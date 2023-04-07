НХЛ. «Монреаль» разгромил «Вашингтон», «Тампа» пропустила шесть шайб от «Айлендерс», «Рейнджерс» уступили «Сент-Луису»

«Бостон» — «Торонто» — 2:1 ОТ

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в овертайме.

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Торонто» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Лафферти — 12 (Эштон-Риз), 31:34 — 0:1. Койл — 14 (Карло), 51:32 — 1:1. Пастрняк — 57 (Орлов, Койл), 62:30 — 2:1Вратари: Суэймен (62:30) — Самсонов (11:06 — 11:33, 62:30)Штраф: 21 — 13Броски: 33 (11+11+8+3) — 32 (7+15+10+0)

«Бостон» — «Торонто» — 2:1 ОТ

«Детройт» — «Баффало» — 6:7 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Баффало» — 6:7 Б (2:3, 2:1, 2:2, 0:0, 0:1) Голы: Томпсон — 45 (Козенс, Пауэр), 4:35 — 0:1. Чарник — 3 (Берггрен, Уолман), 10:38 — 1:1. Ларкин — 32 (бол., Раймонд, Зайдер), 15:05 — 2:1. Йокихарью — 2 (Так, Миттельштадт), 17:10 — 2:2. Козенс — 30 (бол., Кребс, Пауэр), 19:08 — 2:3. Гиргенсонс — 10 (Окпосо, Пауэр), 21:33 — 2:4. Чейссон — 6 (бол., Ларкин, Раймонд), 36:04 — 3:4. Эдвинссон — 2, 36:52 — 4:4. Гринуэй — 6 (Миттельштадт, Йокихарью), 43:20 — 4:5. Козенс — 31 (Томпсон, Далин), 44:32 — 4:6. Берггрен — 15 (Лафф), 48:02 — 5:6. Перрон — 22 (Зайдер, Раймонд), 59:00 — 6:6Победный буллит: ТакВратари: Хуссо — ЛевиШтраф: 8 — 8Броски: 32 (8+14+8+2) — 36 (16+7+10+3)

«Детройт» — «Баффало» — 6:7 Б

«Монреаль» — «Вашингтон» — 6:2

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором результативной передачи, но при этом не смог забить в четвертом матче подряд.

«Вашингтон» потерял шансы на выход в плей-офф. «Кэпиталз» проиграли восемь из девяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Вашингтон» — 6:2 (0:1, 4:0, 2:1) Голы: Строум — 20 (Дженсен, Овечкин), 5:30 — 0:1. Сузуки — 24 (мен., Эдмундсон, Мэтисон), 23:42 — 1:1. Армиа — 5 (мен., Мэтисон, Эванс), 27:52 — 2:1. Галлахер — 8 (Друэн), 29:23 — 3:1. Армиа — 6 (Мэтисон, Сузуки), 31:15 — 4:1. Бэкстрем — 7 (бол., Строум, Карлсон), 54:27 — 4:2. Армиа — 7 (п.в., Арве-Пинар), 56:58 — 5:2. Хоффман — 14 (Эванс), 59:42 — 6:2Вратари: Монтембо — Кемпер (55:41 — 56:58)Штраф: 15 — 21Броски: 32 (13+12+7) — 26 (6+8+12)

«Монреаль» — «Вашингтон» — 6:2

«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 8:1

«Коламбус» проиграл шесть из семи последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Коламбус» — 8:1 (1:0, 3:1, 4:0) Голы: Хьюз — 41, 11:35 — 1:0. Татар — 18 (Хишир, Грэйвс), 21:20 — 2:0. Хьюз — 42 (бол., Майер, Хишир), 22:20 — 3:0. Луото — 1 (Керали, Робинсон), 31:33 — 3:1. Майер — 39 (бол., Хьюз, Братт), 36:16 — 4:1. Хаула — 12 (Марино, Боквист), 42:07 — 5:1. Майер — 40 (Марино, Хьюз), 44:40 — 6:1. Сиверсон — 7 (мен., Хаула), 46:36 — 7:1. Грэйвс — 8 (Маклеод, Марино), 49:27 — 8:1Вратари: Ванечек — Хатчинсон (Гиллис, 42:07)Штраф: 24 — 20Броски: 36 (8+14+14) — 17 (5+8+4)

