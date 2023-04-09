В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 9 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

Несколько дней назад сильнейший на землях хоккейной Калифорнии клуб завершил кубковую квалификацию. В 77 играх регулярки «Кингз» подняли 100 очков и расположились на пятой строчке в Западной конференции.

В апрельскую кампанию «Лос-Анджелеса» вошли четыре встречи, в двух из которых он был хорош, а еще в двух остался с пустыми карманами. Первый успешный по итоговому результату матч состоялся 2-го числа. На «Клаймат Пледж Арене» «Кингз» прикончили «Сиэтл» (3:1).

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Победа над «Кракеном» позволила команде Тодда Маклеллана перечеркнуть неудачный выезд в Канаду, где она откатала две игры вхолостую. За визитом в Сиэтл последовала гостевая вылазка на территорию «Ванкувера». На «Роджерс Арене» «Кингз» вновь были на высоте (4:1).

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После встречи с «Кэнакс» «Лос-Анджелес» ждали два раунда с западными топами. Ни в одном матче калифорнийцы не нашли хотя бы один балл. Поочередно ребята Маклеллана влетели «Эдмонтону» (1:3) и «Вегасу» (2:5).

«Колорадо»

После серии трудных периодов действующий чемпион успешно квалифицировался в Кубок Стэнли. В 77 матчах денверский суперклуб собрал 100 очков и запрыгнул на третье место на Западе. По дополнительным показателям он опережает «Даллас» и «Лос-Анджелес».

В конце марта «Колорадо» на «Болл Арене» закусился с «Миннесотой». При родной толпе «Эвеланш» потерпели поражение (2:4). В данный момент это последняя встреча, в которой денверцев сделали лузерами.

В трех апрельских матчах команда Джареда Беднара победила, дважды ввалив соперникам по 5+ голов. Стартовала серия «Эвс» с домашнего разгрома «Далласа» (5:2).

Последние игры «Колорадо» провел в «САП Центре», где бился с полумертвым «Сан-Хосе». В первом матче победу пришлось выстрадать в овертайме (4:3 ОТ), а второй удалось закрыть в убойном режиме (6:2).

Коэффициенты

Победу «Лос-Анджелеса» букмекеры рассматривают за 2.89, ничью — за 4.74, а победу «Колорадо» — за 2.18.

Прогноз

Перед финишем чемпионата «Кингз» рубятся с остальными большими ребятами за места пожирнее. В данный момент калифорнийцы претендуют на топ-3. Однако последние результаты мешают добиться великой цели.

Команда Тодда Маклеллана, кажется, немного выдохлась, из-за чего брать очки в матчах с прямыми конкурентами пока не удается . «Колорадо» в близкой к праймовой форме не собирается становиться коллективом, на котором «Лос-Анджелес» вдруг прервет текущую серию поражений.

Ставка

В двух последних матчах на территории «Золотого штата» «Эвс» снесли хилый «Сан-Хосе». Теперь настал момент протаранить мощных, но сбавивших темп соседей. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит с форой -1 за 2.32.

Во встречах в статусе андердогов «Лос-Анджелес» сейчас совсем плох. Кажется, у гостей из Денвера появился идеальный шанс на время избавиться от одного из попутчиков. Наш альтернативный прогноз — «Колорадо» не проиграет ни одного периода за 2.75.