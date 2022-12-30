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    Мощная серия «Авангарда» не закончится в этом году

    «Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.31) на хоккейный матч КХЛ 30 декабря 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Салават Юлаев»
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    Александр Дергачев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Декабря 2022 года

    «Авангард»

    В 44 матчах омский клуб поднял 46 очков, с которыми заехал на третье место в Восточной конференции. Теперь он опережает четвертую «Сибирь» на 1 балл, проведя на 2 игры меньше.

    Среди топ-клубов Востока «Авангард» оказался одним из тех, кому нужна была недавняя декабрьская пауза, так как перед ней он потерпел два подряд поражения. А после отдыха ситуация крутанулась в лучшую сторону.

    Коэффициенты матча Авангард — Салават Юлаев

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    Наконец-то фортуна повернулась к омичам лицом. Команда Михаила Кравеца сумела оформить пять побед в пяти матчах. Вин-стрик «ястребов» был запущен в Уфе, где они вмазали по буллитам «Салават Юлаев» (2:1 Б).

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    После раунда с конкурентом в разборках за третье место «Авангард» заехал в Астану и вмазал «Барыс» (3:1). Остальные матчи омская команда откатала на «G-Drive Арене» против «Амура» (3:1) «Барыса» (5:2) и «Автомобилиста» (5:0).

    «Салават Юлаев»

    На балансе уфимского клуба 54 балла после 44 матчей. В таблице Восточной конференции он остался на пятой строчке. Между будущим соперников разрыв увеличился до двух очков при равном количестве игр.

    После паузы в чемпионате турнирная ситуация «Салавата Юлаева» не претерпела особых изменений. Уфимцы по-прежнему катают кривые по итоговым результатам матчи и барахтаются на том же месте в таблице.

    Во второй половине месяца команда Виктора Козлова откатала пять матчей, но трижды проиграла. Два поражения подряд накрыли ее на родном льду. Случилось это в разборках с «Авангардом» (1:2 Б) и «Амуром» (1:5).

    Первая после перерыва победа была завоевана в домашней встрече с «Адмиралом» (5:3), после которой уфимцы традиционно стащили очки у «Авто» (3,2 ОТ). Последний матч «Салават Юлаев» провел на территории «Трактора» и по делу проиграл (2:4).

    Коэффициенты

    На «Авангард» букмекеры дают возможность поставить за 1.89, на ничью — за 4.14, а на «Салават Юлаев» — за 3.52.

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    Прогноз

    В преддверии последней домашней игры текущего года «Авангард» провел очередную сильную кампанию, замораживать которую в данный момент бессмысленно.

    Встреча с «Салаватом» — это раунд прямых конкурентов в борьбе за третье место в конференции, поэтому к предстоящему матчу на «G-Drive Арене» команда Кравеца подойдет со всей ответственностью. При этом омичи собираются брать +2 не только на одной мотивации, с игрой у них сейчас также полный порядок.

    Ставка

    В предыдущих четырех встречах «ястребы» гасили соперников с гандикапом в 2+ шайбы, поэтому наши прогноз и ставка — «Авангард» победит с форой -1.5 за 2.31.

    С голами у Ткачева, Буше и компании в данный момент тоже все в порядке, следовательно, в качестве альтернативы можно рассмотреть вариант — «Авангард» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.43.

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    «Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на хоккей. Мощная серия «Авангарда» не закончится в этом году
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