«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 8:1

«Питтсбург» — «Миннесота» — 4:1

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

«Пингвинз» на данный момент занимают девятое место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Миннесота» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Летанг — 11 (Дюмулин, Гюнцель), 15:02 — 1:0. Ракелль — 28 (бол., Летанг, Гюнцель), 30:53 — 2:0. Зукер — 27 (Малкин, Ракелль), 42:58 — 3:0. Юханссон — 17 (бол., Зуккарелло, Болди), 47:39 — 3:1. Картер — 13 (О`Коннор, Дюмулин), 53:08 — 4:1Вратари: Джерри — ФлериШтраф: 10 — 8Броски: 31 (19+5+7) — 28 (5+13+10)

«Питтсбург» — «Миннесота» — 4:1

«Флорида» — «Оттава» — 7:2

«Флорида» продлила победную серию до пяти матчей. «Оттава» потерпела четвертое поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Оттава» — 7:2 (2:0, 5:1, 0:1) Голы: Монтур — 15 (Ткачак, М. Стаал), 7:59 — 1:0. Барков — 21 (бол., Ткачак, Монтур), 14:03 — 2:0. Барков — 22 (мен., Райнхарт, Форслинг), 21:24 — 3:0. Жиру — 31 (Батерсон), 24:25 — 3:1. Райнхарт — 30 (бол., Монтур, Барков), 27:48 — 4:1. Луостаринен — 17 (бол., Экблад, Монтур), 29:25 — 5:1. Казинс — 9 (Экблад, Гудас), 35:38 — 6:1. Форслинг — 13, 37:00 — 7:1. Грейг — 2 (Браун, Браннстрем), 56:19 — 7:2Вратари: Лион — Мериляйнен (Сегорд, 21:24)Штраф: 78 — 88Броски: 30 (10+12+8) — 58 (22+19+17)

«Флорида» — «Оттава» — 7:2

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 6:1

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 бросков из 30.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 30 шайбу в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 6:1 (0:0, 4:1, 2:0) Голы: Пелек — 6 (Фэшинг, Пажо), 23:46 — 1:0. Нельсон — 33 (Болдюк), 29:54 — 2:0. Палмиери — 16 (Нельсон, Пулок), 30:43 — 3:0. Кучеров — 30 (Пойнт), 36:47 — 3:1. Пулок — 5 (Нельсон, Энгвалль), 39:40 — 4:1. Хольмстрем — 6 (Хорват, Паризе), 55:14 — 5:1. Хорват — 38 (Добсон), 59:40 — 6:1Вратари: Сорокин (48:01 — 48:25) — ЭллиоттШтраф: 4 — 6Броски: 42 (13+15+14) — 31 (3+14+14)

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 6:1

«Нэшвилл» — «Каролина» — 3:0

«Нэшвилл» прервал трехматчевую победную серию «Каролины».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Каролина» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Голы: Янковски — 6 (мен., Стэстни), 7:47 — 1:0. Маккэррон — 2 (Янковски, Макдона), 10:47 — 2:0. Фаббро — 2 (п.в., Стэстни), 57:16 — 3:0Вратари: Сарос — Андерсен (56:43 — 57:16)Штраф: 4 — 2Броски: 23 (8+6+9) — 33 (14+12+7)

«Нэшвилл» — «Каролина» — 3:0

«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ

Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко признан третьей звездой матча. В игре против своей бывшей команды россиянин стал автором гола и результативной передачи.

