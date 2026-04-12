прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Уэллс Фарго Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Филадельфия — Каролина с коэффициентом для ставки за 1.83.

«Филадельфия»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Филадельфия» задержалась на 8-й позиции с 94 очками на счету, на 2 турнирных пункта опережая 9-й «Коламбус».

Последние матчи: Последнюю домашнюю игру «Филадельфия» провела 5 апреля. В упорном противостоянии «Флайерз» вырвали победу у «Бостона» (2:1, от).

Яркий перфоманс команда Рика Токкета устроила днями позже на территории «Нью-Джерси» (5:1). В недавних матчах «Филли» сгорела «Детройту» (3:6) и учинила расправу над «Виннипегом» (7:1).

Не сыграют: Родриго Аболс, Никита Гребенкин.

Состояние команды: Заключительный этап регулярного чемпионата «Филадельфия» проводит на пределе структурных возможностей, тогда как шанс выйти в плей-офф служит мощным мотивационным фоном.

На десять последних встреч «Флайерз» приходятся семь побед. Пять выигранных матчей команда Рика Токкета подкрепила уверенной реализацией — всякий раз коллектив из Пенсильвании забивал не менее 4 голов.

«Каролина»

Турнирное положение: «Каролина» набрала 110 очков и стала чемпионом Восточной конференции, на 4 турнирных пункта опередив 2-й «Баффало» за две игры до завершения.

Последние матчи: В начале последней соревновательной недели «Каролина» провела неудачный выезд на территорию «Оттавы» (3:6).

Вернувшись в домашние стены, команда Рода Бриндамора одержала эффектную победу над «Бостоном» (6:5, от). В недавних гостевых играх «Харрикейнз» прибили «Чикаго» (7:2) и «Юту» (4:1).

Не сыграют: Матч могут пропустить Себастьян Ахо, Джайлен Чатфилд, Сет Джарвис, Джордан Мартинук, Джейкоб Славин, Джордан Стаал, Андрей Свечников.

Состояние команды: «Каролина» подходит к финальной черте регулярного сезона в роли сильнейшей команды Востока и довольно уверенно проводит последний отрезок общего этапа.

Осечки «Харрикейнз» в настоящее время носят фрагментарный характер, тогда как победные результаты вырисовывают более точный игровой почерк коллектива Бриндамора, который в тринадцати недавних матчах установил десять побед.

Статистика для ставок

«Каролина» победила в 8 последних личных встречах

В 3 последних личных встречах была зафиксирована ничья в основное время

«Каролина» не проигрывает на льду «Филадельфии» на протяжении 9 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 3.15, ничья — в 4.30, победа «Каролины» — в 2.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.59, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

Прогноз: В игровом ключе «Каролина» видится безусловным фаворитом, но «Филадельфия» готова вгрызаться в любого соперника, который встанет на пути к кубковой квалификации. За счет притока желания «Флайерз» способны скрыть системные недостатки и продавить «Харрикейнз» на эмоциях.

1.83 «Филадельфия» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: «Филадельфия» не проиграет за 1.83.

Прогноз: «Каролина» любит играть результативно, но «Филадельфия» также умеет включать турборежим, когда того требует ситуация. Встреча на льду «Флайерз» скорее пройдет под диктовку высокой реализации с обеих сторон.

1.83 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Тотал больше 6 за 1.83.