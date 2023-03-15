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    «Аризона» и дальше будет дерзить западным середнякам

    «Аризона» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 15 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Калгари»
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    Лоусон Крауз
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Маллетт Арене» 15 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аризона»

    В 67 играх «Аризона» достала 59 очков, из-за чего давно застряла в нижней части Западной конференции. В данный момент она плетется 13-й и отстает на 2 очка от «Ванкувера», который провел на два матча меньше.

    После пары безвольных поражений в начале марта «Аризона» провела серию мощных по качеству игр. В трех встречах из пяти ей посчастливилось победить, а еще в паре — зацепить по одному баллу.

    Один из проигранных матчей состоялся 6-го марта, когда «Койотис» закусились с «Девилз». Их раунд дошел до овертайма. В нем команда Андре Туриньи и слетела с дистанции, дав бой в основное время (4:5 ОТ).

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    За раундом с «Джерси» последовали два разгрома. Унизила «Аризона» ребят из «Сент-Луиса» (4:1) и «Нэшвилла» (4:1). Один балл «койоты» позже отжали на территории «Колорадо» (2:3 ОТ), после чего на временной домашней базе прикончили «Миннесоту» (5:4 ОТ).

    «Калгари»

    Канадцы из Альберты подрезали 73 очка, с которыми крепко держатся на десятой строчке. По дополнительной статистике они отстают от девятого «Нэшвилла», но клуб из Теннесси прячет три игры в запасе.

    Еще недавно «Калгари» тошнило и выворачивало наружу из-за нехватки побед, коих команда напрочь лишилась в период с 24 февраля по 5 марта. Тогда «Флеймз» устроились на пять подряд поражений. Трижды эти матчи закрылись без очков на балансе.

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    • Выключить минусовую серию бригаде Дэррила Саттера удалось в максимально неожиданный момент. В Техасе она придушила «Даллас» (5:4), шедший до этого три тура без потерь. Вдогонку «Флеймз» треснули «Миннесоту» в унылом матче с тремя реализованными буллитам (1:0 Б).

    Пройти по такой дистанции дольше «Калгари» не сумел. На своем льду он ничего не смог сделать с «Анахаймом» (1:3). В последнем матче команда Саттера встретилась с «Оттавой». С восточными гостями «Флеймз» не церемонились (5:1).

    Коэффициенты

    На «Аризону» букмекеры выгружают коэффициент 3.50, на ничью — 4.60, а на «Калгари» — 1.82.

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    Прогноз

    Перед очередной игрой с соперником с Запада «Аризона» прикончила три представителя ее конференции из четырех. В каждой победой встрече «койоты» врезали по 4+ гола. Бледная команда Туриньи переживает временный подъем.

    Пока у «Аризоны» прет игра, ей хватит сил, чтобы покалечить «Калгари», в статистике которого достаточно поражений, включая домашние матчи с трупными гостями из Калифорнии. В Темпе хозяевам будет традиционно тяжко, но «Флеймз» — не гиперразрывные ребята, до которых нельзя дотянуться.

    Ставка

    Минимум один балл «Койоты» должны срубить. Турнирно он ни на что не влияет, но недавно это не мешало андердогу мочить топов/середняков. Наши прогноз и ставка — «Аризона» не проиграет за 2.07.

    Учитывая атомную по меркам команды результативность в серии предыдущих матчей, дополнительно можно зарядить на индивидуальный тотал «Аризоны» больше 3 с коэффициентом 2.80.

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    «Аризона» — «Калгари»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Аризона» и дальше будет дерзить западным середнякам
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