НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Питтсбургу», «Виннипег» обыграл «Тампу»

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:2 ОТ

На счету российского форварда «пингвинов» Евгения Малкина ассистентский дубль. Нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Владимир Тарасенко результативными действиями не отметились. Голкипер Игорь Шестеркин остался в запасе.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Ракелль — 23 (бол., Кросби, Малкин), 6:03 — 1:0. Гудроу — 11 (Веси, Мотт), 11:18 — 1:1. Зукер — 24 (Дюмулин), 21:21 — 2:1. Крайдер — 28 (Трочек), 49:09 — 2:2. Летанг — 9 (бол., Малкин, Кросби), 61:38 — 3:2Вратари: Джерри — ГалакШтраф: 6-10Броски: 35 (15+11+8+1) — 29 (6+11+12+0)

«Рейнджерс» с 84 очками занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» (78) — седьмой.

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:2 ОТ

«Нью-Джерси» — «Каролина» 3:0

В составе победителей дубль оформил Йеспер Братт, также отличился Джек Хьюз. Голкипер Витек Ванечек отразил все 32 броска по своим воротам и оформил третий шат-аут в сезоне. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников не принимал участия в матче. Голкипер Петр Кочетков отразил 20 бросков из 23.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Каролина» — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Голы: Хьюз — 37, 6:44 — 1:0. Братт — 26 (Хьюз, Хэмилтон), 8:47 — 2:0. Братт — 27 (Хьюз), 24:31 — 3:0Вратари: Ванечек — КочетковШтраф: 8-6Броски: 23 (9+10+4) — 32 (9+14+9)

«Каролина» и «Нью-Джерси» имеют по 94 очка и занимают второе и третье места в Восточной конференции.

«Нью-Джерси» — «Каролина» 3:0

«Сент-Луис» — «Вегас» 3:5

Первой звездой встречи стал российский форвард победителей Павел Дорофеев, который забил дебютный гол в НХЛ. Также на его счету результативная передача. У Ивана Барбашева ассист.

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Алексей Торопченко и Никита Александрова остались без очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Вегас» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) Голы: Карлссон — 13 (Дорофеев, Смит), 8:05 — 0:1. Врана — 3 (бол., Кайру, Шенн), 13:26 — 1:1. Маршессо — 21 (Пьетранджело, Мартинес), 20:28 — 1:2. Амадио — 11 (Хауден, Хэг), 22:10 — 1:3. Кайру — 30 (Томас, Бучневич), 35:19 — 2:3. Питлик — 5 (Сканделла, Уокер), 43:41 — 3:3. Дорофеев — 1 (Карлссон, Смит), 45:23 — 3:4. Пьетранджело — 9 (п.в., Барбашев), 59:53 — 3:5Вратари: Биннингтон (58:23 — 59:53) — ПатераШтраф: 4-2Броски: 33 (10+12+11) — 31 (5+15+11)

«Вегас» с 88 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сент-Луис» (63) идет 11-м.

«Сент-Луис» — «Вегас» 3:5

«Тампа-Бэй» — «Виннипег» 2:3

Прервалась рекордная серия российского нападающего Никиты Кучерова. До этого матча он набирал очки в 24 домашних встречах подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Виннипег» — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Голы: Киллорн — 20 (Чирелли, Хагель), 1:19 — 1:0. Шмидт — 7 (Стэнли), 10:15 — 1:1. Нидеррайтер — 21 (бол., Шайфли, Уилер), 21:01 — 1:2. Бэррон — 7 (Диллон, Эпплтон), 29:04 — 1:3. Чирелли — 10 (мен., Хагель), 30:01 — 2:3Вратари: Василевский (58:14) — ХеллибакШтраф: 4-6Броски: 35 (7+14+14) — 22 (4+8+10)

«Тампа» с 84 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Виннипег» (79) — седьмой на Западе.

«Тампа-Бэй» — «Виннипег» 2:3

«Калгари» — «Оттава» 5:1

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Оттава» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) Голы: Андерссон — 9 (мен., Баклунд, Линдхольм), 12:09 — 1:0. Линдхольм — 20 (бол., Баклунд, Андерссон), 18:26 — 2:0. Штюцле — 32, 25:55 — 2:1. Юбердо — 13 (Кадри, Тоффоли), 27:03 — 3:1. Хэнифин — 5 (Кадри, Юбердо), 33:08 — 4:1. Льюис — 9 (Лучич), 45:30 — 5:1Вратари: Маркстрем — МандолезеШтраф: 8-6Броски: 40 (16+8+16) — 31 (12+13+6)

«Калгари» — «Оттава» 5:1

«Анахайм» — «Нэшвилл» 4:5 ОТ

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Томми Новак, набравший три (2+1) очка. Российский нападающий Яков Тренин забил гол, который стал для него 10-м в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Нэшвилл» — 4:5 ОТ (1:2, 1:0, 2:2, 0:1) Голы: Томасино — 3 (бол., Фаббро, Сиссонс), 9:01 — 0:1. Новак — 11 (Йоси), 13:40 — 0:2. Мактавиш — 15 (Джонс), 15:44 — 1:2. Ватрано — 16 (Фаулер, Сильферберг), 24:46 — 2:2. К. Шервуд — 2 (Новак, Йоси), 41:47 — 2:3. Тренин — 10 (Смит, Сиссонс), 53:36 — 2:4. Терри — 19 (Уайт, Фаулер), 57:39 — 3:4. Мактавиш — 16 (Фаулер, Зеграс), 59:34 — 4:4. Новак — 12 (Томасино, Сарос), 61:12 — 4:5Вратари: Гибсон (57:22 — 57:39, 57:58 — 59:34) — СаросШтраф: 7-7Броски: 37 (7+13+15+2) — 36 (10+16+8+2)

«Нэшвилл» занимает девятое место в Западной конференции, «Анахайм» — 14-е.

«Анахайм» — «Нэшвилл» 4:5 ОТ

«Аризона» — «Миннесота» 5:4 ОТ

Автором победной шайбы в овертайме стал Клэйтон Келлер. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустил матч из-за травмы.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Миннесота» — 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0) Голы: Хейтон — 12 (Вялимяки, Ритчи), 1:28 — 1:0. Зуккарелло — 22 (Миддлтон, Сперджен), 5:32 — 1:1. Хейтон — 13 (бол., Ритчи, Бойд), 12:00 — 2:1. Ривз — 2 (Шоу, Девар), 18:35 — 2:2. Болди — 19 (Клингберг), 21:50 — 2:3. Девар — 6 (Шоу, Ривз), 34:59 — 2:4. Ритчи — 8 (Келлер, Седерстрем), 38:48 — 3:4. Келлер — 28 (Макбэйн, Хейтон), 52:06 — 4:4. Келлер — 29 (Хейтон), 64:09 — 5:4Вратари: Веймелка — ГуставссонШтраф: 28-24Броски: 23 (8+6+6+3) — 34 (14+12+7+1)

«Аризона» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» располагается на четвертой строчке.