Одну из трех шайб в ворота «Рейнджерс» забросил Алексей Торопченко, для которого этот гол стал десятым в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) Голы: Торопченко — 10, 28:00 — 1:0. Тарасенко — 18 (бол., Зибанежад, Фокс), 41:55 — 1:1. Питлик — 7 (Уокер, Крюг), 50:13 — 2:1. Трочек — 21 (бол., Тарасенко, Панарин), 57:57 — 2:2. Капанен — 15 (Шенн, Фолк), 61:16 — 3:2Вратари: Биннингтон (61:16) — Галак (57:40 — 57:57, 61:16)Штраф: 4 — 2Броски: 22 (8+5+6+3) — 24 (6+12+6+0)

«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ

«Даллас» — «Филадельфия» — 4:1

«Даллас» продлил серию поражений «Филадельфии» до пяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Филадельфия» — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) Голы: Робертсон — 44 (бол., Сегин, Павелски), 19:58 — 1:0. Павелски — 26 (бол., Бенн, Хейсканен), 21:04 — 2:0. Миллер — 6 (Джонстон, Дадонов), 28:53 — 3:0. Робертсон — 45 (Павелски), 30:55 — 4:0. Хэйс — 18 (Типпетт, Ристолайнен), 33:16 — 4:1Вратари: Эттингер — ХартШтраф: 8 — 8Броски: 30 (8+16+6) — 25 (7+11+7)

«Даллас» — «Филадельфия» — 4:1

«Ванкувер» — «Чикаго» — 3:0

По шайбе в этом матче забросили российские нападающие «Ванкувера» Андрей Кузьменко и Виталий Кравцов, для которого этот стал первым в составе «Кэнакс».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Чикаго» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Кузьменко — 38 (Петтерссон, Хиросе), 16:16 — 1:0. Кравцов — 4 (бол., Гарлэнд, Хиросе), 23:53 — 2:0. Миллер — 30 (п.в., Бесер, Майерс), 59:35 — 3:0.Вратари: 8 — 8Штраф: 29 (8+12+9) — 33 (11+8+14)Броски:

«Ванкувер» — «Чикаго» — 3:0

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 5:2

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев стал автором гола и результативной передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Лос-Анджелес» — 5:2 (4:0, 1:2, 0:0) Голы: Кессел — 14 (Стивенсон, Барбашев), 2:54 — 1:0. Барбашев — 16 (Стивенсон), 3:56 — 2:0. Стивенсон — 15 (Кессел, Уайтклауд), 6:07 — 3:0. Руа — 14 (бол., Айкел, Пьетранджело), 11:23 — 4:0. Маршессо — 27, 21:02 — 5:0. Копитар — 27 (бол., Кемпе, Даути), 31:24 — 5:1. Гавриков — 5 (мен.), 34:10 — 5:2Вратари: Броссуа — Корписало (Копли, 21:02)Штраф: 19 — 14Броски: 37 (13+14+10) — 32 (11+9+12)

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 5:2

«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 2:6

Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 21 из 23 бросков «Сан-Хосе».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Колорадо» — 2:6 (1:1, 1:4, 0:1) Голы: Карлссон — 23 (Лабанк, Петерсон), 15:43 — 1:0. Рантанен — 50 (Маккиннон, Жирар), 16:45 — 1:1. Рантанен — 51 (Родригес, Маккиннон), 22:32 — 1:2. Маккиннон — 37 (Жирар, Рантанен), 27:19 — 1:3. Рантанен — 52 (Маккиннон, Тэйвз), 28:06 — 1:4. Лоренц — 9 (Карлссон, Макдональд), 28:41 — 2:4. Майерс — 2 (Нието), 35:08 — 2:5. Майерс — 3 (Ньюхук, Нието), 43:12 — 2:6Вратари: Кяхкенен (Раймер, 28:06) — ГеоргиевШтраф: 2 — 2Броски: 23 (6+8+9) — 31 (7+15+9)

«Сиэтл» — «Аризона» — 4:2

«Сиэтл» продлил победную серию до трех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Аризона» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) Голы: Маккэн — 38 (Эберле, Бенайерс), 19:36 — 1:0. Данн — 14, 20:28 — 2:0. Эберле — 19 (Маккэн), 25:52 — 3:0. Хейтон — 18 (Маччелли, Крауз), 32:00 — 3:1. Бенайерс — 23 (Эберле, Маккэн), 43:37 — 4:1. Дофен — 1 (Келлер), 59:21 — 4:2Вратари: Грубауэр — ВеймелкаШтраф: 16 — 40Броски: 33 (13+6+14) — 29 (8+6+15)

Вратари: Демко — Стэлок (59:03 — 59:35)