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    «Локомотив» доведет серию до закономерной победы

    «Локомотив» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 2.27) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 9 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Витязь»
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    «Витязь» — «Локомотив». Третий матч серии
    В пятом матче серии 1/4 финала Запада «Локомотив» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Арене-2000» 9 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    В первом матче серии «Локомотив» присоединился к банде топ-ребят, которые срезались дома. В раунде с «Витязем» 1 марта «железнодорожники» откатали осторожные три периода, чтобы упасть на 28-й секунде овертайма — 0:1 ОТ.

    После такой встряски «Локомотив» включил несвойственный ему режим палача, в котором откатал два следующих матча. На своем льду ярославцы ввалили 6 голов — 6:2. Дубль в той встрече вписал в личное дело Александр Полунин, а Максим Березкин собрал хет-трик из ассистов.

    Еще сильнее команда Игоря Никитина откатала третий матч. Забила она меньше, но зато не пропустила — 4:0. Для «Локо» именно защита является приоритетом. Шатаут в персональную статистику внес Даниил Исаев. 23-летний вратарь отразил 31 бросок.

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    Чтобы довести серию до максимально комфортного превосходства, «Локомотиву» пришлось потратить нереальные запасы мощности. По ходу матча ярославцы дважды реализовали большинство, а также оттарабанили два овертайма. Победу «Локо» принес Рушан Рафиков на временном отрезке 35:28 — 3:2 ОТ.

    «Витязь»

    С регулярки в плей-офф «Витязь» телепортировался на фоне трех подряд поражений, которые решил перечеркнуть в дебютном матче с «Локомотивом» — 1:0 ОТ. Победный гол всадил Владимир Галузин на 28-й секунде.

    После первой игры «Витязь» испугался своего же превосходства и решил помочь «Локо» восстановить природный баланс в серии. Иначе два подряд крупных поражения объяснить трудно.

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  • 06/03/2023

    • На «Арене-2000» «Витязь» держался относительно стойко только в первом периоде, после чего началась катастрофа, закончившаяся разгромом — 2:6. Всухую и без малейших шансов на чудо команда Вячеслава Буцаева откатала третий заход — 0:4.

    После желейного матча 5 марта «Витязь» решился на равный бой, в котором даже повел в счете благодаря точному броску Бусыгина. Скромная фора «богатырей» оставалась актуальной до третьих двадцати, где хозяева поменяли статус на отыгрывающихся. Спастись в основное время помог Скотт Уилсон, но в бесконечных овертаймах «Витязь» окончательно выгорел — 2:3 ОТ.

    Коэффициенты

    Победу «Локомотива» букмекеры рассматривают за 1.67, ничью — за 4.18, а победу «Витязя» — за 4.68.

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    Прогноз

    На данный момент «Локо» является единственным, кто добился трех побед. В двух раундах в Балашихе ярославцы перевыполнили план и вернулись домой в шаге от выхода в полуфинал Запада.

    «Витязи» последний матч вбухали немало сил, энергии и стараний. Все оказалось зря. Как кажется, после досадного поражения в резиновой игре «Витязь» мог морально слететь. «Локомотиву» такой вариант будет только на руку. Перед командой Никитина появилась сочная перспектива закрыть текущий этап и получить дополнительный отдых.

    Ставка

    Хозяева предстоящей игры не прозевают свой шанс и добьют полумертвый «Витязь». Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит + ТБ 3.5 за 2.27.

    В двух матчах серии «Локо» врезал по 4+ гола, поэтому никого не удивит, если и эта важнейшая игра перевалит через «верх». Наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.30.

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    «Локомотив» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» доведет серию до закономерной победы
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