативен

    «Ак Барс» — «Трактор». Ставка и прогноз (к. 2.34) на хоккейный матч КХЛ 4 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Трактор»
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    Дмитрий Яшкин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 4 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Сентября 2023 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:30 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Ак Барс»

    В дебюте сезона «Ак Барсу» выпал шанс взять мини-реванш у ЦСКА за поражение в финале Кубка Гагарина. Да, матч за Кубок Открытия по значимости и торжеству несопоставим, но некое ментальное равновесие казанцы в этой игре получили.

    Ах да, стоит напомнить, что в Москве «Ак Барс» добился разгромной победы — 5:2. Как и во все еще свежей в воспоминаниях 7-матчевой серии, команды успели провести напряженные минуты в атаке и заодно получить дополнительный всплеск за счет перепалок и стычек — в сумме соперники на двоих заработали 19 удалений (8:11).

    Первая игра сезона показала, насколько хорошо в команду Зинэтулы Билялетдинова вписался Дмитрий Яшкин. Что за усиление! Нападающий «Ак Барса» отметился заброшенной шайбой и результативным пасом.

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    Статистически «Ак Барс» почти ничем не уступал своему сопернику, а по проценту реализации, разумеется, превзошел его (13.16%). Во многом такой результат казанцев стал возможен благодаря хорошему большинству, две шайбы в численном превосходстве сняли вопросы в игре, которая держала нерв до 12-й минуты третьего периода.

    «Трактор»

    В дебюте сезона «Трактор» со своими большими амбициями приехал к новичку лиги — «Ладе» — в надежде на спокойную победу и уверенные +2. Если со вторым все срослось, то по поводу первого можно подискутировать.

    На «Лада Арене» «Трактор» одержал волевую победу — 2:1, а сам матч оказался нервным, грубым и судорожным. За три периода обе команды любезничали друг с другом так, что суммарно заработали 17 удалений — 8:9. Одну из своих шайб челябинцы как раз и забросили в большинстве.

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    • Уступая по ходу встречи 0:1, «Трактор» ждал своего шанса до третьего периода. Только тогда он смог восстановить равенство благодаря Калинину. А довести дело до победы сумел Бурдасов. Как говорится, более статусный клуб «затащил на классе».

    Но игра челябинцев имеет право на претензии со стороны. За весь матч «Трактор» нанес всего 19 ударов в створ против 32 попыток от настырного новичка. Отличную работу проделал дебютант гостей в воротах Закари Фукале. Его 31 сэйв не позволил команде Гатиятулина опозориться на старте.

    Коэффициенты

    Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 3.70, а победа «Трактора» — в 4.30.

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    Прогноз

    В первом матче сезона «Ак Барс» не пожалел того, кто отнял у него Кубок Гагарина прошлой весной. Не будут казанцы сбрасывать скорость и в новой игре. С чего бы им возиться с «Трактором» в щадящем режиме? В вечер понедельника «Татнефть-Арена» на час станет эпицентром крупной победы фаворита, возможно, в самом результативном матче вечера.

    Ставка

    Если нападению «Ак Барса» покорилась отметка в 5 голов одной из самых крепких в обороне команд на две конференции, то с «Трактором» можно сыграть не хуже, и это минимум. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 3 за 2.34.

    С высоким индивидуальным тоталом логично поверить в потенциальную крупную победу хозяев. Наш альтернативный прогноз — «Ак Барс» победит с форой -1.5 за 2.36.

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    «Ак Барс» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 04.09.2023. Прогнозы на хоккей. В первой домашней игре «Ак Барс» также будет результативен
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