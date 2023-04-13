В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Скотиабанк Садлдом Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

«Калгари» утратил все возможные шансы на попадание в плей-офф матч назад и может в этом винить исключительно себя.

При всем уважении к «огонькам», но они не заслуживали выхода в плей-офф и по делу туда не попали. Саттеру уже не придется задумываться над тем, что пошло не так, поскольку в следующем сезоне коллектив из Альберты будет тренировать уже другой коуч.

Сейчас у «Флэймз» 91 очко после 81 сыгранного матча и канадский клуб может опуститься только на одну позицию вниз, нежели вверх.

«Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» провалил сезон полностью, и пока что ему очень везет, поскольку он выбрался с последнего места в западной конференции благодаря небольшому победному спурту.

Но четыре последних матча по календарю «акулы» снова проиграли и шансов на успех в матче против «Калгари» на его льду практически никаких. Тем более четыре последних очных поединка между этими клубами остались не за «Сан-Хосе».

У калифорнийской команды 60 очков за 80 сыгранных матчей и 14 место в западной конференции. Выше подняться уже не получится, а опустить вполне можно.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.72, на ничью — 5.20, на гостей — 4.14.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева вдоволь порезвятся в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Матч будет с обилием голов, и в воротах «Сан-Хосе» их окажется больше.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.45.